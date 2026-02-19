כניסה
ניקולאי מלאדנוב הכריז על תחילת גיוס לכוח שיטור פלסטיני שיוכשר במצרים. לדבריו, "הכוח יאפשר להבטיח שכל הפלגים בעזה יפורקו מנשקם וכלי הנשק יועברו לשליטתה של סמכות אזרחית אחת". גנרל ג'פרס, שיעמוד בראש כוח הייצוב הבין לאומי: הכוח ייפרס בחמישה מוקדים – בכל מוקד תפעל חטיבה אחרת

אורן שלום | 19 בפברואר 2026 | חדשות | 3 דק׳

מנכ"ל מועצת השלום: "אין אפשרות אחרת מלבד פירוז מלא והוצאה משימוש של כל כלי הנשק בעזה"

הכינוס הראשון של מועצת השלום התקיים היום בוושינגטון וכלל פרטים חדשים על הצורה בה תפעל המועצה, ועל הכוחות שיפעלו תחתיה ברצועת עזה.

מנכ"ל מועצת השלום, ניקולאי מלאדנוב, פירט על עבודת המועצה: "היום אנו שמחים להודיע שאנו מקימים את משרד הנציג העליון לעזה מטעם מועצת השלום, אשר יהיה שם כדי לתמוך, להנחות ולסייע לוועדה הלאומית לניהול עזה, בתקווה להסיר את המכשולים שהם יעמדו בפניהם בעת נטילת השליטה האזרחית והמנהלית על רצועת עזה".

כינוס מועצת השלום בוושינגטון, 19 בפברואר 2026

כינוס מועצת השלום בוושינגטון, 19 בפברואר 2026 | צילום: Chip Somodevilla/Getty Images

נשיא ארה״ב, דונלד טראמפ, במהלך נאומו בכינוס מועצת השלום היום
טראמפ: "אולי נגיע להסכם – תדעו בעשרת הימים הקרובים"

אורן שלום

נשיא ארה"ב התייחס במהלך נאומו בכינוס מועצת השלום למצב מול איראן: "הם לא יכולים להמשיך לאיים על יציבות האזור. הם חייבים להגיע להסכם", והכריז: "אינדונזיה, מרוקו, אלבניה, קוסובו, קזחסטן – התחייבו לשלוח חיילים ושוטרים לייצוב עזה"

נשיא טורקיה, רג'פ טאיפ ארדואן, בפרלמנט הטורקי, 15 במרץ 2023
טורקיה: דוח המעגן חוקית מעבר להסדרה פוליטית מול המחתרת הכורדית אושר בוועדה בפרלמנט

דורון פסקין

על פי הדוח, המדינה תאפשר "שילוב מחדש" של לוחמים כורדים שיניחו את נשקם. ארדואן הגיב: "הישג משמעותי"

מחאות בטהראן, 8 בינואר 2026 | צילום: Anonymous/Getty Images
ההשפעה האפשרית של פעולה צבאית אמריקנית על חידוש המחאות באיראן

יוני בן מנחם

גורמי מודיעין בכירים מסרו כי פעולה צבאית עשויה להצית גל חדש של מחאות, אך הצלחתן לאורך זמן והתרחבותן תלויה בגורמים נוספים

רצועת עזה, 11 באוקטובר 2025
דיווח: ממשל טראמפ מתכוון לבנות בסיס צבאי גדול בדרום רצועת עזה עבור הכוח הבין-לאומי

דורון פסקין

לפי דיווח בעיתון הגרדיאן, המסתמך על מסמכים של מועצת השלום שהגיעו לידי המערכת, המתחם ישתרע על יותר מ-1,400 דונם, יאכלס כ-5,000 איש ויכלול עשרות מגדלי שמירה, בונקרים ותשתיות מבוצרות

נשיא דרום קוריאה לשעבר, יון סוק-יאול, בבית המשפט בסיאול, 23 בינואר 2025
בית המשפט בדרום קוריאה גזר מאסר עולם על הנשיא לשעבר

דורון פסקין

יון סוק-יול הורשע ב"מרד" בעקבות הניסיון להטיל משטר צבאי ב-2024, ושיבוש פעילות הפרלמנט

נשיא ארה"ב, דונלד טראמפ, בישיבת קבינט עם מזכיר המדינה, מרקו רוביו, ומזכיר ההגנה, פיט הגסת', 26 באוגוסט 2025
דריכות במזרח התיכון – האזור בהמתנה להחלטתו של טראמפ

יוני בן מנחם

בכירים בישראל מעריכים כי נשיא ארה"ב נוטה להחליט על תקיפה בזמן הקרוב, אך מציינים כי הוא עשוי לשנות את עמדתו. לטענתם, הוא שקל לתקוף כבר באמצע חודש ינואר, אך חזר בו לאחר שהבין כי דרוש היקף כוחות גדול יותר במזרח התיכון. במקביל, בישראל הזהירו את חיזבאללה מפני אפשרות שיחליט לסייע לאיראן

