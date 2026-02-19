ניקולאי מלאדנוב הכריז על תחילת גיוס לכוח שיטור פלסטיני שיוכשר במצרים. לדבריו, "הכוח יאפשר להבטיח שכל הפלגים בעזה יפורקו מנשקם וכלי הנשק יועברו לשליטתה של סמכות אזרחית אחת". גנרל ג'פרס, שיעמוד בראש כוח הייצוב הבין לאומי: הכוח ייפרס בחמישה מוקדים – בכל מוקד תפעל חטיבה אחרת
מנכ"ל מועצת השלום: "אין אפשרות אחרת מלבד פירוז מלא והוצאה משימוש של כל כלי הנשק בעזה"
הכינוס הראשון של מועצת השלום התקיים היום בוושינגטון וכלל פרטים חדשים על הצורה בה תפעל המועצה, ועל הכוחות שיפעלו תחתיה ברצועת עזה.
מנכ"ל מועצת השלום, ניקולאי מלאדנוב, פירט על עבודת המועצה: "היום אנו שמחים להודיע שאנו מקימים את משרד הנציג העליון לעזה מטעם מועצת השלום, אשר יהיה שם כדי לתמוך, להנחות ולסייע לוועדה הלאומית לניהול עזה, בתקווה להסיר את המכשולים שהם יעמדו בפניהם בעת נטילת השליטה האזרחית והמנהלית על רצועת עזה".
