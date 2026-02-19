נשיא ארה"ב התייחס במהלך נאומו בכינוס מועצת השלום למצב מול איראן: "הם לא יכולים להמשיך לאיים על יציבות האזור. הם חייבים להגיע להסכם", והכריז: "אינדונזיה, מרוקו, אלבניה, קוסובו, קזחסטן – התחייבו לשלוח חיילים ושוטרים לייצוב עזה"
טראמפ: "אולי נגיע להסכם – תדעו בעשרת הימים הקרובים"
מועצת השלום בראשות נשיא ארה"ב, דונלד טראמפ, התכנסה היום בוושינגטון בפעם הראשונה מאז השבעתה.
בנאום שנשא טראמפ הוא התייחס לתפקידה של המועצה ולמצב הקיים במזרח התיכון. בנוגע לשיחות עם איראן ציין טראמפ כי "במשך השנים היה קשה להגיע להסכם משמעותי עם איראן. אנחנו חייבים להגיע להסכם משמעותי, אחרת דברים רעים יקרו".
טראמפ התייחס לתקיפה האמריקנית באיראן בחודש יוני האחרון: "הם (מפציצי ה-B2, א"ש) נכנסו לאיראן והשמידו לחלוטין את הפוטנציאל הגרעיני. וכשזה קרה – פתאום היה שלום במזרח התיכון [...] אולי נצטרך לקחת את זה צעד נוסף, ואולי לא. אולי נגיע להסכם – תדעו בעשרת הימים הקרובים".
