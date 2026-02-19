טראמפ: "אולי נגיע להסכם – תדעו בעשרת הימים הקרובים"

מועצת השלום בראשות נשיא ארה"ב, דונלד טראמפ, התכנסה היום בוושינגטון בפעם הראשונה מאז השבעתה.

בנאום שנשא טראמפ הוא התייחס לתפקידה של המועצה ולמצב הקיים במזרח התיכון. בנוגע לשיחות עם איראן ציין טראמפ כי "במשך השנים היה קשה להגיע להסכם משמעותי עם איראן. אנחנו חייבים להגיע להסכם משמעותי, אחרת דברים רעים יקרו".