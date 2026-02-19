בכירים בישראל מעריכים כי נשיא ארה"ב נוטה להחליט על תקיפה בזמן הקרוב, אך מציינים כי הוא עשוי לשנות את עמדתו. לטענתם, הוא שקל לתקוף כבר באמצע חודש ינואר, אך חזר בו לאחר שהבין כי דרוש היקף כוחות גדול יותר במזרח התיכון. במקביל, בישראל הזהירו את חיזבאללה מפני אפשרות שיחליט לסייע לאיראן
יוני בן מנחם | 19 בפברואר 2026 | חדשות | 2 דק׳
דריכות במזרח התיכון – האזור בהמתנה להחלטתו של טראמפ
בעוד הדריכות במזרח התיכון מתגברת, נשיא ארה"ב, דונלד טראמפ, ממשיך לשמור על עמימות באשר לכוונותיו כלפי איראן. דוברת הבית הלבן, קרוליין לוויט, אמרה אמש בתדרוך לכתבים כי "ישנם טיעונים רבים התומכים בתקיפה נגד איראן". עם זאת, הדגישה כי טראמפ מעדיף מהלך דיפלומטי והוסיפה: "אם איראן תפעל בחוכמה – היא תבחר בעסקה".
רשת CBS האמריקנית טענה אמש כי נשיא ארה"ב, דונלד טראמפ, עודכן שצבא ארה"ב יהיה מוכן לפעולה באיראן בסוף השבוע הזה.
גורמים ביטחוניים בכירים בישראל מעריכים כי מסתמן שטראמפ נוטה לקבל החלטה על תקיפה בזמן הקרוב, אך מדגישים כי הוא עשוי לשנות את עמדתו גם ברגע האחרון. לטענתם, הוא שקל לתקוף כבר ב-14 בינואר, אך חזר בו לאחר שהשתכנע כי יידרש היקף כוחות גדול יותר במזרח התיכון לצורך המהלך.
