דריכות במזרח התיכון – האזור בהמתנה להחלטתו של טראמפ

בעוד הדריכות במזרח התיכון מתגברת, נשיא ארה"ב, דונלד טראמפ, ממשיך לשמור על עמימות באשר לכוונותיו כלפי איראן. דוברת הבית הלבן, קרוליין לוויט, אמרה אמש בתדרוך לכתבים כי "ישנם טיעונים רבים התומכים בתקיפה נגד איראן". עם זאת, הדגישה כי טראמפ מעדיף מהלך דיפלומטי והוסיפה: "אם איראן תפעל בחוכמה – היא תבחר בעסקה".

רשת CBS האמריקנית טענה אמש כי נשיא ארה"ב, דונלד טראמפ, עודכן שצבא ארה"ב יהיה מוכן לפעולה באיראן בסוף השבוע הזה.