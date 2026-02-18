על רקע שיחות המשא ומתן שהתקיימו בז'נבה, שלח נשיא ארה"ב מסר ברור במידה ו"איראן תחליט שלא להגיע לעסקה"
צוות מגזין אפוק | 18 בפברואר 2026 | חדשות | 2 דק׳
טראמפ: "יתכן שיהיה צורך שארה"ב תפעל כדי לחסל מתקפה אפשרית מצד משטר בלתי יציב ומסוכן במיוחד"
על רקע שיחות המשא ומתן בין ארה"ב לאיראן שהתקיימו אתמול בז'נבה, ודיווחים על המשך הגעת כוחות צבאיים לאזור, שלח הערב נשיא ארה"ב, דונלד טראמפ, איום ברור לעבר המשטר האיראני.
בפוסט שפרסם ב-Truth Social כתב טראמפ כי "אם איראן תחליט שלא להגיע לעסקה, יתכן שיהיה צורך שארה"ב תשתמש בדייגו גארסיה ובשדה התעופה שנמצא בפיירפורד כדי לחסל מתקפה אפשרית מצד משטר בלתי יציב ומסוכן במיוחד".
הדברים נאמרו במסגרת פוסט שפרסם, שבו מתח ביקורת על ראש ממשלת בריטניה, קיר סטארמר, בעקבות כוונת ממשלת בריטניה להעביר למאוריציוס את הריבונות על ארכיפלג צ'אגוס שבאוקיינוס ההודי. בארכיפלג זה נמצא האי דייגו גרסיה, המארח בסיס אווירי אמריקני-בריטי הנחשב לנכס אסטרטגי מרכזי, בין היתר בשל מיקומו הגאוגרפי.
