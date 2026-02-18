כניסה
על רקע שיחות המשא ומתן שהתקיימו בז'נבה, שלח נשיא ארה"ב מסר ברור במידה ו"איראן תחליט שלא להגיע לעסקה"

צוות מגזין אפוק | 18 בפברואר 2026 | חדשות | 2 דק׳

טראמפ: "יתכן שיהיה צורך שארה"ב תפעל כדי לחסל מתקפה אפשרית מצד משטר בלתי יציב ומסוכן במיוחד"

על רקע שיחות המשא ומתן בין ארה"ב לאיראן שהתקיימו אתמול בז'נבה, ודיווחים על המשך הגעת כוחות צבאיים לאזור, שלח הערב נשיא ארה"ב, דונלד טראמפ, איום ברור לעבר המשטר האיראני.

בפוסט שפרסם ב-Truth Social כתב טראמפ כי "אם איראן תחליט שלא להגיע לעסקה, יתכן שיהיה צורך שארה"ב תשתמש בדייגו גארסיה ובשדה התעופה שנמצא בפיירפורד כדי לחסל מתקפה אפשרית מצד משטר בלתי יציב ומסוכן במיוחד".

הדברים נאמרו במסגרת פוסט שפרסם, שבו מתח ביקורת על ראש ממשלת בריטניה, קיר סטארמר, בעקבות כוונת ממשלת בריטניה להעביר למאוריציוס את הריבונות על ארכיפלג צ'אגוס שבאוקיינוס ההודי. בארכיפלג זה נמצא האי דייגו גרסיה, המארח בסיס אווירי אמריקני-בריטי הנחשב לנכס אסטרטגי מרכזי, בין היתר בשל מיקומו הגאוגרפי.

נשיא ארה''ב, דונלד טראמפ, 12 בפברואר 2026

נשיא ארה''ב, דונלד טראמפ, 12 בפברואר 2026 | צילום: Anna Moneymaker/Getty Images

נשיא רוסיה, ולדימיר פוטין, נשיא אוקראינה, וולודימיר זלנסקי
השיחות בין אוקראינה לרוסיה בז'נבה – הצדדים הגדירו את המשא ומתן כ"קשה"; עדיין לא נקבע מועד להמשך

דורון פסקין

סבב המשא ומתן הסתיים לאחר דיונים שנמשכו אתמול והיום; ראש צוות המשא ומתן הרוסי: "היה קשה, אך מעשי"; נשיא אוקראינה זלנסקי האשים: "רוסיה גוררת רגליים"

מבנה הפרלמנט הלבנוני, 24 באוקטובר 2022
המחלוקת בלבנון על שיטת ההצבעה שעשויה להביא לדחייה של הבחירות לפרלמנט

דורון פסקין

אי הסכמה בין חיזבאללה ותנועת אמל לצד מפלגת הזרם הלאומי החופשי למפלגות באופוזיציה על אופן הצבעתם של מאות אלפי לבנונים החיים בחו"ל – עשויה להוביל לעתירות ולעיכוב הבחירות המתוכננות להתקיים בחודש מאי. צורת ההצבעה עשויה להשפיע באופן משמעותי על תוצאות הבחירות

פגישת "מועצת השלום" במהלך הכינוס השנתי של הפורום הכלכלי העולמי (WEF) בדאבוס, 22 בינואר 2026
מועצת השלום צפויה להתכנס מחר; אחד הנושאים המרכזיים – פירוק חמאס מנשקו

יוני בן מנחם

בכירים בירושלים מעריכים כי נשיא ארה"ב יציב אולטימטום של כחודשיים לפירוק נשקו של ארגון הטרור. טורקיה וקטאר צפויות לנסות לקדם החלטה לנסיגת כוחות צה"ל מהקו הצהוב – גם ללא תחילת פירוק ממשי של חמאס מנשקו. ישראל עומדת על פירוק מלא ומיידי – ללא מתווה הדרגתי

צבא לבנון בסיור בדרום לבנון, 25 באוקטובר 2024
צבא לבנון עדכן את הממשלה על פתיחת השלב השני בתוכנית איסוף הנשק

דורון פסקין

לפי דיווחים בלבנון, השלב השני צפוי להימשך כארבעה חודשים, והוא יתמקד באזור שמצפון לנהר הליטני ועד נהר אל-אוולי שבאזור צידון

סמ"ר עפרי יפה ז"ל
לוחם בסיירת צנחנים נהרג בדרום רצועת עזה

צוות מגזין אפוק

דובר צה"ל מסר כי סמ"ר עופרי יפה ז"ל נהרג הלילה כתוצאה מירי דו צדדי של הכוחות. נסיבות האירוע מתוחקרות

נשיא ארה"ב דונלד טראמפ, המנהיג העליון של איראן, עלי ח'מינאי
בישראל מעריכים: המחלוקות בין איראן לארה"ב נותרו משמעותיות; האפשרות לעימות צבאי מתקרבת

יוני בן מנחם

בכירים בירושלים מסרו כי המסרים שמגיעים מוושינגטון הם כי מרחב הפשרה האמריקני הצטמצם ונשיא ארה"ב לא מוכן לוותר על הקווים האדומים שלו

