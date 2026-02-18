טראמפ: "יתכן שיהיה צורך שארה"ב תפעל כדי לחסל מתקפה אפשרית מצד משטר בלתי יציב ומסוכן במיוחד"

על רקע שיחות המשא ומתן בין ארה"ב לאיראן שהתקיימו אתמול בז'נבה, ודיווחים על המשך הגעת כוחות צבאיים לאזור, שלח הערב נשיא ארה"ב, דונלד טראמפ, איום ברור לעבר המשטר האיראני.

בפוסט שפרסם ב-Truth Social כתב טראמפ כי "אם איראן תחליט שלא להגיע לעסקה, יתכן שיהיה צורך שארה"ב תשתמש בדייגו גארסיה ובשדה התעופה שנמצא בפיירפורד כדי לחסל מתקפה אפשרית מצד משטר בלתי יציב ומסוכן במיוחד".