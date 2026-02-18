מועצת השלום צפויה להתכנס מחר; אחד הנושאים המרכזיים – פירוק חמאס מנשקו

מזכיר הממשלה, יוסי פוקס, הציג ב-16 בפברואר תמונת מצב עדכנית של המערכה ברצועת עזה. לדבריו, ישראל מחזיקה כיום ביותר ממחצית משטח הרצועה בשליטה מבצעית מלאה, ופועלת בתיאום מלא עם הממשל האמריקני לקראת שלב קריטי.

"אנחנו נערכים לתקופה של כ-60 יום, שבמהלכם תינתן לחמאס הזדמנות להתפרק מנשקו. זו בקשה אמריקנית שאנו מכבדים. אם הדבר ייעשה בהסכמה – מוטב, ואם לא – צה"ל ישוב להשלים את המשימה", אמר בכנס ירושלים ה-23 של קבוצת בשבע.