בכירים בירושלים מעריכים כי נשיא ארה"ב יציב אולטימטום של כחודשיים לפירוק נשקו של ארגון הטרור. טורקיה וקטאר צפויות לנסות לקדם החלטה לנסיגת כוחות צה"ל מהקו הצהוב – גם ללא תחילת פירוק ממשי של חמאס מנשקו. ישראל עומדת על פירוק מלא ומיידי – ללא מתווה הדרגתי
יוני בן מנחם | 18 בפברואר 2026 | חדשות | 3 דק׳
מועצת השלום צפויה להתכנס מחר; אחד הנושאים המרכזיים – פירוק חמאס מנשקו
מזכיר הממשלה, יוסי פוקס, הציג ב-16 בפברואר תמונת מצב עדכנית של המערכה ברצועת עזה. לדבריו, ישראל מחזיקה כיום ביותר ממחצית משטח הרצועה בשליטה מבצעית מלאה, ופועלת בתיאום מלא עם הממשל האמריקני לקראת שלב קריטי.
"אנחנו נערכים לתקופה של כ-60 יום, שבמהלכם תינתן לחמאס הזדמנות להתפרק מנשקו. זו בקשה אמריקנית שאנו מכבדים. אם הדבר ייעשה בהסכמה – מוטב, ואם לא – צה"ל ישוב להשלים את המשימה", אמר בכנס ירושלים ה-23 של קבוצת בשבע.
גורמים מדיניים בכירים מציינים כי אחד הנושאים המרכזיים שיידונו בכינוס מועצת השלום מחר בוושינגטון הוא פירוק הנשק של חמאס. הם מעריכים כי פרק הזמן של כחודשיים הוא התקופה שבכוונת נשיא ארה"ב, דונלד טראמפ, להעניק לחמאס לצורך פירוק מנשק, וכי הוא צפוי להכריז על כך בכינוס, שבו ייצג את ישראל שר החוץ, גדעון סער.
