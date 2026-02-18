כניסה
רכישת מינוי
הרשמה לניוזלטר
נגישות

בכירים בירושלים מעריכים כי נשיא ארה"ב יציב אולטימטום של כחודשיים לפירוק נשקו של ארגון הטרור. טורקיה וקטאר צפויות לנסות לקדם החלטה לנסיגת כוחות צה"ל מהקו הצהוב – גם ללא תחילת פירוק ממשי של חמאס מנשקו. ישראל עומדת על פירוק מלא ומיידי – ללא מתווה הדרגתי

יוני בן מנחם | 18 בפברואר 2026 | חדשות | 3 דק׳

מועצת השלום צפויה להתכנס מחר; אחד הנושאים המרכזיים – פירוק חמאס מנשקו

מזכיר הממשלה, יוסי פוקס, הציג ב-16 בפברואר תמונת מצב עדכנית של המערכה ברצועת עזה. לדבריו, ישראל מחזיקה כיום ביותר ממחצית משטח הרצועה בשליטה מבצעית מלאה, ופועלת בתיאום מלא עם הממשל האמריקני לקראת שלב קריטי.

"אנחנו נערכים לתקופה של כ-60 יום, שבמהלכם תינתן לחמאס הזדמנות להתפרק מנשקו. זו בקשה אמריקנית שאנו מכבדים. אם הדבר ייעשה בהסכמה – מוטב, ואם לא – צה"ל ישוב להשלים את המשימה", אמר בכנס ירושלים ה-23 של קבוצת בשבע.

גורמים מדיניים בכירים מציינים כי אחד הנושאים המרכזיים שיידונו בכינוס מועצת השלום מחר בוושינגטון הוא פירוק הנשק של חמאס. הם מעריכים כי פרק הזמן של כחודשיים הוא התקופה שבכוונת נשיא ארה"ב, דונלד טראמפ, להעניק לחמאס לצורך פירוק מנשק, וכי הוא צפוי להכריז על כך בכינוס, שבו ייצג את ישראל שר החוץ, גדעון סער.

פגישת "מועצת השלום" במהלך הכינוס השנתי של הפורום הכלכלי העולמי (WEF) בדאבוס, 22 בינואר 2026

פגישת "מועצת השלום" במהלך הכינוס השנתי של הפורום הכלכלי העולמי (WEF) בדאבוס, 22 בינואר 2026 | צילום: Mandel NGAN / AFP via Getty Images

כתבות נוספות שעשויות לעניין אותך
צבא לבנון בסיור בדרום לבנון, 25 באוקטובר 2024
צבא לבנון עדכן את הממשלה על פתיחת השלב השני בתוכנית איסוף הנשק

דורון פסקין

לפי דיווחים בלבנון, השלב השני צפוי להימשך כארבעה חודשים, והוא יתמקד באזור שמצפון לנהר הליטני ועד נהר אל-אוולי שבאזור צידון

סמ"ר עפרי יפה ז"ל
לוחם בסיירת צנחנים נהרג בדרום רצועת עזה

צוות מגזין אפוק

דובר צה"ל מסר כי סמ"ר עופרי יפה ז"ל נהרג הלילה כתוצאה מירי דו צדדי של הכוחות. נסיבות האירוע מתוחקרות

נשיא ארה"ב דונלד טראמפ, המנהיג העליון של איראן, עלי ח'מינאי
בישראל מעריכים: המחלוקות בין איראן לארה"ב נותרו משמעותיות; האפשרות לעימות צבאי מתקרבת

יוני בן מנחם

בכירים בירושלים מסרו כי המסרים שמגיעים מוושינגטון הם כי מרחב הפשרה האמריקני הצטמצם ונשיא ארה"ב לא מוכן לוותר על הקווים האדומים שלו

שר החוץ של איראן, עבאס עראקצ'י, 30 בינואר 2026
שר החוץ האיראני בסיום השיחות בז'נבה: "הצלחנו להגיע להסכמה כללית על סדרה של עקרונות מנחים"

דורון פסקין

לאחר כשלוש שעות וחצי של שיחות עקיפות, אמר עבאס עראקצ'י כי "לא נקבע מועד ספציפי לסבב הבא. הוסכם ששני הצדדים יעשו עבודה מסוימת על נוסחים של הסכם אפשרי ולאחר מכן נשקול מועד לסבב שלישי"

המנהיג העליון של איראן, עלי ח׳מינאי, 5 ביולי 2024
ח'מינאי: "גם הצבא החזק בעולם עלול לפעמים לחטוף 'סטירה' כזו שהוא לא יוכל לקום ממקומו"

דורון פסקין

במקביל לסבב שיחות המשא ומתן בז'נבה, הפנה המנהיג העליון של איראן איום ישיר כלפי ארה"ב: "נושאת מטוסים היא כלי מסוכן, אבל מסוכן ממנה הוא הנשק שמסוגל להטביע אותה אל קרקעית הים"

חיילים אמריקנים וניגרים בלאגוס, ניגריה, 7 בינואר 2016
כ-100 חיילים אמריקנים הגיעו למשימת אימון ומודיעין בניגריה

דורון פסקין

לפי הודעת הצבא הניגרי, מדובר באנשי מקצוע "טכניים" שלא מיועדים להשתתף בפעילות לחימה, אלא לעזור לצבא המקומי לשפר את יכולותיו, על רקע אתגרי הביטחון במדינה

שתפו: