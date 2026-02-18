לפי דיווחים בלבנון, השלב השני צפוי להימשך כארבעה חודשים, והוא יתמקד באזור שמצפון לנהר הליטני ועד נהר אל-אוולי שבאזור צידון
דורון פסקין | 18 בפברואר 2026 | חדשות | 1 דק׳
צבא לבנון עדכן את הממשלה על פתיחת השלב השני בתוכנית איסוף הנשק
בלבנון דווח כי הצבא עדכן את הממשלה על תחילת יישום השלב השני בתוכנית לריכוז כלל הנשק בידי המדינה – שבמסגרתה אמור להתבצע פירוק נשקם של ארגוני הטרור – ובראשם חיזבאללה.
השלב הנוכחי מתמקד באזור שמצפון לנהר הליטני ועד נהר אל-אוולי שבאזור צידון, והוא צפוי להימשך כארבעה חודשים, עם אפשרות להארכתו בהתאם להתפתחויות בשטח. העדכון נמסר, על פי הדיווחים, במהלך ישיבת הממשלה שהתקיימה ביום שני האחרון. בתחילת החודש שעבר הודיעה ממשלת לבנון כי השלב הראשון של התוכנית, שיושם בדרום המדינה, הושלם.
העיתון הסעודי "א-שרק אלאווסט" דיווח אתמול כי בניגוד לעבר, המהלך הנוכחי זוכה לגיבוי פוליטי רחב יותר. לפי הדיווח, שרי חיזבאללה בממשלה לא התנגדו לתוכנית שהציגו ראשי הצבא ולא נקטו עמדה לעומתית. עוד נמסר כי מנגנון היישום בצפון הליטני יהיה שונה מזה שהופעל בדרום. בשל המורכבות הדמוגרפית והפוליטית באזור, הצבא מתכוון לשלב בין פעילות מבצעית לבין הידברות פוליטית, במטרה להשלים את המשימה תוך הימנעות מעימות ישיר עם גורמים מקומיים.
