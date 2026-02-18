צבא לבנון עדכן את הממשלה על פתיחת השלב השני בתוכנית איסוף הנשק

בלבנון דווח כי הצבא עדכן את הממשלה על תחילת יישום השלב השני בתוכנית לריכוז כלל הנשק בידי המדינה – שבמסגרתה אמור להתבצע פירוק נשקם של ארגוני הטרור – ובראשם חיזבאללה.

השלב הנוכחי מתמקד באזור שמצפון לנהר הליטני ועד נהר אל-אוולי שבאזור צידון, והוא צפוי להימשך כארבעה חודשים, עם אפשרות להארכתו בהתאם להתפתחויות בשטח. העדכון נמסר, על פי הדיווחים, במהלך ישיבת הממשלה שהתקיימה ביום שני האחרון. בתחילת החודש שעבר הודיעה ממשלת לבנון כי השלב הראשון של התוכנית, שיושם בדרום המדינה, הושלם.