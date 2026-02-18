לוחם בסיירת צנחנים נהרג בדרום רצועת עזה

צה"ל הודיע הבוקר כי סמ"ר עופרי יפה, לוחם בסיירת צנחנים, נהרג הלילה בדרום רצועה עזה. סמ"ר יפה ז"ל, מיישוב יוגב, היה בן 21 בנופלו.

מדובר צה"ל נמסר כי הוא נהרג ככל הנראה מירי דו צדדי של הכוחות. בשלב זה ממשיכים בצה"ל לתחקר את נסיבות האירוע במטרה להבין מה הוביל לאירוע הקשה.