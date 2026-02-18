כניסה
דובר צה"ל מסר כי סמ"ר עופרי יפה ז"ל נהרג הלילה כתוצאה מירי דו צדדי של הכוחות. נסיבות האירוע מתוחקרות

צוות מגזין אפוק | 18 בפברואר 2026 | חדשות | 1 דק׳

לוחם בסיירת צנחנים נהרג בדרום רצועת עזה

צה"ל הודיע הבוקר כי סמ"ר עופרי יפה, לוחם בסיירת צנחנים, נהרג הלילה בדרום רצועה עזה. סמ"ר יפה ז"ל, מיישוב יוגב, היה בן 21 בנופלו.

מדובר צה"ל נמסר כי הוא נהרג ככל הנראה מירי דו צדדי של הכוחות. בשלב זה ממשיכים בצה"ל לתחקר את נסיבות האירוע במטרה להבין מה הוביל לאירוע הקשה.

בהודעה שפרסמה מועצת עמק יזרעאל, לה השתייך סמ"ר יפה ז"ל, נכתב: "עופרי, בן העמק, צעיר בראשית דרכו, יצא להגן על מדינת ישראל ועל כולנו – ונפל בקרב. בשעה קשה זו קהילת עמק יזרעאל כולה מבקשת לחבק ולחזק את משפחת יפה היקרה ואת קהילת היוגב כולה, ולהשתתף בצערן העמוק. יהי זכרו ברוך".

סמ"ר עפרי יפה ז"ל

סמ"ר עפרי יפה ז"ל | צילום: דובר צה"ל

