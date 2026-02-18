בישראל מעריכים: המחלוקות בין איראן לארה"ב נותרו משמעותיות; האפשרות לעימות צבאי מתקרבת

בתום סבב המשא ומתן השני בין ארה"ב לאיראן, גוברת בקרב גורמים ביטחוניים בכירים בישראל ההערכה כי הפערים בין הצדדים נותרו משמעותיים. לדבריהם, לנוכח עומק המחלוקות, האפשרות לעימות צבאי בין המדינות מתקרבת – ואף עלולה להפוך לבלתי נמנעת.

על רקע ההתפתחויות צפוי הקבינט המדיני-ביטחוני להתכנס ביום חמישי בערב. עוד קודם לכן, אלוף פיקוד העורף שי קלפר צפוי להציג סקירה ביטחונית חסויה בפני חברי ועדת החוץ והביטחון, שתתמקד בהיערכות לתרחישים של שיגור טילים וכטב"מים לעבר ישראל.