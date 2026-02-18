כניסה
בכירים בירושלים מסרו כי המסרים שמגיעים מוושינגטון הם כי מרחב הפשרה האמריקני הצטמצם ונשיא ארה"ב לא מוכן לוותר על הקווים האדומים שלו

יוני בן מנחם | 18 בפברואר 2026 | חדשות | 2 דק׳

בישראל מעריכים: המחלוקות בין איראן לארה"ב נותרו משמעותיות; האפשרות לעימות צבאי מתקרבת

בתום סבב המשא ומתן השני בין ארה"ב לאיראן, גוברת בקרב גורמים ביטחוניים בכירים בישראל ההערכה כי הפערים בין הצדדים נותרו משמעותיים. לדבריהם, לנוכח עומק המחלוקות, האפשרות לעימות צבאי בין המדינות מתקרבת – ואף עלולה להפוך לבלתי נמנעת.

על רקע ההתפתחויות צפוי הקבינט המדיני-ביטחוני להתכנס ביום חמישי בערב. עוד קודם לכן, אלוף פיקוד העורף שי קלפר צפוי להציג סקירה ביטחונית חסויה בפני חברי ועדת החוץ והביטחון, שתתמקד בהיערכות לתרחישים של שיגור טילים וכטב"מים לעבר ישראל.

אותם גורמים מציינים כי אף שהאיראנים אמורים להשיב לאמריקנים בתוך כשבועיים, וארה"ב צפויה להשלים בתוך שבוע את היערכותה הצבאית במזרח התיכון – בישראל נערכים לאפשרות שתקיפה אמריקנית תתרחש בכל שלב.

נשיא ארה"ב דונלד טראמפ, המנהיג העליון של איראן, עלי ח'מינאי

נשיא ארה"ב דונלד טראמפ, המנהיג העליון של איראן, עלי ח'מינאי | צילומים: Andrew Harnik/Getty Images, khamenei.ir

שר החוץ של איראן, עבאס עראקצ'י, 30 בינואר 2026
שר החוץ האיראני בסיום השיחות בז'נבה: "הצלחנו להגיע להסכמה כללית על סדרה של עקרונות מנחים"

דורון פסקין

לאחר כשלוש שעות וחצי של שיחות עקיפות, אמר עבאס עראקצ'י כי "לא נקבע מועד ספציפי לסבב הבא. הוסכם ששני הצדדים יעשו עבודה מסוימת על נוסחים של הסכם אפשרי ולאחר מכן נשקול מועד לסבב שלישי"

המנהיג העליון של איראן, עלי ח׳מינאי, 5 ביולי 2024
ח'מינאי: "גם הצבא החזק בעולם עלול לפעמים לחטוף 'סטירה' כזו שהוא לא יוכל לקום ממקומו"

דורון פסקין

במקביל לסבב שיחות המשא ומתן בז'נבה, הפנה המנהיג העליון של איראן איום ישיר כלפי ארה"ב: "נושאת מטוסים היא כלי מסוכן, אבל מסוכן ממנה הוא הנשק שמסוגל להטביע אותה אל קרקעית הים"

חיילים אמריקנים וניגרים בלאגוס, ניגריה, 7 בינואר 2016
כ-100 חיילים אמריקנים הגיעו למשימת אימון ומודיעין בניגריה

דורון פסקין

לפי הודעת הצבא הניגרי, מדובר באנשי מקצוע "טכניים" שלא מיועדים להשתתף בפעילות לחימה, אלא לעזור לצבא המקומי לשפר את יכולותיו, על רקע אתגרי הביטחון במדינה

נשיא ארה"ב, דונלד טראמפ, והשליח סטיב ויטקוף, 6 במאי 2025
השיחות בז'נבה – האם איראן תצליח לרכך את העמדה האמריקנית?

יוני בן מנחם

הסבב השני במסגרת המשא ומתן בין איראן לארה"ב התקיים בשוויץ; בכירים בירושלים טוענים כי טהראן מנסה לרכך את עמדת ממשל טראמפ באמצעות הצעות כלכליות

דובר משרד החוץ האיראני, אסמאעיל בקאיי, 28 באוקטובר 2024
דובר משרד החוץ האיראני: "העמדה האמריקנית בנושא הגרעין האיראני נעה לכיוון ריאליסטי יותר"

דורון פסקין

לקראת פתיחת סבב השיחות השני מחר בז'נבה, אמר אסמאעיל בקאי כי לשיחות יצטרפו גם מומחים טכניים, במטרה לדון בהיבטים טכניים הנוגעים לגרעין, וטען: "אין לנו אינטרס למשוך זמן – הזמן קריטי תחת הסנקציות"

תושבים לבנונים לצד הריסות מפגיעה ישראלית בדרום ביירות, 6 ביוני 2025
סקר: רוב בלבנון בעד פירוק חיזבאללה, כמעט מחצית מהסורים בעד נורמליזציה עם ישראל

דורון פסקין

עיתון הניו יורק פוסט פרסם היום סקר שלדבריו בוצע על ידי מכון המחקר YouGov בקרב הציבור בלבנון ובסוריה, ומציג תמונת מצב עדכנית בנוגע להלך הרוח בלבנון ובסוריה לגבי ישראל, ארה"ב וסוגיות פנים

