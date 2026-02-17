לאחר כשלוש שעות וחצי של שיחות עקיפות, אמר עבאס עראקצ'י כי "לא נקבע מועד ספציפי לסבב הבא. הוסכם ששני הצדדים יעשו עבודה מסוימת על נוסחים של הסכם אפשרי ולאחר מכן נשקול מועד לסבב שלישי"
דורון פסקין | 17 בפברואר 2026 | חדשות | 2 דק׳
שר החוץ האיראני בסיום השיחות בז'נבה: "הצלחנו להגיע להסכמה כללית על סדרה של עקרונות מנחים"
סבב השיחות השני בין איראן לארה"ב שנערך היום בז'נבה הסתיים לאחר כשלוש שעות וחצי של דיונים.
בתום השיחות העקיפות אמר שר החוץ האיראני, עבאס עראקצ'י, לסוכנות הידיעות האיראנית הרשמית IRNA כי "הושגה התקדמות טובה בהשוואה לפגישה הקודמת והפעם הייתה אווירה בונה יותר. יש לנו הבנה ברורה יותר לגבי מה שצריך לעשות".
לדבריו, "ההתייעצויות החלו אתמול. רפאל גרוסי, מנכ"ל הסוכנות הבין-לאומית לאנרגיה אטומית, הגיע לז'נבה. מבחינת היבטים טכניים, נערכו איתו דיונים טובים, והוא גם ניהל דיונים טובים עם המשלחת האמריקנית".
