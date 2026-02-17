שר החוץ האיראני בסיום השיחות בז'נבה: "הצלחנו להגיע להסכמה כללית על סדרה של עקרונות מנחים"

סבב השיחות השני בין איראן לארה"ב שנערך היום בז'נבה הסתיים לאחר כשלוש שעות וחצי של דיונים.

בתום השיחות העקיפות אמר שר החוץ האיראני, עבאס עראקצ'י, לסוכנות הידיעות האיראנית הרשמית IRNA כי "הושגה התקדמות טובה בהשוואה לפגישה הקודמת והפעם הייתה אווירה בונה יותר. יש לנו הבנה ברורה יותר לגבי מה שצריך לעשות".