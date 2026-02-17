ח'מינאי: "גם הצבא החזק בעולם עלול לפעמים לחטוף 'סטירה' כזו שהוא לא יוכל לקום ממקומו"

המנהיג העליון של איראן, עלי ח'מינאי, התייחס היום למשא ומתן עם ארה"ב ולמתיחות האזורית ברקע, ואף שיגר מסרים מאיימים. זאת כשבמקביל מתנהלות בז'נבה שבשוויץ שיחות משא ומתן בין ארה"ב לאיראן, במסגרת סבב המשא ומתן השני בין הצדדים.

ח'מינאי אמר את הדברים במפגש עם אלפים מתושבי מחוז אזרבייג'ן המזרחית שבאיראן, וסוכנויות הידיעות במדינה ציטטו את דבריו.