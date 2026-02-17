כניסה
במקביל לסבב שיחות המשא ומתן בז'נבה, הפנה המנהיג העליון של איראן איום ישיר כלפי ארה"ב: "נושאת מטוסים היא כלי מסוכן, אבל מסוכן ממנה הוא הנשק שמסוגל להטביע אותה אל קרקעית הים"

דורון פסקין | 17 בפברואר 2026 | חדשות | 1 דק׳

ח'מינאי: "גם הצבא החזק בעולם עלול לפעמים לחטוף 'סטירה' כזו שהוא לא יוכל לקום ממקומו"

המנהיג העליון של איראן, עלי ח'מינאי, התייחס היום למשא ומתן עם ארה"ב ולמתיחות האזורית ברקע, ואף שיגר מסרים מאיימים. זאת כשבמקביל מתנהלות בז'נבה שבשוויץ שיחות משא ומתן בין ארה"ב לאיראן, במסגרת סבב המשא ומתן השני בין הצדדים.

ח'מינאי אמר את הדברים במפגש עם אלפים מתושבי מחוז אזרבייג'ן המזרחית שבאיראן, וסוכנויות הידיעות במדינה ציטטו את דבריו.

"נראה שנשיא ארה"ב חוזר שוב ושוב ואומר שהצבא שלהם הוא החזק בעולם. אבל גם הצבא החזק בעולם עלול לפעמים לחטוף 'סטירה' כזו שהוא לא יוכל לקום ממקומו", אמר.

המנהיג העליון של איראן, עלי ח׳מינאי, 5 ביולי 2024

המנהיג העליון של איראן, עלי ח׳מינאי, 5 ביולי 2024 | צילום: ATTA KENARE/AFP via Getty Images

