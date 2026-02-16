לקראת פתיחת סבב השיחות השני מחר בז'נבה, אמר אסמאעיל בקאי כי לשיחות יצטרפו גם מומחים טכניים, במטרה לדון בהיבטים טכניים הנוגעים לגרעין, וטען: "אין לנו אינטרס למשוך זמן – הזמן קריטי תחת הסנקציות"
דורון פסקין | 16 בפברואר 2026 | חדשות | 1 דק׳
דובר משרד החוץ האיראני: "העמדה האמריקנית בנושא הגרעין האיראני נעה לכיוון ריאליסטי יותר"
דובר משרד החוץ האיראני, אסמאעיל בקאיי, אמר היום כי הסבב השני של המשא ומתן בין איראן לארה"ב בנושא תוכנית הגרעין, שייפתח מחר בז'נבה, יכלול גם השתתפות של מומחים טכניים.
בריאיון לסוכנות הידיעות האיראנית הרשמית IRNA הדגיש בקאיי כי השיחות מתנהלות במסגרת "ספציפית" שנקבעה על ידי הדרגים הבכירים ביותר ברפובליקה האסלאמית.
לפי בקאיי, השתתפותם של מומחים טכניים בסבב הנוכחי נועדה לדון בהיבטים הטכניים הקשורים לסוגיית הגרעין. "נהיה נוכחים בסבב המו"מ הזה עם צוות שלם – צוות מדיני, משפטי, כלכלי וטכני. לכן, מצידנו, כל המומחים והנציגים הנדרשים להגיב ולקבל החלטות לגבי ההיבטים השונים של ההבנות, נוכחים".
רוצה לקרוא עוד?
להמשך קריאה הירשמו או התחברו