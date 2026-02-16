דובר משרד החוץ האיראני: "העמדה האמריקנית בנושא הגרעין האיראני נעה לכיוון ריאליסטי יותר"

לקראת סבב השיחות בז'נבה השבוע, הודיע אבראהים רזאיי כי איראן גיבשה "חבילת הצעות", אך חזר על המסרים האיראנים לפיהם לא יתקיים כל דיון על עצירת ההעשרה או הוצאת המלאים הגרעיניים מחוץ למדינה