מאחורי המהלך הביטחוני שיזמה ארה"ב עומדים שיקולים כבדי משקל: חוסר אמון ביכולתה של המערכת הסורית החדשה, חשש מהתחדשות הטרור והבטחת שליטה יציבה יותר על מתקני הכליאה

יוני בן מנחם | 16 בפברואר 2026 | חדשות | 2 דק׳

מדוע הועברו אסירי דאע"ש מסוריה לעיראק?

הקואליציה הבין-לאומית נגד דאע"ש השלימה בשבועיים האחרונים את העברת קבוצת העצורים האחרונה של פעילי הארגון מסוריה למתקני כליאה בעיראק. מדובר ביותר מ-5,700 עצורים.

בהודעת פיקוד המרכז של ארה"ב (CENTCOM) נמסר כי המהלך נועד "להבטיח את ביטחונם של העצורים במתקני הכליאה". העצורים הועברו מצפון-מזרח סוריה, שם הוחזקו תחת אחריות המיליציה הכורדית הכוחות הסוריים הדמוקרטיים (SDF), שהייתה אמונה על שמירת בתי הכלא שבהם נכלאו פעילי הארגון.

העברת העצורים לעיראק בוצעה ביוזמה אמריקנית. גורמי ביטחון בכירים בישראל מעריכים כי אחד השיקולים המרכזיים שעמדו מאחורי ההחלטה הוא חוסר האמון של הקואליציה והאמריקנים ביכולתה של המערכת הסורית החדשה לנהל את כליאתם של אלפי עצורים מסוכנים לאורך זמן.

כלי רכב צבאיים אמריקניים מלווים עצירי דאע"ש מסוריה לעיראק, 7 בפברואר 2026

כלי רכב צבאיים אמריקניים מלווים עצירי דאע"ש מסוריה לעיראק, 7 בפברואר 2026 | צילום: Delil SOULEIMAN / AFP via Getty Images

צפון רצועת עזה, 5 בפברואר 2025
בישראל טוענים: חמאס מנסה לטרפד את עבודת ועדת הטכנוקרטים שאמורה לנהל את רצועת עזה

יוני בן מנחם

לקראת כינוס מועצת השלום ביום חמישי הקרוב, חמאס מצהיר כלפי חוץ על נכונותו להעברת סמכויות אזרחיות לוועדת הטכנוקרטים, אך בכירים בישראל טוענים כי הוא מערים קשיים, מציב תנאים ומסרב למסור את השליטה בתואנות שונות

דני אבדיה במשחק האולסטאר הלילה, 15 בפברואר 2026
עשה היסטוריה: דני אבדיה הפך לישראלי הראשון ששיחק באולסטאר ה-NBA

דורון פסקין

הכדורסלן הישראלי עלה הלילה לפרקט וסיים עם חמש נקודות וארבעה אסיסטים בשני משחקים בהם פתח. "חשבתי על לשחק כדורסל וליהנות מהרגע; מקווה שזה יחזור על עצמו"

מאדריכלי חזון "דובאי כמרכז סחר עולמי", סולטאן אחמד בן סוליים, 25 באוגוסט 2023
האיש שמאחורי אימפריית הנמלים בדובאי הודח מתפקידו על רקע אזכור שמו במסמכי אפשטיין

דורון פסקין

סולטאן אחמד בן סוליים, מאדריכלי חזון "דובאי כמרכז סחר עולמי", ומי שנחשב לאחת הדמויות הבולטות בגל הנורמליזציה הכלכלית בין ישראל לאמירויות, מסיים שני עשורים כיו"ר וכמנכ"ל חברת DP World לאחר לחץ בין-לאומי על החברה, הנחשבת לאחת המשמעותיות ביותר לכלכלת המדינה

דובר ועדת הביטחון הלאומי ומדיניות החוץ בפרלמנט האיראני, אבראהים רזאיי
דובר ועדת הביטחון הלאומי של איראן: "איננו אופטימיים בנוגע לתוצאות השיחות מול ארה"ב"

דורון פסקין

לקראת סבב השיחות בז'נבה השבוע, הודיע אבראהים רזאיי כי איראן גיבשה "חבילת הצעות", אך חזר על המסרים האיראנים לפיהם לא יתקיים כל דיון על עצירת ההעשרה או הוצאת המלאים הגרעיניים מחוץ למדינה

תיעוד מהאירועים בבני ברק היום
שתי חיילות חולצו מבני ברק לאחר שהותקפו על ידי המון חרדי

צוות מגזין אפוק

המשטרה עצרה 22 מפירי סדר לאחר שהציתו אופנוע משטרה והפכו ניידת. יו"ר ש"ס אריה דרעי: "המעשים הללו מנוגדים לחלוטין לדרכה של תורה"

נשיא טורקיה, רג'פ טאיפ ארדואן, 9 ביולי 2024
טורקיה שואפת להנהיג ציר סוני אזורי; ישראל עוקבת בדריכות

יוני בן מנחם

בכירים בישראל מציינים כי במזרח התיכון גוברת ההערכה שהיחלשותה של איראן היא תהליך מתמשך. עקב כך, שואף נשיא טורקיה ארדואן להחליף את "חומת האש האיראנית" בחומה דיפלומטית סונית מאוחדת, שתבודד את ישראל בזירה האזורית

