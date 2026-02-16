מאחורי המהלך הביטחוני שיזמה ארה"ב עומדים שיקולים כבדי משקל: חוסר אמון ביכולתה של המערכת הסורית החדשה, חשש מהתחדשות הטרור והבטחת שליטה יציבה יותר על מתקני הכליאה
מדוע הועברו אסירי דאע"ש מסוריה לעיראק?
הקואליציה הבין-לאומית נגד דאע"ש השלימה בשבועיים האחרונים את העברת קבוצת העצורים האחרונה של פעילי הארגון מסוריה למתקני כליאה בעיראק. מדובר ביותר מ-5,700 עצורים.
בהודעת פיקוד המרכז של ארה"ב (CENTCOM) נמסר כי המהלך נועד "להבטיח את ביטחונם של העצורים במתקני הכליאה". העצורים הועברו מצפון-מזרח סוריה, שם הוחזקו תחת אחריות המיליציה הכורדית הכוחות הסוריים הדמוקרטיים (SDF), שהייתה אמונה על שמירת בתי הכלא שבהם נכלאו פעילי הארגון.
העברת העצורים לעיראק בוצעה ביוזמה אמריקנית. גורמי ביטחון בכירים בישראל מעריכים כי אחד השיקולים המרכזיים שעמדו מאחורי ההחלטה הוא חוסר האמון של הקואליציה והאמריקנים ביכולתה של המערכת הסורית החדשה לנהל את כליאתם של אלפי עצורים מסוכנים לאורך זמן.
