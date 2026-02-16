מדוע הועברו אסירי דאע"ש מסוריה לעיראק?

הקואליציה הבין-לאומית נגד דאע"ש השלימה בשבועיים האחרונים את העברת קבוצת העצורים האחרונה של פעילי הארגון מסוריה למתקני כליאה בעיראק. מדובר ביותר מ-5,700 עצורים.

בהודעת פיקוד המרכז של ארה"ב (CENTCOM) נמסר כי המהלך נועד "להבטיח את ביטחונם של העצורים במתקני הכליאה". העצורים הועברו מצפון-מזרח סוריה, שם הוחזקו תחת אחריות המיליציה הכורדית הכוחות הסוריים הדמוקרטיים (SDF), שהייתה אמונה על שמירת בתי הכלא שבהם נכלאו פעילי הארגון.