בישראל טוענים: חמאס מנסה לטרפד את עבודת ועדת הטכנוקרטים שאמורה לנהל את רצועת עזה

ועדת הטכנוקרטים שאמורה לנהל את רצועת עזה משלימה בימים אלה את היערכותה לקראת תחילת פעילותה בשטח, בכפוף להסכם הפסקת האש בין חמאס לישראל. גורמים מדיניים בכירים בירושלים מעריכים כי ייתכן שישראל תתיר את כניסת חברי הוועדה ממצרים לרצועה לאחר כינוס "מועצת השלום" הצפוי להתקיים ביום חמישי הקרוב בוושינגטון.

כלפי חוץ מצהיר חמאס על נכונות מלאה להעביר לוועדה את סמכויותיו האזרחיות והמנהלתיות. גורמים בארגון הטרור מסרו לכלי תקשורת המזוהים עמו כי הוכנו כלל החומרים הנדרשים להעברה – מסמכים, תיקים, קבצי מחשב, עובדים, מבנים ומנגנונים אזרחיים – וכי חמאס ישמש גורם מסייע זמני עד להשלמת התהליך.