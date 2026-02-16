כניסה
לקראת כינוס מועצת השלום ביום חמישי הקרוב, חמאס מצהיר כלפי חוץ על נכונותו להעברת סמכויות אזרחיות לוועדת הטכנוקרטים, אך בכירים בישראל טוענים כי הוא מערים קשיים, מציב תנאים ומסרב למסור את השליטה בתואנות שונות

יוני בן מנחם | 16 בפברואר 2026 | חדשות | 3 דק׳

בישראל טוענים: חמאס מנסה לטרפד את עבודת ועדת הטכנוקרטים שאמורה לנהל את רצועת עזה

ועדת הטכנוקרטים שאמורה לנהל את רצועת עזה משלימה בימים אלה את היערכותה לקראת תחילת פעילותה בשטח, בכפוף להסכם הפסקת האש בין חמאס לישראל. גורמים מדיניים בכירים בירושלים מעריכים כי ייתכן שישראל תתיר את כניסת חברי הוועדה ממצרים לרצועה לאחר כינוס "מועצת השלום" הצפוי להתקיים ביום חמישי הקרוב בוושינגטון.

כלפי חוץ מצהיר חמאס על נכונות מלאה להעביר לוועדה את סמכויותיו האזרחיות והמנהלתיות. גורמים בארגון הטרור מסרו לכלי תקשורת המזוהים עמו כי הוכנו כלל החומרים הנדרשים להעברה – מסמכים, תיקים, קבצי מחשב, עובדים, מבנים ומנגנונים אזרחיים – וכי חמאס ישמש גורם מסייע זמני עד להשלמת התהליך.

מנגד, גורמים ביטחוניים בכירים טוענים כי בפועל חמאס מערים קשיים ומסרב להעביר את השליטה בתואנות שונות. הוא מציב תנאים ודורש להחליף חלק מחברי הוועדה שאינם מקובלים עליו. לדבריהם, מדובר בחלק מניסיון של חמאס לטרפד את פעילות הוועדה ברצועה ולשמר את שליטתו.

צפון רצועת עזה, 5 בפברואר 2025

צפון רצועת עזה, 5 בפברואר 2025 | צילום: OMAR AL-QATTAA/AFP via Getty Images

כתבות נוספות שעשויות לעניין אותך
דני אבדיה במשחק האולסטאר הלילה, 15 בפברואר 2026
עשה היסטוריה: דני אבדיה הפך לישראלי הראשון ששיחק באולסטאר ה-NBA

דורון פסקין

הכדורסלן הישראלי עלה הלילה לפרקט וסיים עם חמש נקודות וארבעה אסיסטים בשני משחקים בהם פתח. "חשבתי על לשחק כדורסל וליהנות מהרגע; מקווה שזה יחזור על עצמו"

מאדריכלי חזון "דובאי כמרכז סחר עולמי", סולטאן אחמד בן סוליים, 25 באוגוסט 2023
האיש שמאחורי אימפריית הנמלים בדובאי הודח מתפקידו על רקע אזכור שמו במסמכי אפשטיין

דורון פסקין

סולטאן אחמד בן סוליים, מאדריכלי חזון "דובאי כמרכז סחר עולמי", ומי שנחשב לאחת הדמויות הבולטות בגל הנורמליזציה הכלכלית בין ישראל לאמירויות, מסיים שני עשורים כיו"ר וכמנכ"ל חברת DP World לאחר לחץ בין-לאומי על החברה, הנחשבת לאחת המשמעותיות ביותר לכלכלת המדינה

דובר ועדת הביטחון הלאומי ומדיניות החוץ בפרלמנט האיראני, אבראהים רזאיי
דובר ועדת הביטחון הלאומי של איראן: "איננו אופטימיים בנוגע לתוצאות השיחות מול ארה"ב"

דורון פסקין

לקראת סבב השיחות בז'נבה השבוע, הודיע אבראהים רזאיי כי איראן גיבשה "חבילת הצעות", אך חזר על המסרים האיראנים לפיהם לא יתקיים כל דיון על עצירת ההעשרה או הוצאת המלאים הגרעיניים מחוץ למדינה

תיעוד מהאירועים בבני ברק היום
שתי חיילות חולצו מבני ברק לאחר שהותקפו על ידי המון חרדי

צוות מגזין אפוק

המשטרה עצרה 22 מפירי סדר לאחר שהציתו אופנוע משטרה והפכו ניידת. יו"ר ש"ס אריה דרעי: "המעשים הללו מנוגדים לחלוטין לדרכה של תורה"

נשיא טורקיה, רג'פ טאיפ ארדואן, 9 ביולי 2024
טורקיה שואפת להנהיג ציר סוני אזורי; ישראל עוקבת בדריכות

יוני בן מנחם

בכירים בישראל מציינים כי במזרח התיכון גוברת ההערכה שהיחלשותה של איראן היא תהליך מתמשך. עקב כך, שואף נשיא טורקיה ארדואן להחליף את "חומת האש האיראנית" בחומה דיפלומטית סונית מאוחדת, שתבודד את ישראל בזירה האזורית

נשיא ארה"ב, דונלד טראמפ, סגן הנשיא, ג'יי די ואנס, מזכיר המדינה, מרקו רוביו, ומזכיר ההגנה, פיט הגסת', 21 ביוני 2025
סבב המשא ומתן יתחדש השבוע; ברקע – ארה"ב ואיראן ממשיכות לשלוח מסרים מאיימים

יוני בן מנחם

משרד החוץ השוויצרי אישר כי הפגישות יתקיימו ביום שלישי הקרוב בז'נבה בתיווך עומאן. למרות הרטוריקה התקיפה משני הצדדים, ועל רקע הדד ליין האמריקני להגעה להסכם, בכירים בירושלים מציינים כי ההעדפה של ארה"ב בשלב זה היא עדיין המסלול הדיפלומטי

