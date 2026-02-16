לקראת כינוס מועצת השלום ביום חמישי הקרוב, חמאס מצהיר כלפי חוץ על נכונותו להעברת סמכויות אזרחיות לוועדת הטכנוקרטים, אך בכירים בישראל טוענים כי הוא מערים קשיים, מציב תנאים ומסרב למסור את השליטה בתואנות שונות
יוני בן מנחם | 16 בפברואר 2026 | חדשות | 3 דק׳
בישראל טוענים: חמאס מנסה לטרפד את עבודת ועדת הטכנוקרטים שאמורה לנהל את רצועת עזה
ועדת הטכנוקרטים שאמורה לנהל את רצועת עזה משלימה בימים אלה את היערכותה לקראת תחילת פעילותה בשטח, בכפוף להסכם הפסקת האש בין חמאס לישראל. גורמים מדיניים בכירים בירושלים מעריכים כי ייתכן שישראל תתיר את כניסת חברי הוועדה ממצרים לרצועה לאחר כינוס "מועצת השלום" הצפוי להתקיים ביום חמישי הקרוב בוושינגטון.
כלפי חוץ מצהיר חמאס על נכונות מלאה להעביר לוועדה את סמכויותיו האזרחיות והמנהלתיות. גורמים בארגון הטרור מסרו לכלי תקשורת המזוהים עמו כי הוכנו כלל החומרים הנדרשים להעברה – מסמכים, תיקים, קבצי מחשב, עובדים, מבנים ומנגנונים אזרחיים – וכי חמאס ישמש גורם מסייע זמני עד להשלמת התהליך.
מנגד, גורמים ביטחוניים בכירים טוענים כי בפועל חמאס מערים קשיים ומסרב להעביר את השליטה בתואנות שונות. הוא מציב תנאים ודורש להחליף חלק מחברי הוועדה שאינם מקובלים עליו. לדבריהם, מדובר בחלק מניסיון של חמאס לטרפד את פעילות הוועדה ברצועה ולשמר את שליטתו.
