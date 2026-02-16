הכדורסלן הישראלי עלה הלילה לפרקט וסיים עם חמש נקודות וארבעה אסיסטים בשני משחקים בהם פתח. "חשבתי על לשחק כדורסל וליהנות מהרגע; מקווה שזה יחזור על עצמו"
דורון פסקין | 16 בפברואר 2026 | חדשות | 1 דק׳
עשה היסטוריה: דני אבדיה הפך לישראלי הראשון ששיחק באולסטאר ה-NBA
הכדורסלן הישראלי דני אבדיה רשם הלילה ציון דרך היסטורי כאשר עלה לפרקט במשחקי האולסטאר של ליגת ה-NBA – הופעה ראשונה בקריירה שלו ובפעם הראשונה אי פעם ששחקן ישראלי משתתף במעמד היוקרתי.
האירוע נערך באולם Intuit Dome שבלוס אנג'לס, במתכונת חדשה של "ארה"ב נגד העולם": שתי נבחרות אמריקניות – Stars ו-Stripes – מול נבחרת בין-לאומית, במסגרת סבב משחקים קצרים בני 12 דקות כל אחד.
אבדיה שותף בשני משחקיה של נבחרת העולם, שבשניהם הפסידה בהפרשים צמודים. במשחק הראשון נוצחה הנבחרת 37:35 בהארכה על ידי Stars. אבדיה פתח בחמישייה ותרם חמש נקודות בשמונה דקות משחק, לצד שני אסיסטים.
