עשה היסטוריה: דני אבדיה הפך לישראלי הראשון ששיחק באולסטאר ה-NBA

הכדורסלן הישראלי דני אבדיה רשם הלילה ציון דרך היסטורי כאשר עלה לפרקט במשחקי האולסטאר של ליגת ה-NBA – הופעה ראשונה בקריירה שלו ובפעם הראשונה אי פעם ששחקן ישראלי משתתף במעמד היוקרתי.

האירוע נערך באולם Intuit Dome שבלוס אנג'לס, במתכונת חדשה של "ארה"ב נגד העולם": שתי נבחרות אמריקניות – Stars ו-Stripes – מול נבחרת בין-לאומית, במסגרת סבב משחקים קצרים בני 12 דקות כל אחד.