כניסה
רכישת מינוי
הרשמה לניוזלטר
נגישות

הכדורסלן הישראלי עלה הלילה לפרקט וסיים עם חמש נקודות וארבעה אסיסטים בשני משחקים בהם פתח. "חשבתי על לשחק כדורסל וליהנות מהרגע; מקווה שזה יחזור על עצמו"

דורון פסקין | 16 בפברואר 2026 | חדשות | 1 דק׳

עשה היסטוריה: דני אבדיה הפך לישראלי הראשון ששיחק באולסטאר ה-NBA

הכדורסלן הישראלי דני אבדיה רשם הלילה ציון דרך היסטורי כאשר עלה לפרקט במשחקי האולסטאר של ליגת ה-NBA – הופעה ראשונה בקריירה שלו ובפעם הראשונה אי פעם ששחקן ישראלי משתתף במעמד היוקרתי.

האירוע נערך באולם Intuit Dome שבלוס אנג'לס, במתכונת חדשה של "ארה"ב נגד העולם": שתי נבחרות אמריקניות – Stars ו-Stripes – מול נבחרת בין-לאומית, במסגרת סבב משחקים קצרים בני 12 דקות כל אחד.

אבדיה שותף בשני משחקיה של נבחרת העולם, שבשניהם הפסידה בהפרשים צמודים. במשחק הראשון נוצחה הנבחרת 37:35 בהארכה על ידי Stars. אבדיה פתח בחמישייה ותרם חמש נקודות בשמונה דקות משחק, לצד שני אסיסטים.

דני אבדיה במשחק האולסטאר הלילה, 15 בפברואר 2026

דני אבדיה במשחק האולסטאר הלילה, 15 בפברואר 2026 | צילום: Ronald Martinez/Getty Images

כתבות נוספות שעשויות לעניין אותך
מאדריכלי חזון "דובאי כמרכז סחר עולמי", סולטאן אחמד בן סוליים, 25 באוגוסט 2023
האיש שמאחורי אימפריית הנמלים בדובאי הודח מתפקידו על רקע אזכור שמו במסמכי אפשטיין

דורון פסקין

סולטאן אחמד בן סוליים, מאדריכלי חזון "דובאי כמרכז סחר עולמי", ומי שנחשב לאחת הדמויות הבולטות בגל הנורמליזציה הכלכלית בין ישראל לאמירויות, מסיים שני עשורים כיו"ר וכמנכ"ל חברת DP World לאחר לחץ בין-לאומי על החברה, הנחשבת לאחת המשמעותיות ביותר לכלכלת המדינה

דובר ועדת הביטחון הלאומי ומדיניות החוץ בפרלמנט האיראני, אבראהים רזאיי
דובר ועדת הביטחון הלאומי של איראן: "איננו אופטימיים בנוגע לתוצאות השיחות מול ארה"ב"

דורון פסקין

לקראת סבב השיחות בז'נבה השבוע, הודיע אבראהים רזאיי כי איראן גיבשה "חבילת הצעות", אך חזר על המסרים האיראנים לפיהם לא יתקיים כל דיון על עצירת ההעשרה או הוצאת המלאים הגרעיניים מחוץ למדינה

תיעוד מהאירועים בבני ברק היום
שתי חיילות חולצו מבני ברק לאחר שהותקפו על ידי המון חרדי

צוות מגזין אפוק

המשטרה עצרה 22 מפירי סדר לאחר שהציתו אופנוע משטרה והפכו ניידת. יו"ר ש"ס אריה דרעי: "המעשים הללו מנוגדים לחלוטין לדרכה של תורה"

נשיא טורקיה, רג'פ טאיפ ארדואן, 9 ביולי 2024
טורקיה שואפת להנהיג ציר סוני אזורי; ישראל עוקבת בדריכות

יוני בן מנחם

בכירים בישראל מציינים כי במזרח התיכון גוברת ההערכה שהיחלשותה של איראן היא תהליך מתמשך. עקב כך, שואף נשיא טורקיה ארדואן להחליף את "חומת האש האיראנית" בחומה דיפלומטית סונית מאוחדת, שתבודד את ישראל בזירה האזורית

נשיא ארה"ב, דונלד טראמפ, סגן הנשיא, ג'יי די ואנס, מזכיר המדינה, מרקו רוביו, ומזכיר ההגנה, פיט הגסת', 21 ביוני 2025
סבב המשא ומתן יתחדש השבוע; ברקע – ארה"ב ואיראן ממשיכות לשלוח מסרים מאיימים

יוני בן מנחם

משרד החוץ השוויצרי אישר כי הפגישות יתקיימו ביום שלישי הקרוב בז'נבה בתיווך עומאן. למרות הרטוריקה התקיפה משני הצדדים, ועל רקע הדד ליין האמריקני להגעה להסכם, בכירים בירושלים מציינים כי ההעדפה של ארה"ב בשלב זה היא עדיין המסלול הדיפלומטי

מזכיר המדינה האמריקני, מרקו רוביו, 14 בפברואר 2026
רוביו: נקבעו פגישות להמשך המשא ומתן מול איראן, נראה אם נוכל להתקדם

דורון פסקין

מזכיר המדינה האמריקני התייחס למגעים עם איראן וציין: "איראן הראתה בעבר שהיא מוכנה לתקוף ולאיים על הבסיסים שלנו, לכן אנחנו צריכים שיהיה לנו מספיק כוח אש באזור"

שתפו: