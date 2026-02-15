כניסה
המשטרה עצרה 12 מפירי סדר לאחר שהציתו אופנוע משטרה והפכו ניידת. יו"ר ש"ס אריה דרעי: "המעשים הללו מנוגדים לחלוטין לדרכה של תורה"

צוות מגזין אפוק | 15 בפברואר 2026 | חדשות | 1 דק׳

שתי חיילות חולצו מבני ברק לאחר שהותקפו על ידי המון חרדי

כוחות משטרת בני ברק-רמת גן חילצו היום שתי חיילות מבני ברק לאחר שהותקפו על ידי המון חרדי. החיילות שהו במקום לצורך ביצוע תפקיד בתחום הרווחה.

בזמן חילוץ החיילות, החלו מפרי סדר להתעמת עם שוטרים ולזרוק פחים לעבר נתיב הנסיעה של הניידת. ממשטרת ישראל נמסר כי המתפרעים הפכו ניידת והציתו אופנוע משטרה.

[embed]https://vimeo.com/1165130579?share=copy&fl=sv&fe=ci[/embed]

תיעוד מהאירועים בבני ברק היום

תיעוד מהאירועים בבני ברק היום | צילומי מסך

