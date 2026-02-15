שתי חיילות חולצו מבני ברק לאחר שהותקפו על ידי המון חרדי

בכירים בישראל מציינים כי במזרח התיכון גוברת ההערכה שהיחלשותה של איראן היא תהליך מתמשך. עקב כך, שואף נשיא טורקיה ארדואן להחליף את "חומת האש האיראנית" בחומה דיפלומטית סונית מאוחדת, שתבודד את ישראל בזירה האזורית