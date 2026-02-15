המשטרה עצרה 12 מפירי סדר לאחר שהציתו אופנוע משטרה והפכו ניידת. יו"ר ש"ס אריה דרעי: "המעשים הללו מנוגדים לחלוטין לדרכה של תורה"
15 בפברואר 2026
שתי חיילות חולצו מבני ברק לאחר שהותקפו על ידי המון חרדי
כוחות משטרת בני ברק-רמת גן חילצו היום שתי חיילות מבני ברק לאחר שהותקפו על ידי המון חרדי. החיילות שהו במקום לצורך ביצוע תפקיד בתחום הרווחה.
בזמן חילוץ החיילות, החלו מפרי סדר להתעמת עם שוטרים ולזרוק פחים לעבר נתיב הנסיעה של הניידת. ממשטרת ישראל נמסר כי המתפרעים הפכו ניידת והציתו אופנוע משטרה.
