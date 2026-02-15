כניסה
משרד החוץ השוויצרי אישר כי הפגישות יתקיימו ביום שלישי הקרוב בז'נבה בתיווך עומאן. למרות הרטוריקה התקיפה משני הצדדים, ועל רקע הדד ליין האמריקני להגעה להסכם, בכירים בירושלים מציינים כי ההעדפה של ארה"ב בשלב זה היא עדיין המסלול הדיפלומטי

יוני בן מנחם | 15 בפברואר 2026 | חדשות | 2 דק׳

סבב המשא ומתן יתחדש השבוע; ברקע – ארה"ב ואיראן ממשיכות לשלוח מסרים מאיימים

משרד החוץ של שווייץ הודיע אתמול כי משלחת אמריקנית, בראשות השליחים סטיב ויטקוף וג'ארד קושנר, צפויה להיפגש ביום שלישי הקרוב בז'נבה עם משלחת איראנית לסבב נוסף של משא ומתן. השיחות מתקיימות בתיווך סולטנות עומאן, שהובילה גם את הסבב הקודם במסקט.

במקביל, על פי דיווחים בארה"ב, נושאת המטוסים "ג'ראלד פורד" עושה את דרכה מהקריביים למזרח התיכון – מסע שצפוי להימשך כמה שבועות. לוח הזמנים חופף לחלון ההזדמנות הדיפלומטי שהציב נשיא ארה"ב, דונלד טראמפ, להשגת הבנות עם איראן – כחודש, לדבריו. המסר ברור: המשא ומתן מתנהל בצל איום ממשי בפעולה צבאית אמריקנית.

טראמפ הבהיר בסוף השבוע כי אם איראן תסכים ל"הסכם הנכון", לא תתבצע תקיפה. עם זאת, שב והדגיש כי איראן "מדברת הרבה ועושה מעט", והוסיף כי שינוי משטר האייתולות הוא "הדבר הטוב ביותר שיכול לקרות". עוד הבהיר כי אינו מוכן להותיר בידי איראן יכולת להעשיר אורניום, וכי בכוונתו לפעול להוצאת החומר המועשר מאתרי הגרעין.

נשיא ארה"ב, דונלד טראמפ, סגן הנשיא, ג'יי די ואנס, מזכיר המדינה, מרקו רוביו, ומזכיר ההגנה, פיט הגסת', 21 ביוני 2025

נשיא ארה"ב, דונלד טראמפ, סגן הנשיא, ג'יי די ואנס, מזכיר המדינה, מרקו רוביו, ומזכיר ההגנה, פיט הגסת', 21 ביוני 2025 | צילום: CARLOS BARRIA/POOL/AFP via Getty Images

