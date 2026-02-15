סבב המשא ומתן יתחדש השבוע; ברקע – ארה"ב ואיראן ממשיכות לשלוח מסרים מאיימים

משרד החוץ של שווייץ הודיע אתמול כי משלחת אמריקנית, בראשות השליחים סטיב ויטקוף וג'ארד קושנר, צפויה להיפגש ביום שלישי הקרוב בז'נבה עם משלחת איראנית לסבב נוסף של משא ומתן. השיחות מתקיימות בתיווך סולטנות עומאן, שהובילה גם את הסבב הקודם במסקט.

במקביל, על פי דיווחים בארה"ב, נושאת המטוסים "ג'ראלד פורד" עושה את דרכה מהקריביים למזרח התיכון – מסע שצפוי להימשך כמה שבועות. לוח הזמנים חופף לחלון ההזדמנות הדיפלומטי שהציב נשיא ארה"ב, דונלד טראמפ, להשגת הבנות עם איראן – כחודש, לדבריו. המסר ברור: המשא ומתן מתנהל בצל איום ממשי בפעולה צבאית אמריקנית.