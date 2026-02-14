רוביו: נקבעו פגישות להמשך המשא ומתן מול איראן, נראה אם נוכל להתקדם

מזכיר המדינה האמריקני, מרקו רוביו, אישר היום בריאיון לסוכנות הידיעות בלומברג כי השליחים האמריקנים למו"מ עם איראן, סטיב וויטקוף וג'ארד קושנר, צפויים לקיים בקרוב פגישות נוספות במסגרת המשך הדיאלוג עם טהראן.

לדבריו, הנשיא, דונלד טראמפ, מעדיף להגיע להסכם עם איראן, גם אם מדובר במשימה מורכבת. "הנשיא אמר שהוא מעדיף להגיע להסכם עם איראן. זה יהיה קשה מאוד, אבל הוא מתכוון לנסות. זה מה שאנחנו עושים כעת. לסטיב וויטקוף ולג'ארד יש כמה פגישות מתוכננות בקרוב. נראה אם נוכל להתקדם. הנשיא תמיד יעדיף לפתור בעיות באמצעות עסקה, ולכן ניתן לכך הזדמנות נוספת ונראה אם זה יצליח", אמר.