מזכיר המדינה האמריקני התייחס למגעים עם איראן וציין: "איראן הראתה בעבר שהיא מוכנה לתקוף ולאיים על הבסיסים שלנו, לכן אנחנו צריכים שיהיה לנו מספיק כוח אש באזור"

דורון פסקין | 14 בפברואר 2026 | חדשות | 1 דק׳

רוביו: נקבעו פגישות להמשך המשא ומתן מול איראן, נראה אם נוכל להתקדם

מזכיר המדינה האמריקני, מרקו רוביו, אישר היום בריאיון לסוכנות הידיעות בלומברג כי השליחים האמריקנים למו"מ עם איראן, סטיב וויטקוף וג'ארד קושנר, צפויים לקיים בקרוב פגישות נוספות במסגרת המשך הדיאלוג עם טהראן.

לדבריו, הנשיא, דונלד טראמפ, מעדיף להגיע להסכם עם איראן, גם אם מדובר במשימה מורכבת. "הנשיא אמר שהוא מעדיף להגיע להסכם עם איראן. זה יהיה קשה מאוד, אבל הוא מתכוון לנסות. זה מה שאנחנו עושים כעת. לסטיב וויטקוף ולג'ארד יש כמה פגישות מתוכננות בקרוב. נראה אם נוכל להתקדם. הנשיא תמיד יעדיף לפתור בעיות באמצעות עסקה, ולכן ניתן לכך הזדמנות נוספת ונראה אם זה יצליח", אמר.

רוביו הוסיף כי טראמפ אף יהיה מוכן להיפגש עם המנהיג העליון של איראן, האייתוללה עלי ח'מינאי, אם טהראן תבקש זאת. את הדברים אמר בשולי כנס שנערך במינכן, גרמניה. "למען האמת, אני די בטוח שאם האייתוללה היה מודיע מחר שהוא מעוניין להיפגש עם הנשיא טראמפ – הנשיא היה נענה לכך", אמר רוביו. "לא משום שהוא מסכים עם עמדותיו, אלא מפני שהוא מאמין שזו הדרך לפתור בעיות בעולם, ואינו רואה בפגישה כזו ויתור".

מזכיר המדינה האמריקני, מרקו רוביו, 14 בפברואר 2026

מזכיר המדינה האמריקני, מרקו רוביו, 14 בפברואר 2026 | צילום: Alex Brandon / POOL / AFP via Getty Images

