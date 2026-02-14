מבצע שנמשך 23 ימים הושלם אתמול לאחר שאלפי לוחמי ארגון הטרור הועברו בטיסות למתקנים בעיראק
דורון פסקין | 14 בפברואר 2026 | חדשות | 1 דק׳
צבא ארה"ב הודיע כי הושלמה העברת יותר מ-5,700 עצורי דאעש מסוריה לעיראק
פיקוד המרכז האמריקני (CENTCOM), הודיע אתמול כי השלים מבצע להעברת עצורי דאע"ש ממתקני כליאה בצפון-מזרח סוריה למתקנים בשטח עיראק.
על פי ההודעה, המבצע הסתיים לאחר "טיסת לילה" מצפון-מזרח סוריה לעיראק, שהתקיימה בין חמישי לשישי.
המבצע נמשך 23 ימים, מאז החל ב-21 בינואר, ובמהלכו הועברו יותר מ-5,700 גברים בוגרים המזוהים כלוחמי דאע"ש למתקני כליאה בעיראק.
