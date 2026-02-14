צבא ארה"ב הודיע כי הושלמה העברת יותר מ-5,700 עצורי דאעש מסוריה לעיראק

ההצעה עברה ברוב של 219 מול 211, לאחר ששישה מחוקקים רפובליקנים הצביעו בעד. כעת תעבור ההצעה לאישור הסנאט. עם זאת, בארה"ב מעריכים כי נשיא ארה"ב צפוי להטיל עליה וטו