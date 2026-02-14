כניסה
מבצע שנמשך 23 ימים הושלם אתמול לאחר שאלפי לוחמי ארגון הטרור הועברו בטיסות למתקנים בעיראק

דורון פסקין | 14 בפברואר 2026 | חדשות | 1 דק׳

צבא ארה"ב הודיע כי הושלמה העברת יותר מ-5,700 עצורי דאעש מסוריה לעיראק

פיקוד המרכז האמריקני (CENTCOM), הודיע אתמול כי השלים מבצע להעברת עצורי דאע"ש ממתקני כליאה בצפון-מזרח סוריה למתקנים בשטח עיראק.

על פי ההודעה, המבצע הסתיים לאחר "טיסת לילה" מצפון-מזרח סוריה לעיראק, שהתקיימה בין חמישי לשישי.

המבצע נמשך 23 ימים, מאז החל ב-21 בינואר, ובמהלכו הועברו יותר מ-5,700 גברים בוגרים המזוהים כלוחמי דאע"ש למתקני כליאה בעיראק.

כוחות צבא ארה''ב מלווים שיירה המובילה עצורי דאעש מסוריה לעיראק, 7 בפברואר 2026

כוחות צבא ארה''ב מלווים שיירה המובילה עצורי דאעש מסוריה לעיראק, 7 בפברואר 2026 | צילום: Delil SOULEIMAN / AFP via Getty Images

