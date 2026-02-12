כניסה
נשיא ארה"ב התייחס במסיבת עיתונאים לפגישה שקיים עם ראש הממשלה, למשא ומתן עם איראן ולנושא החנינה: "הרצוג צריך להתבייש שהוא לא מעניק חנינה לנתניהו"

אורן שלום | 12 בפברואר 2026 | חדשות | 2 דק׳

טראמפ: "זה יהיה מאוד טראומטי עבור איראן אם הם לא יעשו עסקה"

נשיא ארה"ב, דונלד טראמפ, קיים היום מסיבת עיתונאים בה נשאל על פגישתו אתמול עם ראש ממשלת ישראל, בנימין נתניהו, ועל המשא ומתן עם איראן. "אנחנו חייבים לעשות עסקה [...] זה יהיה מאוד טראומטי עבור איראן אם הם לא יעשו עסקה [...] אם העסקה לא תהיה עסקה הוגנת וטובה מאוד עם איראן, אז אני חושב שזו תהיה תקופה קשה מאוד עבורם".

בתשובה לשאלה האם יש לוח זמנים לעסקה, השיב טראמפ: "אני מניח שבמהלך החודש הקרוב, משהו כזה. זה צריך לקרות במהירות. הם צריכים להסכים מהר מאוד".

טראמפ התייחס למתקפת ה-7 באוקטובר ולתפקודו של נתניהו וציין: "זו הייתה מתקפת פתע. אף אחד לא ראה את זה מגיע. הוא לא ראה את זה מגיע. אני לא מאמין שמישהו אחר היה רואה את זה אם היה במקומו. אבל אני יכול לומר לכם שהוא היה ראש ממשלה מצוין בזמן מלחמה. הוא היה חזק מאוד, עבדנו יחד טוב מאוד. הייתה לנו הצלחה עצומה עם איראן וכל דבר אחר שעשינו, הוא היה יוצא דופן כראש ממשלה בזמן מלחמה".

נשיא ארה''ב, דונלד טראמפ, 12 בפברואר 2026

נשיא ארה''ב, דונלד טראמפ, 12 בפברואר 2026 | צילום: Anna Moneymaker/Getty Images

