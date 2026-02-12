טראמפ: "זה יהיה מאוד טראומטי עבור איראן אם הם לא יעשו עסקה"

נשיא ארה"ב, דונלד טראמפ, קיים היום מסיבת עיתונאים בה נשאל על פגישתו אתמול עם ראש ממשלת ישראל, בנימין נתניהו, ועל המשא ומתן עם איראן. "אנחנו חייבים לעשות עסקה [...] זה יהיה מאוד טראומטי עבור איראן אם הם לא יעשו עסקה [...] אם העסקה לא תהיה עסקה הוגנת וטובה מאוד עם איראן, אז אני חושב שזו תהיה תקופה קשה מאוד עבורם".

בתשובה לשאלה האם יש לוח זמנים לעסקה, השיב טראמפ: "אני מניח שבמהלך החודש הקרוב, משהו כזה. זה צריך לקרות במהירות. הם צריכים להסכים מהר מאוד".