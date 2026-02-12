כניסה
רכישת מינוי
הרשמה לניוזלטר
נגישות

מוסקבה הודיעה על סיוע הומניטרי דחוף לאי בעקבות משבר דלק חמור והגבלות חדשות של וושינגטון, ובמקביל משעה טיסות סדירות, מוציאה טיסות חילוץ וממליצה לתיירים להימנע מנסיעות לקובה

דורון פסקין | 12 בפברואר 2026 | חדשות | 2 דק׳

על רקע החרפת הלחץ האמריקני: רוסיה הודיעה על שליחת נפט ומוצרי דלק לקובה

השגרירות הרוסית בקובה הודיעה הלילה כי מוסקבה מתכוונת לשלוח לאי משלוח של נפט ומוצרי דלק כסיוע הומניטרי, על רקע החרפת משבר הדלק בקובה בעקבות צעדים אמריקניים שנועדו לצמצם את זרימת הנפט אליה.

סוכנות הידיעות הממשלתית הרוסית TASS דיווחה כי בהודעת השגרירות בהוואנה נמסר ש"בזמן הקרוב מתוכננת אספקת נפט ומוצרי נפט לקובה כסיוע הומניטרי". עוד צוין כי השגרירות מקיימת קשר עם חברת התעופה הרוסית "אירופלוט" ועם רשויות התעופה בקובה, במטרה לסייע בהשבת אזרחים רוסים לרוסיה. במסגרת זו נשקלת הפעלת טיסות מיוחדות מהעיר וורדרו ומהוואנה למוסקבה.

מכלית נפט המשויכת לרוסיה, 25 בינואר 2026

מכלית נפט המשויכת לרוסיה, 25 בינואר 2026 | צילום: Thibaud MORITZ / AFP via Getty Images

כתבות נוספות שעשויות לעניין אותך
כוחות אמריקניים בבסיס א-תנף, 22 בנובמבר 2017
סוריה קיבלה לידיה את הבסיס האמריקני א-תנף שבשטחה

דורון פסקין

בסוכנויות הידיעות דווח כי לאחר הפינוי, נותרו על אדמת סוריה כ-900 חיילים אמריקנים. פיקוד המרכז האמריקני עדכן כי הצעד מגיע כחלק מהחלטה שהתקבלה בשנה שעברה, לפיה צבא ארה"ב יחל בפריסה מחדש של כוחותיו בסוריה

בית הנבחרים האמריקני, 3 בינואר 2025
בית הנבחרים הצביע בעד ביטול מצב החירום שאפשר לטראמפ להטיל מכסים על קנדה

דורון פסקין

ההצעה עברה ברוב של 219 מול 211, לאחר ששישה מחוקקים רפובליקנים הצביעו בעד. כעת תעבור ההצעה לאישור הסנאט. עם זאת, בארה"ב מעריכים כי נשיא ארה"ב צפוי להטיל עליה וטו

אנשים משתמשים בטלפונים החכמים בזמן ההמתנה לרכבת התחתית במוסקבה, 12 בפברואר 2026
רוסיה מהדקת את החנק על וואטסאפ, יוטיוב וטלגרם

דורון פסקין

הלילה חסמה רוסיה את הגישה לוואטצאפ, לאחר שמוקדם יותר השבוע פעלה להגביל גישה גם לאפליקציות יוטיוב וטלגרם. לטענת וואטצאפ, רוסיה מעוניינת לעודד שימוש באפליקציה מקומית הניתנת לפיקוח על ידי המדינה

ראש הממשלה, בנימין נתניהו, ונשיא ארה"ב, דונלד טראמפ, 29 בדצמבר 2025
לאחר הפגישה בוושינגטון: המשא ומתן יימשך; האופציה הצבאית עדיין על הפרק

יוני בן מנחם

גורמים בכירים בירושלים טוענים כי ההערכה בשלב זה היא שהפערים בין איראן לארה"ב עמוקים וקשים לגישור, וכי כישלון המשא ומתן הוא עניין של זמן

נשיא ארה''ב, דונלד טראמפ, וראש הממשלה, בנימין נתניהו, 11 בפברואר 2026
טראמפ לאחר פגישתו עם נתניהו: "התעקשתי שהמשא ומתן עם איראן יימשך כדי לראות האם ניתן להשלים עסקה"

אורן שלום

בסיום פגישה שנמשכה כמעט שלוש שעות, כתב נשיא ארה"ב בפוסט שפרסם כי "בפעם הקודמת איראן החליטה שעדיף לה שלא להגיע לעסקה, וזה לא עבד טוב עבורם"

נשיא איראן, מסעוד פזשכיאן, 17 בינואר 2025
נשיא איראן: "אני מתנצל בפני העם; אנחנו מוכנים לפיקוח על מתקני הגרעין"

דורון פסקין

פזשכיאן נאם לרגל יום השנה למהפכה האסלאמית במדינה וטען כי המדיניות של ארה"ב ואירופה – היא שמונעת משיחות המשא ומתן להתקדם ולהניב תוצאות

שתפו: