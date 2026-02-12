על רקע החרפת הלחץ האמריקני: רוסיה הודיעה על שליחת נפט ומוצרי דלק לקובה

השגרירות הרוסית בקובה הודיעה הלילה כי מוסקבה מתכוונת לשלוח לאי משלוח של נפט ומוצרי דלק כסיוע הומניטרי, על רקע החרפת משבר הדלק בקובה בעקבות צעדים אמריקניים שנועדו לצמצם את זרימת הנפט אליה.

סוכנות הידיעות הממשלתית הרוסית TASS דיווחה כי בהודעת השגרירות בהוואנה נמסר ש"בזמן הקרוב מתוכננת אספקת נפט ומוצרי נפט לקובה כסיוע הומניטרי". עוד צוין כי השגרירות מקיימת קשר עם חברת התעופה הרוסית "אירופלוט" ועם רשויות התעופה בקובה, במטרה לסייע בהשבת אזרחים רוסים לרוסיה. במסגרת זו נשקלת הפעלת טיסות מיוחדות מהעיר וורדרו ומהוואנה למוסקבה.