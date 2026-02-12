בית הנבחרים הצביע בעד ביטול מצב החירום שאפשר לטראמפ להטיל מכסים על קנדה

הלילה אישר בית הנבחרים של ארה"ב הצעה לבטל את מצב החירום שבאמצעותו הטיל הנשיא, דונלד טראמפ, מכסים על יבוא מקנדה. ההצעה עברה ברוב של 219 מול 211, לאחר ששישה מחוקקים רפובליקנים הצטרפו לדמוקרטים ותמכו בה.

כעת צפויה לעבור ההצעה לדיון בסנאט, שכבר קיבל בעבר, ב-2 באפריל וב-29 באוקטובר 2025, החלטות שקראו לסיים את מצב החירום ששימש בסיס לצווים הנשיאותיים בנושא המכסים על קנדה.

עם זאת, גם אם ההצעה תאושר בשני הבתים ותונח על שולחנו של טראמפ, ההערכה הרווחת בתקשורת האמריקנית היא כי הוא יטיל עליה וטו – צעד שניתן יהיה לעקוף רק ברוב מיוחס של שני שלישים בכל אחד מבתי הקונגרס, מה שנראה כרגע כפחות סביר שיקרה.