ההצעה עברה ברוב של 219 מול 211, לאחר ששישה מחוקקים רפובליקנים הצביעו בעד. כעת תעבור ההצעה לאישור הסנאט. עם זאת, בארה"ב מעריכים כי נשיא ארה"ב צפוי להטיל עליה וטו

דורון פסקין | 12 בפברואר 2026 | חדשות | 2 דק׳

בית הנבחרים הצביע בעד ביטול מצב החירום שאפשר לטראמפ להטיל מכסים על קנדה

הלילה אישר בית הנבחרים של ארה"ב הצעה לבטל את מצב החירום שבאמצעותו הטיל הנשיא, דונלד טראמפ, מכסים על יבוא מקנדה. ההצעה עברה ברוב של 219 מול 211, לאחר ששישה מחוקקים רפובליקנים הצטרפו לדמוקרטים ותמכו בה.

כעת צפויה לעבור ההצעה לדיון בסנאט, שכבר קיבל בעבר, ב-2 באפריל וב-29 באוקטובר 2025, החלטות שקראו לסיים את מצב החירום ששימש בסיס לצווים הנשיאותיים בנושא המכסים על קנדה.

עם זאת, גם אם ההצעה תאושר בשני הבתים ותונח על שולחנו של טראמפ, ההערכה הרווחת בתקשורת האמריקנית היא כי הוא יטיל עליה וטו – צעד שניתן יהיה לעקוף רק ברוב מיוחס של שני שלישים בכל אחד מבתי הקונגרס, מה שנראה כרגע כפחות סביר שיקרה.

בית הנבחרים האמריקני, 3 בינואר 2025

בית הנבחרים האמריקני, 3 בינואר 2025 | צילום: Chip Somodevilla/Getty Images

אנשים משתמשים בטלפונים החכמים בזמן ההמתנה לרכבת התחתית במוסקבה, 12 בפברואר 2026
רוסיה מהדקת את החנק על וואטסאפ, יוטיוב וטלגרם

דורון פסקין

הלילה חסמה רוסיה את הגישה לוואטצאפ, לאחר שמוקדם יותר השבוע פעלה להגביל גישה גם לאפליקציות יוטיוב וטלגרם. לטענת וואטצאפ, רוסיה מעוניינת לעודד שימוש באפליקציה מקומית הניתנת לפיקוח על ידי המדינה

ראש הממשלה, בנימין נתניהו, ונשיא ארה"ב, דונלד טראמפ, 29 בדצמבר 2025
לאחר הפגישה בוושינגטון: המשא ומתן יימשך; האופציה הצבאית עדיין על הפרק

יוני בן מנחם

גורמים בכירים בירושלים טוענים כי ההערכה בשלב זה היא שהפערים בין איראן לארה"ב עמוקים וקשים לגישור, וכי כישלון המשא ומתן הוא עניין של זמן

נשיא ארה''ב, דונלד טראמפ, וראש הממשלה, בנימין נתניהו, 11 בפברואר 2026
טראמפ לאחר פגישתו עם נתניהו: "התעקשתי שהמשא ומתן עם איראן יימשך כדי לראות האם ניתן להשלים עסקה"

אורן שלום

בסיום פגישה שנמשכה כמעט שלוש שעות, כתב נשיא ארה"ב בפוסט שפרסם כי "בפעם הקודמת איראן החליטה שעדיף לה שלא להגיע לעסקה, וזה לא עבד טוב עבורם"

נשיא איראן, מסעוד פזשכיאן, 17 בינואר 2025
נשיא איראן: "אני מתנצל בפני העם; אנחנו מוכנים לפיקוח על מתקני הגרעין"

דורון פסקין

פזשכיאן נאם לרגל יום השנה למהפכה האסלאמית במדינה וטען כי המדיניות של ארה"ב ואירופה – היא שמונעת משיחות המשא ומתן להתקדם ולהניב תוצאות

נשיא איראן, מסעוד פזשכיאן, והמנהיג העליון, עלי ח'מינאי
דריכות באיראן לקראת פגישת נתניהו-טראמפ

יוני בן מנחם

האיראנים חוששים מתרחיש בו ראש הממשלה יצליח לשכנע את נשיא ארה"ב להעדיף את האופציה הצבאית. בכירים בישראל מציינים כי כבר בסוף השבוע האחרון הועברו הכוחות המזוינים של איראן למצב כוננות עליונה

כוחות צבא אינדונזיה, 22 באוקטובר 2024
אינדונזיה החלה בהכנות לשליחת אלפי חיילים לרצועת עזה

דורון פסקין

צבא היבשה נערך לשליחת כוח שלום בגודל של חטיבה, במסגרת הכוח הבין-לאומי שיפעל ברצועה. עם זאת, בג'קרטה מבהירים: הפרטים, כולל היקף הכוח שיישלח, טרם סוכמו סופית

