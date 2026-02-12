כניסה
הלילה חסמה רוסיה את הגישה לוואטצאפ, לאחר שמוקדם יותר השבוע פעלה להגביל גישה גם לאפליקציות יוטיוב וטלגרם. לטענת וואטצאפ, רוסיה מעוניינת לעודד שימוש באפליקציה מקומית הניתנת לפיקוח על ידי המדינה

דורון פסקין | 12 בפברואר 2026 | חדשות | 2 דק׳

רוסיה מהדקת את החנק על וואטסאפ, יוטיוב וטלגרם

אפליקציית וואטצאפ הודיעה הלילה כי הרשויות ברוסיה "ניסו לחסום באופן מלא" את שירות המסרים שלה במדינה. בפועל, משתמשים רבים ברחבי רוסיה דיווחו כי אינם מצליחים לגשת לאפליקציה.

לדברי החברה, מטרת המהלך היא לדחוק עשרות מיליוני משתמשים רוסים לעבר אפליקציה מקומית חדשה בשם MAX, שמקודמת על ידי הממשל כחלופה "ריבונית" הנתונה לפיקוח המדינה.

על פי דיווחים בתקשורת הרוסית, בניגוד לחסימות גלויות בעבר – כמו זו של לינקדאין ב-2016 או של פייסבוק ב-2022 – הפעם לא פורסמה הכרזה רשמית על חסימה. במקום זאת, משתמשים גילו לפתע כי אינם מצליחים להתחבר לשירות.

אנשים משתמשים בטלפונים החכמים בזמן ההמתנה לרכבת התחתית במוסקבה, 12 בפברואר 2026

אנשים משתמשים בטלפונים החכמים בזמן ההמתנה לרכבת התחתית במוסקבה, 12 בפברואר 2026 | צילום: Hector RETAMAL / AFP via Getty Images

