רוסיה מהדקת את החנק על וואטסאפ, יוטיוב וטלגרם

אפליקציית וואטצאפ הודיעה הלילה כי הרשויות ברוסיה "ניסו לחסום באופן מלא" את שירות המסרים שלה במדינה. בפועל, משתמשים רבים ברחבי רוסיה דיווחו כי אינם מצליחים לגשת לאפליקציה.

לדברי החברה, מטרת המהלך היא לדחוק עשרות מיליוני משתמשים רוסים לעבר אפליקציה מקומית חדשה בשם MAX, שמקודמת על ידי הממשל כחלופה "ריבונית" הנתונה לפיקוח המדינה.