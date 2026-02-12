כניסה
גורמים בכירים בירושלים טוענים כי ההערכה בשלב זה היא שהפערים בין איראן לארה"ב עמוקים וקשים לגישור, וכי כישלון המשא ומתן הוא עניין של זמן

יוני בן מנחם | 12 בפברואר 2026 | חדשות | 3 דק׳

לאחר הפגישה בוושינגטון: המשא ומתן יימשך; האופציה הצבאית עדיין על הפרק

פגישתם אמש של ראש הממשלה, בנימין נתניהו, עם נשיא ארה"ב, דונלד טראמפ, בבית הלבן נמשכה כשלוש שעות. נכון לעכשיו, לא דלפו פרטים משמעותיים באשר לאפשרות של תקיפה צבאית אמריקנית באיראן.

לאחר הפגישה כתב טראמפ ברשת Truth Social כי "לא הושגה שום החלטה סופית, מלבד שהתעקשתי על כך שהמשא ומתן עם איראן יימשך כדי לראות אם ניתן להשלים עסקה. אם ניתן, הבהרתי לראש הממשלה שזו תהיה ההעדפה. אם לא, נצטרך לראות מה תהיה התוצאה. בפעם הקודמת איראן החליטה שעדיף לה שלא לחתום על עסקה, והיא חטפה את 'פטיש חצות', זה לא עבד טוב עבורה. נקווה שהפעם הם יהיו סבירים ואחראים יותר".

גם לשכת ראש הממשלה פרסמה הודעה, ולפיה בפגישה נדונו המשא ומתן עם איראן, המצב בעזה וההתפתחויות האזוריות. עוד נמסר כי ראש הממשלה הציג את צורכי הביטחון של ישראל בהקשר לשיחות, והשניים סיכמו על המשך תיאום ושמירה על קשר הדוק.

ראש הממשלה, בנימין נתניהו, ונשיא ארה"ב, דונלד טראמפ, 29 בדצמבר 2025

כתבות נוספות
נשיא ארה''ב, דונלד טראמפ, וראש הממשלה, בנימין נתניהו, 11 בפברואר 2026
טראמפ לאחר פגישתו עם נתניהו: "התעקשתי שהמשא ומתן עם איראן יימשך כדי לראות האם ניתן להשלים עסקה"

אורן שלום

בסיום פגישה שנמשכה כמעט שלוש שעות, כתב נשיא ארה"ב בפוסט שפרסם כי "בפעם הקודמת איראן החליטה שעדיף לה שלא להגיע לעסקה, וזה לא עבד טוב עבורם"

נשיא איראן, מסעוד פזשכיאן, 17 בינואר 2025
נשיא איראן: "אני מתנצל בפני העם; אנחנו מוכנים לפיקוח על מתקני הגרעין"

דורון פסקין

פזשכיאן נאם לרגל יום השנה למהפכה האסלאמית במדינה וטען כי המדיניות של ארה"ב ואירופה – היא שמונעת משיחות המשא ומתן להתקדם ולהניב תוצאות

נשיא איראן, מסעוד פזשכיאן, והמנהיג העליון, עלי ח'מינאי
דריכות באיראן לקראת פגישת נתניהו-טראמפ

יוני בן מנחם

האיראנים חוששים מתרחיש בו ראש הממשלה יצליח לשכנע את נשיא ארה"ב להעדיף את האופציה הצבאית. בכירים בישראל מציינים כי כבר בסוף השבוע האחרון הועברו הכוחות המזוינים של איראן למצב כוננות עליונה

כוחות צבא אינדונזיה, 22 באוקטובר 2024
אינדונזיה החלה בהכנות לשליחת אלפי חיילים לרצועת עזה

דורון פסקין

צבא היבשה נערך לשליחת כוח שלום בגודל של חטיבה, במסגרת הכוח הבין-לאומי שיפעל ברצועה. עם זאת, בג'קרטה מבהירים: הפרטים, כולל היקף הכוח שיישלח, טרם סוכמו סופית

תמונתו של מזכ"ל חיזבאללה, נעים קאסם, במהלך אזכרה לחסן נסראללה, 27 בספטמבר 2025
מה עומד מאחורי השינויים בצמרת חיזבאללה?

יוני בן מנחם

בלבנון דווח על מספר שינויים בהנהגת הארגון, שאחד המאפיינים הבולטים בהם הוא חיזוק מעמד העסקנים הפוליטיים על חשבון אנשי הדת ואנשי הביטחון. האם מדובר בשינוי עומק או במהלך טקטי בלבד?

יועצו של המנהיג העליון, עלי לאריג'אני, 7 בספטמבר 2025
דיווח: יועצו של ח'מינאי מבקר בעומאן כדי להעביר "תשובות" לאחר סבב השיחות עם ארה"ב

דורון פסקין

עלי לאריג'אני, המכהן גם כמזכיר המועצה העליונה לביטחון לאומי של איראן, נפגש עם סולטאן עומאן ועם שר החוץ

