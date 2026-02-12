לאחר הפגישה בוושינגטון: המשא ומתן יימשך; האופציה הצבאית עדיין על הפרק

פגישתם אמש של ראש הממשלה, בנימין נתניהו, עם נשיא ארה"ב, דונלד טראמפ, בבית הלבן נמשכה כשלוש שעות. נכון לעכשיו, לא דלפו פרטים משמעותיים באשר לאפשרות של תקיפה צבאית אמריקנית באיראן.

לאחר הפגישה כתב טראמפ ברשת Truth Social כי "לא הושגה שום החלטה סופית, מלבד שהתעקשתי על כך שהמשא ומתן עם איראן יימשך כדי לראות אם ניתן להשלים עסקה. אם ניתן, הבהרתי לראש הממשלה שזו תהיה ההעדפה. אם לא, נצטרך לראות מה תהיה התוצאה. בפעם הקודמת איראן החליטה שעדיף לה שלא לחתום על עסקה, והיא חטפה את 'פטיש חצות', זה לא עבד טוב עבורה. נקווה שהפעם הם יהיו סבירים ואחראים יותר".