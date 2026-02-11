טראמפ לאחר פגישתו עם נתניהו: "התעקשתי שהמשא ומתן עם איראן יימשך כדי לראות האם ניתן להשלים עסקה"

ראש הממשלה, בנימין נתניהו, נפגש הערב בבית הלבן עם נשיא ארה"ב, דונלד טראמפ, בפגישה שנמשכה כמעט שלוש שעות.

לאחר הפגישה פרסם טראמפ פוסט ב-Truth Social בו כתב: "זה עתה סיימתי פגישה עם ראש ממשלת ישראל, נתניהו, ועם כמה מנציגיו. זו הייתה פגישה טובה מאוד, והקשר האדיר בין שתי מדינותינו נמשך.

"לא סוכם על דבר סופי, מלבד כך שהתעקשתי שהמשא ומתן עם איראן יימשך כדי לראות האם ניתן להשלים עסקה. אם ניתן יהיה לעשות זאת, הבהרתי לראש הממשלה שזו תהיה העדפה. אם לא ניתן, נצטרך פשוט לראות מה תהיה התוצאה".