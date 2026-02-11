כניסה
רכישת מינוי
הרשמה לניוזלטר
נגישות

בסיום פגישה שנמשכה כמעט שלוש שעות, כתב נשיא ארה"ב בפוסט שפרסם כי "בפעם הקודמת איראן החליטה שעדיף לה שלא להגיע לעסקה, וזה לא עבד טוב עבורם"

אורן שלום | 11 בפברואר 2026 | חדשות | 1 דק׳

טראמפ לאחר פגישתו עם נתניהו: "התעקשתי שהמשא ומתן עם איראן יימשך כדי לראות האם ניתן להשלים עסקה"

ראש הממשלה, בנימין נתניהו, נפגש הערב בבית הלבן עם נשיא ארה"ב, דונלד טראמפ, בפגישה שנמשכה כמעט שלוש שעות.

לאחר הפגישה פרסם טראמפ פוסט ב-Truth Social בו כתב: "זה עתה סיימתי פגישה עם ראש ממשלת ישראל, נתניהו, ועם כמה מנציגיו. זו הייתה פגישה טובה מאוד, והקשר האדיר בין שתי מדינותינו נמשך.

"לא סוכם על דבר סופי, מלבד כך שהתעקשתי שהמשא ומתן עם איראן יימשך כדי לראות האם ניתן להשלים עסקה. אם ניתן יהיה לעשות זאת, הבהרתי לראש הממשלה שזו תהיה העדפה. אם לא ניתן, נצטרך פשוט לראות מה תהיה התוצאה".

נשיא ארה''ב, דונלד טראמפ, וראש הממשלה, בנימין נתניהו, 11 בפברואר 2026

נשיא ארה''ב, דונלד טראמפ, וראש הממשלה, בנימין נתניהו, 11 בפברואר 2026 | צילום: אבי אוחיון, לע"מ

כתבות נוספות שעשויות לעניין אותך
נשיא איראן, מסעוד פזשכיאן, 17 בינואר 2025
נשיא איראן: "אני מתנצל בפני העם; אנחנו מוכנים לפיקוח על מתקני הגרעין"

דורון פסקין

פזשכיאן נאם לרגל יום השנה למהפכה האסלאמית במדינה וטען כי המדיניות של ארה"ב ואירופה – היא שמונעת משיחות המשא ומתן להתקדם ולהניב תוצאות

נשיא איראן, מסעוד פזשכיאן, והמנהיג העליון, עלי ח'מינאי
דריכות באיראן לקראת פגישת נתניהו-טראמפ

יוני בן מנחם

האיראנים חוששים מתרחיש בו ראש הממשלה יצליח לשכנע את נשיא ארה"ב להעדיף את האופציה הצבאית. בכירים בישראל מציינים כי כבר בסוף השבוע האחרון הועברו הכוחות המזוינים של איראן למצב כוננות עליונה

כוחות צבא אינדונזיה, 22 באוקטובר 2024
אינדונזיה החלה בהכנות לשליחת אלפי חיילים לרצועת עזה

דורון פסקין

צבא היבשה נערך לשליחת כוח שלום בגודל של חטיבה, במסגרת הכוח הבין-לאומי שיפעל ברצועה. עם זאת, בג'קרטה מבהירים: הפרטים, כולל היקף הכוח שיישלח, טרם סוכמו סופית

תמונתו של מזכ"ל חיזבאללה, נעים קאסם, במהלך אזכרה לחסן נסראללה, 27 בספטמבר 2025
מה עומד מאחורי השינויים בצמרת חיזבאללה?

יוני בן מנחם

בלבנון דווח על מספר שינויים בהנהגת הארגון, שאחד המאפיינים הבולטים בהם הוא חיזוק מעמד העסקנים הפוליטיים על חשבון אנשי הדת ואנשי הביטחון. האם מדובר בשינוי עומק או במהלך טקטי בלבד?

יועצו של המנהיג העליון, עלי לאריג'אני, 7 בספטמבר 2025
דיווח: יועצו של ח'מינאי מבקר בעומאן כדי להעביר "תשובות" לאחר סבב השיחות עם ארה"ב

דורון פסקין

עלי לאריג'אני, המכהן גם כמזכיר המועצה העליונה לביטחון לאומי של איראן, נפגש עם סולטאן עומאן ועם שר החוץ

ראש הממשלה, בנימין נתניהו, ונשיא ארה"ב, דונלד טראמפ, בפגישתם בבית הלבן, 4 בפברואר 2025
נתניהו יוצא לוושינגטון – האם יצליח להשפיע על המשא ומתן מול איראן?

יוני בן מנחם

בכירים בירושלים מסרו כי ראש הממשלה צפוי להציג לנשיא ארה"ב את הקווים האדומים של ישראל במקרה של הגעה להסכם. ברקע: חשש ישראלי כי מיקוד בנושא הגרעין יותיר מחוץ להסכם נושאים מהותיים עבור ישראל

שתפו: