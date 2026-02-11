נשיא איראן: "אני מתנצל בפני העם; אנחנו מוכנים לפיקוח על מתקני הגרעין"

נשיא איראן, מסעוד פזשכיאן, נאם היום בפני משתתפי צעדת יום השנה למהפכה האסלאמית של 1979 בטהראן, בעצרת המרכזית שנערכה בכיכר אזאדי.

בדבריו שילב פזשכיאן בין מסר חיצוני – שעסק בתוכנית הגרעין ובמשא ומתן עם ארה"ב – לבין מסר פנימי חריג יחסית, שכלל התנצלות על "כשלים" והצהרה כי הממשלה "מוכנה לשמוע את קול העם".