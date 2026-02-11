כניסה
פזשכיאן נאם לרגל יום השנה למהפכה האסלאמית במדינה וטען כי המדיניות של ארה"ב ואירופה – היא שמונעת משיחות המשא ומתן להתקדם ולהניב תוצאות

דורון פסקין | 11 בפברואר 2026 | חדשות | 1 דק׳

נשיא איראן: "אני מתנצל בפני העם; אנחנו מוכנים לפיקוח על מתקני הגרעין"

נשיא איראן, מסעוד פזשכיאן, נאם היום בפני משתתפי צעדת יום השנה למהפכה האסלאמית של 1979 בטהראן, בעצרת המרכזית שנערכה בכיכר אזאדי.

בדבריו שילב פזשכיאן בין מסר חיצוני – שעסק בתוכנית הגרעין ובמשא ומתן עם ארה"ב – לבין מסר פנימי חריג יחסית, שכלל התנצלות על "כשלים" והצהרה כי הממשלה "מוכנה לשמוע את קול העם".

על פי ציטוטים שפורסמו בכלי תקשורת באיראן, חזר הנשיא על העמדה הרשמית של טהראן שלפיה תוכנית הגרעין אינה מיועדת לפיתוח נשק, והדגיש כי איראן "מוכנה לפיקוח". עם זאת, הציג את הסוגיה כחלק ממשבר אמון עמוק מול המערב. לדבריו, "החומה הגבוהה של אי האמון" – שנוצרה, לטענתו, כתוצאה ממדיניות ארה"ב ומדינות אירופה – היא שמונעת מהשיחות להתקדם ולהניב תוצאות.

נשיא איראן, מסעוד פזשכיאן, 17 בינואר 2025

נשיא איראן, מסעוד פזשכיאן, 17 בינואר 2025 | צילום: EVGENIA NOVOZHENINA/POOL/AFP via Getty Images

