האיראנים חוששים מתרחיש בו ראש הממשלה יצליח לשכנע את נשיא ארה"ב להעדיף את האופציה הצבאית. בכירים בישראל מציינים כי כבר בסוף השבוע האחרון הועברו הכוחות המזוינים של איראן למצב כוננות עליונה
יוני בן מנחם | 11 בפברואר 2026 | חדשות | 3 דק׳
דריכות באיראן לקראת פגישת נתניהו-טראמפ
ראש הממשלה, בנימין נתניהו, צפוי להיפגש היום עם נשיא ארה"ב, דונלד טראמפ, בבית הלבן. ההערכה הכללית היא כי עיקר הדיון יעסוק במשא ומתן המתנהל בין וושינגטון לטהראן.
גורמים ביטחוניים בכירים בישראל מציינים כי המשטר האיראני נמצא בדריכות לקראת הפגישה, וחושש כי נתניהו יצליח לשכנע את טראמפ להעדיף את האופציה הצבאית על פני הסכם עם איראן.
למרות ההצהרות האופטימיות שנשמעו מצד טראמפ וההנהגה האיראנית לאחר סבב השיחות הראשון בעומאן, רמת האמון ההדדי בין הצדדים נותרה נמוכה מאוד. בטהראן חוששים מהטלת סנקציות אמריקניות נוספות, ובמקביל מנסים לשדר אופטימיות בנוגע לשיחות – בניסיון לייצב את השוק המקומי ולחזק את ערך המטבע.
