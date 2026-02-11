דריכות באיראן לקראת פגישת נתניהו-טראמפ

ראש הממשלה, בנימין נתניהו, צפוי להיפגש היום עם נשיא ארה"ב, דונלד טראמפ, בבית הלבן. ההערכה הכללית היא כי עיקר הדיון יעסוק במשא ומתן המתנהל בין וושינגטון לטהראן.

גורמים ביטחוניים בכירים בישראל מציינים כי המשטר האיראני נמצא בדריכות לקראת הפגישה, וחושש כי נתניהו יצליח לשכנע את טראמפ להעדיף את האופציה הצבאית על פני הסכם עם איראן.