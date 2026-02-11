כניסה
האיראנים חוששים מתרחיש בו ראש הממשלה יצליח לשכנע את נשיא ארה"ב להעדיף את האופציה הצבאית. בכירים בישראל מציינים כי כבר בסוף השבוע האחרון הועברו הכוחות המזוינים של איראן למצב כוננות עליונה

יוני בן מנחם | 11 בפברואר 2026 | חדשות | 3 דק׳

דריכות באיראן לקראת פגישת נתניהו-טראמפ

ראש הממשלה, בנימין נתניהו, צפוי להיפגש היום עם נשיא ארה"ב, דונלד טראמפ, בבית הלבן. ההערכה הכללית היא כי עיקר הדיון יעסוק במשא ומתן המתנהל בין וושינגטון לטהראן.

גורמים ביטחוניים בכירים בישראל מציינים כי המשטר האיראני נמצא בדריכות לקראת הפגישה, וחושש כי נתניהו יצליח לשכנע את טראמפ להעדיף את האופציה הצבאית על פני הסכם עם איראן.

למרות ההצהרות האופטימיות שנשמעו מצד טראמפ וההנהגה האיראנית לאחר סבב השיחות הראשון בעומאן, רמת האמון ההדדי בין הצדדים נותרה נמוכה מאוד. בטהראן חוששים מהטלת סנקציות אמריקניות נוספות, ובמקביל מנסים לשדר אופטימיות בנוגע לשיחות – בניסיון לייצב את השוק המקומי ולחזק את ערך המטבע.

נשיא איראן, מסעוד פזשכיאן, והמנהיג העליון, עלי ח'מינאי

כוחות צבא אינדונזיה, 22 באוקטובר 2024
אינדונזיה החלה בהכנות לשליחת אלפי חיילים לרצועת עזה

דורון פסקין

צבא היבשה נערך לשליחת כוח שלום בגודל של חטיבה, במסגרת הכוח הבין-לאומי שיפעל ברצועה. עם זאת, בג'קרטה מבהירים: הפרטים, כולל היקף הכוח שיישלח, טרם סוכמו סופית

תמונתו של מזכ"ל חיזבאללה, נעים קאסם, במהלך אזכרה לחסן נסראללה, 27 בספטמבר 2025
מה עומד מאחורי השינויים בצמרת חיזבאללה?

יוני בן מנחם

בלבנון דווח על מספר שינויים בהנהגת הארגון, שאחד המאפיינים הבולטים בהם הוא חיזוק מעמד העסקנים הפוליטיים על חשבון אנשי הדת ואנשי הביטחון. האם מדובר בשינוי עומק או במהלך טקטי בלבד?

יועצו של המנהיג העליון, עלי לאריג'אני, 7 בספטמבר 2025
דיווח: יועצו של ח'מינאי מבקר בעומאן כדי להעביר "תשובות" לאחר סבב השיחות עם ארה"ב

דורון פסקין

עלי לאריג'אני, המכהן גם כמזכיר המועצה העליונה לביטחון לאומי של איראן, נפגש עם סולטאן עומאן ועם שר החוץ

ראש הממשלה, בנימין נתניהו, ונשיא ארה"ב, דונלד טראמפ, בפגישתם בבית הלבן, 4 בפברואר 2025
נתניהו יוצא לוושינגטון – האם יצליח להשפיע על המשא ומתן מול איראן?

יוני בן מנחם

בכירים בירושלים מסרו כי ראש הממשלה צפוי להציג לנשיא ארה"ב את הקווים האדומים של ישראל במקרה של הגעה להסכם. ברקע: חשש ישראלי כי מיקוד בנושא הגרעין יותיר מחוץ להסכם נושאים מהותיים עבור ישראל

ראש ממשלת בריטניה, קיר סטארמר, 27 בינואר 2026
הסערה הפוליטית בבריטניה – הלחץ על ראש הממשלה סטארמר גובר

דורון פסקין

הטענות בנוגע להליך מינויו של שגריר בריטניה לשעבר בארה"ב ממשיכות לעורר מה שמסתמן כמשבר פוליטי חריף, בעקבות חשיפת קשריו עם ג'פרי אפשטיין. אתמול הודיע ראש הסגל של סטארמר על התפטרותו

יו"ר הסוכנות לאנרגיה אטומית של איראן, מוחמד אסלאמי, 25 בספטמבר 2023
יו"ר הסוכנות לאנרגיה גרעינית של איראן: הוצאת אורניום מהמדינה לא עומדת על הפרק

דורון פסקין

לטענתו של מוחמד אסלאמי, הדיווחים בתקשורת הבין-לאומית אינם נכונים, והנושא כלל לא נדון בשיחות המשא ומתן

