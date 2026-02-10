כניסה
צבא היבשה נערך לשליחת כוח שלום בגודל של חטיבה, במסגרת הכוח הבין-לאומי שיפעל ברצועה. עם זאת, בג'קרטה מבהירים: הפרטים, כולל היקף הכוח שיישלח, טרם סוכמו סופית

דורון פסקין | 10 בפברואר 2026 | חדשות | 1 דק׳

אינדונזיה החלה בהכנות לשליחת אלפי חיילים לרצועת עזה

באינדונזיה דווח היום כי צבא היבשה החל בהכנות לפריסה אפשרית של כוח בהיקף של חטיבה – כ-5,000 עד 8,000 חיילים – ברצועת עזה, כחלק מהיוזמה האמריקנית להקמת כוח בין-לאומי.

ראש מטה צבא היבשה האינדונזי, הגנרל מרולי סימאנג'ונטק, מסר כי אנשיו כבר החלו ב"שלב הכנה ראשוני" לקראת המשימה. לדבריו, "התחלנו להכשיר כוח שיוכל לפעול ככוח שלום […] אנו מכינים יחידות הנדסה ובריאות". הדברים נאמרו לאחר דיון הנהגה צבאית-משטרתית שנערך בארמון הנשיאות.

כוחות צבא אינדונזיה, 22 באוקטובר 2024

כוחות צבא אינדונזיה, 22 באוקטובר 2024 | צילום: JUNI KRISWANTO/AFP via Getty Images

כתבות נוספות שעשויות לעניין אותך
תמונתו של מזכ"ל חיזבאללה, נעים קאסם, במהלך אזכרה לחסן נסראללה, 27 בספטמבר 2025
מה עומד מאחורי השינויים בצמרת חיזבאללה?

יוני בן מנחם

בלבנון דווח על מספר שינויים בהנהגת הארגון, שאחד המאפיינים הבולטים בהם הוא חיזוק מעמד העסקנים הפוליטיים על חשבון אנשי הדת ואנשי הביטחון. האם מדובר בשינוי עומק או במהלך טקטי בלבד?

יועצו של המנהיג העליון, עלי לאריג'אני, 7 בספטמבר 2025
דיווח: יועצו של ח'מינאי מבקר בעומאן כדי להעביר "תשובות" לאחר סבב השיחות עם ארה"ב

דורון פסקין

עלי לאריג'אני, המכהן גם כמזכיר המועצה העליונה לביטחון לאומי של איראן, נפגש עם סולטאן עומאן ועם שר החוץ

ראש הממשלה, בנימין נתניהו, ונשיא ארה"ב, דונלד טראמפ, בפגישתם בבית הלבן, 4 בפברואר 2025
נתניהו יוצא לוושינגטון – האם יצליח להשפיע על המשא ומתן מול איראן?

יוני בן מנחם

בכירים בירושלים מסרו כי ראש הממשלה צפוי להציג לנשיא ארה"ב את הקווים האדומים של ישראל במקרה של הגעה להסכם. ברקע: חשש ישראלי כי מיקוד בנושא הגרעין יותיר מחוץ להסכם נושאים מהותיים עבור ישראל

ראש ממשלת בריטניה, קיר סטארמר, 27 בינואר 2026
הסערה הפוליטית בבריטניה – הלחץ על ראש הממשלה סטארמר גובר

דורון פסקין

הטענות בנוגע להליך מינויו של שגריר בריטניה לשעבר בארה"ב ממשיכות לעורר מה שמסתמן כמשבר פוליטי חריף, בעקבות חשיפת קשריו עם ג'פרי אפשטיין. אתמול הודיע ראש הסגל של סטארמר על התפטרותו

יו"ר הסוכנות לאנרגיה אטומית של איראן, מוחמד אסלאמי, 25 בספטמבר 2023
יו"ר הסוכנות לאנרגיה גרעינית של איראן: הוצאת אורניום מהמדינה לא עומדת על הפרק

דורון פסקין

לטענתו של מוחמד אסלאמי, הדיווחים בתקשורת הבין-לאומית אינם נכונים, והנושא כלל לא נדון בשיחות המשא ומתן

מזכ"לית "מפלגת העם האסלאמית" באיראן ויו"ר "החזית הרפורמיסטית", אזאר מנסורי
דיווח: משמרות המהפכה עצרו מספר בכירים במחנה הרפורמיסטי במדינה

אורן שלום

אחת העצורות היא אזאר מנסורי, מזכ"לית "מפלגת העם האסלאמית" באיראן ויו"ר "החזית הרפורמיסטית", לה יוחס תפקיד מרכזי בקמפיין הבחירות של הנשיא פזשכיאן. לפי הדיווחים, גל המעצרים החל בעקבות תמיכה במפגינים וקריאה להחלפתו של ח'מינאי

