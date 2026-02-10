צבא היבשה נערך לשליחת כוח שלום בגודל של חטיבה, במסגרת הכוח הבין-לאומי שיפעל ברצועה. עם זאת, בג'קרטה מבהירים: הפרטים, כולל היקף הכוח שיישלח, טרם סוכמו סופית
דורון פסקין | 10 בפברואר 2026 | חדשות | 1 דק׳
אינדונזיה החלה בהכנות לשליחת אלפי חיילים לרצועת עזה
באינדונזיה דווח היום כי צבא היבשה החל בהכנות לפריסה אפשרית של כוח בהיקף של חטיבה – כ-5,000 עד 8,000 חיילים – ברצועת עזה, כחלק מהיוזמה האמריקנית להקמת כוח בין-לאומי.
ראש מטה צבא היבשה האינדונזי, הגנרל מרולי סימאנג'ונטק, מסר כי אנשיו כבר החלו ב"שלב הכנה ראשוני" לקראת המשימה. לדבריו, "התחלנו להכשיר כוח שיוכל לפעול ככוח שלום […] אנו מכינים יחידות הנדסה ובריאות". הדברים נאמרו לאחר דיון הנהגה צבאית-משטרתית שנערך בארמון הנשיאות.
