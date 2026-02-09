כניסה
אחת העצורות היא אזאר מנסורי, מזכ"לית "מפלגת העם האסלאמית" באיראן ויו"ר "החזית הרפורמיסטית", לה יוחס תפקיד מרכזי בקמפיין הבחירות של הנשיא פזשכיאן. לפי הדיווחים, גל המעצרים החל בעקבות תמיכה במפגינים וקריאה להחלפתו של ח'מינאי

אורן שלום | 9 בפברואר 2026 | חדשות | 1 דק׳

דיווח: משמרות המהפכה עצרו מספר בכירים במחנה הרפורמיסטי במדינה

לפי דיווחים בתקשורת האיראנית ובכלי תקשורת בין-לאומיים, משמרות המהפכה עצרו את אזאר מנסורי, מזכ"לית "מפלגת העם האסלאמית" באיראן ויו"ר "החזית הרפורמיסטית" – שלה מיוחס תפקיד מרכזי בניצחונו של הנשיא, מסעוד פזשכיאן, בבחירות האחרונות.

סוכנות הידיעות AP דיווחה כי המעצר הוא חלק מגל מעצרים של דמויות בכירות במחנה הרפורמיסטי במדינה שאינן מכהנות בממשלה. על פי הדיווח, העילה למעצרים היא הצהרה שפורסמה בחודש שעבר על ידי פעילים רפורמיסטים בכירים, ובה דרישה לקיום "משאל עם חופשי ושקוף" להקמת ממשלה חדשה ודמוקרטית. ההצהרה קראה גם למנהיג העליון של איראן, עלי ח'מינאי, להתפטר מתפקידו ולהקים מועצת שלטון זמנית שתפקח על ניהול המדינה.

מזכ"לית "מפלגת העם האסלאמית" באיראן ויו"ר "החזית הרפורמיסטית", אזאר מנסורי

מזכ"לית "מפלגת העם האסלאמית" באיראן ויו"ר "החזית הרפורמיסטית", אזאר מנסורי | צילום: אתר president.ir

