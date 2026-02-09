דיווח: משמרות המהפכה עצרו מספר בכירים במחנה הרפורמיסטי במדינה

עראקצ'י התייחס לשיחות המשא ומתן מול ארה"ב, טען כי לארצו "יש זכות להעשיר, ואנו אלה שבוחרים אם לממש אותה או לא", והצהיר: "הפריסה הצבאית שלהם באזור לא מפחידה אותנו. אנחנו דיפלומטיים והגיוניים, אבל אנחנו גם מוכנים למלחמה"