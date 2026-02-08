כניסה
רכישת מינוי
הרשמה לניוזלטר
נגישות

חסן שייח' מחמוד הצהיר כי נוכחות ישראלית עלולה לשמש "מקפצה" לפגיעה במדינות שכנות באזור קרן אפריקה והים האדום

דורון פסקין | 8 בפברואר 2026 | חדשות | 1 דק׳

נשיא סומליה: "לא נאפשר הקמה של בסיס ישראלי בסומלילנד; ניאבק בהתאם ליכולתנו"

נשיא סומליה, חסן שייח' מחמוד, אמר אתמול בריאיון לערוץ אל-ג'זירה כי סומליה "לעולם לא תאפשר" הקמה של בסיס ישראלי בסומלילנד, והזהיר כי ארצו "תתעמת" עם כל ניסיון למהלך כזה.

לדבריו, עצם הרעיון של הקמת בסיס ישראלי מהווה פגיעה בריבונות סומליה ובסדר הבין-לאומי, וכי נוכחות כזו עלולה לשמש "מקפצה" לפגיעה במדינות שכנות באזור קרן אפריקה והים האדום.

"ניאבק בהתאם ליכולתנו. כמובן שנגן על עצמנו", אמר מחמוד, והוסיף: "משמעות הדבר היא שנעמוד מול כל כוח ישראלי שיגיע – לעולם לא נאפשר זאת".

נשיא סומליה, חסן שייח' מחמוד, 29 במאי 2023

נשיא סומליה, חסן שייח' מחמוד, 29 במאי 2023 | צילום: HASSAN ALI ELMI/AFP via Getty Images

כתבות נוספות שעשויות לעניין אותך
חיילים איראנים במצעד בטהראן, 17 באפריל 2024
מאמר שפורסם באיראן קורא לאחד את הצבא עם משמרות המהפכה – מדוע?

דורון פסקין

עיתון "ג'ומהורי אסלאמי" הוותיק המזוהה היסטורית עם הממסד המהפכני-דתי באיראן טוען כי "הנסיבות הביטחוניות והכלכליות הנוכחיות" מחייבות בחינה מחדש. קריאה כזאת, המערערת על המבנה הקיים המעוגן בחוקה, נחשבת לחריגה יחסית

שר החוץ האיראני, עבאס עראקצ'י, 7 בפברואר 2026
שר החוץ האיראני: "איננו מוכנים לוותר על זכות ההעשרה גם במחיר מלחמה"

דורון פסקין

עראקצ'י התייחס לשיחות המשא ומתן מול ארה"ב, טען כי לארצו "יש זכות להעשיר, ואנו אלה שבוחרים אם לממש אותה או לא", והצהיר: "הפריסה הצבאית שלהם באזור לא מפחידה אותנו. אנחנו דיפלומטיים והגיוניים, אבל אנחנו גם מוכנים למלחמה"

ראש הממשלה, בנימין נתניהו, ונשיא ארה"ב, דונלד טראמפ, 29 בספטמבר 2025
פגישת נתניהו-טראמפ – מה על הפרק?

יוני בן מנחם

לקראת הפגישה הצפויה ביום רביעי, בכירים בירושלים מציינים כי בישראל שוררת דריכות מחשש שהממשל האמריקני ירכך את עמדותיו במשא ומתן מול איראן

נשיא ארה"ב, דונלד טראמפ, וראש הממשלה, בנימין נתניהו, 7 באפריל 2025
נתניהו וטראמפ צפויים להיפגש השבוע בוושינגטון

אורן שלום

ראש הממשלה ייפגש עם נשיא ארה"ב ביום רביעי וצפוי לדון עמו על המשא ומתן מול איראן

נשיא ארה״ב דונלד טראמפ
טראמפ: אם לא יושג הסכם עם איראן, "ההשלכות יהיו חמורות מאוד"

דורון פסקין

נשיא ארה"ב הגדיר הלילה את השיחות שהתנהלו אתמול בעומאן כ"טובות מאוד", וטען כי הן יימשכו. עוד קודם לכן, הוא חתם על צו נשיאותי המאפשר לארה"ב להטיל מכסים של 25% על מדינות שממשיכות לסחור עם איראן

הסנאטור האמריקני, לינדזי גרהאם, 7 באוקטובר 2025
הסנאטור גרהאם עצר פגישה עם הרמטכ"ל הלבנוני בעקבות סירובו להכיר בחיזבאללה כארגון טרור

אורן שלום

גרהאם, הנחשב מקורב לנשיא ארה"ב, סיפר כי "כל עוד גישה כזו קיימת מצד הכוחות המזוינים של לבנון, אינני חושב שיש לנו שותף אמין בהם"

שתפו: