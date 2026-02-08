חסן שייח' מחמוד הצהיר כי נוכחות ישראלית עלולה לשמש "מקפצה" לפגיעה במדינות שכנות באזור קרן אפריקה והים האדום
דורון פסקין | 8 בפברואר 2026 | חדשות | 1 דק׳
נשיא סומליה: "לא נאפשר הקמה של בסיס ישראלי בסומלילנד; ניאבק בהתאם ליכולתנו"
נשיא סומליה, חסן שייח' מחמוד, אמר אתמול בריאיון לערוץ אל-ג'זירה כי סומליה "לעולם לא תאפשר" הקמה של בסיס ישראלי בסומלילנד, והזהיר כי ארצו "תתעמת" עם כל ניסיון למהלך כזה.
לדבריו, עצם הרעיון של הקמת בסיס ישראלי מהווה פגיעה בריבונות סומליה ובסדר הבין-לאומי, וכי נוכחות כזו עלולה לשמש "מקפצה" לפגיעה במדינות שכנות באזור קרן אפריקה והים האדום.
"ניאבק בהתאם ליכולתנו. כמובן שנגן על עצמנו", אמר מחמוד, והוסיף: "משמעות הדבר היא שנעמוד מול כל כוח ישראלי שיגיע – לעולם לא נאפשר זאת".
רוצה לקרוא עוד?
להמשך קריאה הירשמו או התחברו