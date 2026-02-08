עיתון "ג'ומהורי אסלאמי" הוותיק המזוהה היסטורית עם הממסד המהפכני-דתי באיראן טוען כי "הנסיבות הביטחוניות והכלכליות הנוכחיות" מחייבות בחינה מחדש. קריאה כזאת, המערערת על המבנה הקיים המעוגן בחוקה, נחשבת לחריגה יחסית
8 בפברואר 2026
מאמר שפורסם באיראן קורא לאחד את הצבא עם משמרות המהפכה – מדוע?
מאמר שפורסם אתמול בעיתון האיראני ג'ומהורי אסלאמי, המזוהה עם המחנה השמרני במדינה, העלה לדיון סוגיה רגישה בלב מערכת הביטחון של איראן: האפשרות למיזוג הצבא הסדיר עם משמרות המהפכה במסגרת תפיסה של "איחוד הנשק".
לפי המאמר, "הנסיבות הביטחוניות והכלכליות הנוכחיות" מחייבות בחינה מחודשת של המבנה הקיים. הכותב מתאר שילוב של לחצים שהתכנסו בעת הנוכחית – "הצטברות איומים", "מתיחות ביטחונית" ו"עומסים כלכליים כבדים" המוטלים על הציבור – כעילות לפתיחה מחודשת של הדיון בשאלת מבנה הכוחות המזוינים. "האם המבנה הנוכחי של הכוחות המזוינים תואם את צורכי הביטחון הלאומי ואת האינטרסים ארוכי הטווח של המדינה?", שאל המאמר.
העיתון הזכיר את יומניו של הנשיא לשעבר האשמי רפסנג'אני, שבהם תיאר כי ב-2 באפריל 1989 דן עם מנהיג המהפכה, רוחאללה ח'ומייני, בסוגיית ה"דו-מערכתיות" והעלויות הכרוכות בה. על פי התיאור, ח'ומייני סבר כי "האיחוד צריך להתרחש בסופו של דבר", אך הדגיש כי "העיתוי אז לא היה מתאים". לאחר חילופי ההנהגה, המנהיג העליון עלי ח'מינאי בחר שלא לקדם מיזוג מלא והעדיף לשמר שתי מסגרות צבאיות נפרדות.
