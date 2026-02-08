מאמר שפורסם באיראן קורא לאחד את הצבא עם משמרות המהפכה – מדוע?

מאמר שפורסם אתמול בעיתון האיראני ג'ומהורי אסלאמי, המזוהה עם המחנה השמרני במדינה, העלה לדיון סוגיה רגישה בלב מערכת הביטחון של איראן: האפשרות למיזוג הצבא הסדיר עם משמרות המהפכה במסגרת תפיסה של "איחוד הנשק".

לפי המאמר, "הנסיבות הביטחוניות והכלכליות הנוכחיות" מחייבות בחינה מחודשת של המבנה הקיים. הכותב מתאר שילוב של לחצים שהתכנסו בעת הנוכחית – "הצטברות איומים", "מתיחות ביטחונית" ו"עומסים כלכליים כבדים" המוטלים על הציבור – כעילות לפתיחה מחודשת של הדיון בשאלת מבנה הכוחות המזוינים. "האם המבנה הנוכחי של הכוחות המזוינים תואם את צורכי הביטחון הלאומי ואת האינטרסים ארוכי הטווח של המדינה?", שאל המאמר.