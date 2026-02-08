שר החוץ האיראני: "איננו מוכנים לוותר על זכות ההעשרה גם במחיר מלחמה"

שר החוץ האיראני, עבאס עראקצ'י, התייחס הבוקר לשיחות המשא ומתן עם ארה"ב, שהחלו בסוף השבוע האחרון, בנאום שנשא בטהראן במסגרת אירוע "הקונגרס הלאומי הראשון למדיניות חוץ והיסטוריית יחסי החוץ". הוא ציין כי "אין ברירה אלא לנהל משא ומתן", אך הדגיש כי איראן אינה מוכנה לוותר על זכויותיה בתוכנית הגרעין – ובראשן זכות ההעשרה.

"איננו מוכנים לוותר על העשרה גם אם תפרוץ מלחמה. מדוע?" שאל עראקצ'י, והשיב: "משום שלאיש אין זכות לומר לנו מה לעשות ומה לא לעשות. יש לנו זכות להעשיר, ואנו אלה שבוחרים אם לממש אותה או לא". לדבריו, אם קיימות שאלות בנוגע לתוכנית הגרעין, איראן מוכנה להסביר – אך הדרך היא דיפלומטיה.