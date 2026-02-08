כניסה
עראקצ'י התייחס לשיחות המשא ומתן מול ארה"ב, טען כי לארצו "יש זכות להעשיר, ואנו אלה שבוחרים אם לממש אותה או לא", והצהיר: "הפריסה הצבאית שלהם באזור לא מפחידה אותנו. אנחנו דיפלומטיים והגיוניים, אבל אנחנו גם מוכנים למלחמה"

דורון פסקין | 8 בפברואר 2026 | חדשות | 2 דק׳

שר החוץ האיראני: "איננו מוכנים לוותר על זכות ההעשרה גם במחיר מלחמה"

שר החוץ האיראני, עבאס עראקצ'י, התייחס הבוקר לשיחות המשא ומתן עם ארה"ב, שהחלו בסוף השבוע האחרון, בנאום שנשא בטהראן במסגרת אירוע "הקונגרס הלאומי הראשון למדיניות חוץ והיסטוריית יחסי החוץ". הוא ציין כי "אין ברירה אלא לנהל משא ומתן", אך הדגיש כי איראן אינה מוכנה לוותר על זכויותיה בתוכנית הגרעין – ובראשן זכות ההעשרה.

"איננו מוכנים לוותר על העשרה גם אם תפרוץ מלחמה. מדוע?" שאל עראקצ'י, והשיב: "משום שלאיש אין זכות לומר לנו מה לעשות ומה לא לעשות. יש לנו זכות להעשיר, ואנו אלה שבוחרים אם לממש אותה או לא". לדבריו, אם קיימות שאלות בנוגע לתוכנית הגרעין, איראן מוכנה להסביר – אך הדרך היא דיפלומטיה.

עוד אמר כי "המשא ומתן יצליח רק כאשר יוכרו זכויות העם האיראני. איננו מבקשים שיכירו לנו בזכויות – הן קיימות מעצמן, ועל הצד השני לכבד אותן". עראקצ'י טען כי "איראן אינה שואפת לפצצה גרעינית. הפצצה הגרעינית שלנו היא היכולת לומר לא למעצמות הגדולות. אנו דוחים את הבריונות שלהן. זכות זו מעוגנת בחוקה שלנו, והרווחנו אותה במחיר כבד. ויתור עליה יעלה לנו במחיר כבד אף יותר".

שר החוץ האיראני, עבאס עראקצ'י, 7 בפברואר 2026

שר החוץ האיראני, עבאס עראקצ'י, 7 בפברואר 2026 | צילום: Karim JAAFAR / AFP via Getty Images)

