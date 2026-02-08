כניסה
רכישת מינוי
הרשמה לניוזלטר
נגישות

לקראת הפגישה הצפויה ביום רביעי, בכירים בירושלים מציינים כי בישראל שוררת דריכות מחשש שהממשל האמריקני ירכך את עמדותיו במשא ומתן מול איראן

יוני בן מנחם | 8 בפברואר 2026 | חדשות | 4 דק׳

פגישת נתניהו-טראמפ – מה על הפרק?

לשכת ראש הממשלה הודיעה אמש כי ראש הממשלה, בנימין נתניהו, צפוי להיפגש ביום רביעי הקרוב בוושינגטון עם נשיא ארה"ב, דונלד טראמפ. במוקד הפגישה יעמוד המשא ומתן שמנהלת ארה"ב עם איראן. על פי ההודעה, נתניהו סבור כי כל הסכם עתידי חייב לכלול גם מגבלות על מערך הטילים הבליסטיים של איראן והפסקת תמיכתה בציר האיראני ובשלוחותיו באזור.

השיחות בין ארה"ב לאיראן החלו ביום שישי בעומאן. טראמפ ציין לאחר פתיחתן כי הן היו "טובות מאוד", אך הבהיר כי אם לא יושג הסכם – ההשלכות יהיו חמורות מאוד. מועד הסבב השני של השיחות טרם נקבע. במקביל, הנשיא האמריקני ממשיך לשמור על האופציה הצבאית מול איראן, ותגבור הכוחות האמריקניים באזור המפרץ נמשך.

גורמים מדיניים בכירים בירושלים אומרים כי נתניהו היה אמור להגיע לארה"ב ב-18 בחודש כדי להשתתף בכנס איפא"ק ולהיפגש אז עם טראמפ, אולם הפגישה הוקדמה לבקשתו. לדבריהם, בישראל שוררת דריכות לנוכח החשש שהממשל האמריקני ירכך את עמדותיו במשא ומתן עם איראן, בניסיון להימנע מהתלקחות אזורית במזרח התיכון. במסגרת ביקורו, צפוי נתניהו לנסות ולשכנע את טראמפ לעמוד על הקווים האדומים של ישראל – פירוק תוכנית הגרעין, בלימת איום הטילים הבליסטיים והפסקת התמיכה האיראנית בשלוחותיה באזור.

ראש הממשלה, בנימין נתניהו, ונשיא ארה"ב, דונלד טראמפ, 29 בספטמבר 2025

ראש הממשלה, בנימין ונתניהו, ונשיא ארה"ב, דונלד טראמפ, בבית הלבן, 29 בספטמבר 2025 | צילום: Win McNamee/Getty Images

כתבות נוספות שעשויות לעניין אותך
נשיא ארה"ב, דונלד טראמפ, וראש הממשלה, בנימין נתניהו, 7 באפריל 2025
נתניהו וטראמפ צפויים להיפגש השבוע בוושינגטון

אורן שלום

ראש הממשלה ייפגש עם נשיא ארה"ב ביום רביעי וצפוי לדון עמו על המשא ומתן מול איראן

נשיא ארה״ב דונלד טראמפ
טראמפ: אם לא יושג הסכם עם איראן, "ההשלכות יהיו חמורות מאוד"

דורון פסקין

נשיא ארה"ב הגדיר הלילה את השיחות שהתנהלו אתמול בעומאן כ"טובות מאוד", וטען כי הן יימשכו. עוד קודם לכן, הוא חתם על צו נשיאותי המאפשר לארה"ב להטיל מכסים של 25% על מדינות שממשיכות לסחור עם איראן

הסנאטור האמריקני, לינדזי גרהאם, 7 באוקטובר 2025
הסנאטור גרהאם עצר פגישה עם הרמטכ"ל הלבנוני בעקבות סירובו להכיר בחיזבאללה כארגון טרור

אורן שלום

גרהאם, הנחשב מקורב לנשיא ארה"ב, סיפר כי "כל עוד גישה כזו קיימת מצד הכוחות המזוינים של לבנון, אינני חושב שיש לנו שותף אמין בהם"

מזכ"ל חיזבאללה, נעים קאסם, 22 בספטמבר 2024
דיווח: חיזבאללה פתח במסע חיסולים וחקירות חשאיות במטרה לאתר את החדירה המודיעינית לארגון

דורון פסקין

לפי עיתון "נדאא אל-וטן", המזוהה עם הקו הביקורתי בלבנון כלפי חיזבאללה, ארגון הטרור הופתע מהיקף החדירה במלחמה האחרונה מול ישראל, ונעזר באיראן לאיתורה

נשיא ארה״ב דונלד טראמפ, ונשיא רוסיה, ולדימיר פוטין, במהלך פגישתם באלסקה, 15 באוגוסט 2025
ההסכם שמגביל את ארסנל הגרעין של ארה"ב ורוסיה פקע, מה צפוי כעת? | פרשנות

דורון פסקין

הלילה פקע הסכם New Start שהיווה בלם משפטי אחרון שהציב הגבלות מספריות מחייבות על הנשק האסטרטגי של שתי המעצמות. כעת, ישנם מספר תרחישים אפשריים

בצלאל זיני
כתב אישום הוגש נגד אחיו של ראש השב"כ; הפרקליטות: קיבל מאות אלפי שקלים תמורת הברחת סיגריות לרצועה

אורן שלום

לפי כתבי האישום שהוגשו נגד בצלאל זיני ו-14 נוספים, הנאשמים ניצלו את שירותם במילואים לביצוע הברחות לרצועת עזה, בידיעה שהסחורה עלולה להגיע לידי גורמי טרור בהם חמאס

שתפו: