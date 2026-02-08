לקראת הפגישה הצפויה ביום רביעי, בכירים בירושלים מציינים כי בישראל שוררת דריכות מחשש שהממשל האמריקני ירכך את עמדותיו במשא ומתן מול איראן
יוני בן מנחם | 8 בפברואר 2026 | חדשות | 4 דק׳
פגישת נתניהו-טראמפ – מה על הפרק?
לשכת ראש הממשלה הודיעה אמש כי ראש הממשלה, בנימין נתניהו, צפוי להיפגש ביום רביעי הקרוב בוושינגטון עם נשיא ארה"ב, דונלד טראמפ. במוקד הפגישה יעמוד המשא ומתן שמנהלת ארה"ב עם איראן. על פי ההודעה, נתניהו סבור כי כל הסכם עתידי חייב לכלול גם מגבלות על מערך הטילים הבליסטיים של איראן והפסקת תמיכתה בציר האיראני ובשלוחותיו באזור.
השיחות בין ארה"ב לאיראן החלו ביום שישי בעומאן. טראמפ ציין לאחר פתיחתן כי הן היו "טובות מאוד", אך הבהיר כי אם לא יושג הסכם – ההשלכות יהיו חמורות מאוד. מועד הסבב השני של השיחות טרם נקבע. במקביל, הנשיא האמריקני ממשיך לשמור על האופציה הצבאית מול איראן, ותגבור הכוחות האמריקניים באזור המפרץ נמשך.
גורמים מדיניים בכירים בירושלים אומרים כי נתניהו היה אמור להגיע לארה"ב ב-18 בחודש כדי להשתתף בכנס איפא"ק ולהיפגש אז עם טראמפ, אולם הפגישה הוקדמה לבקשתו. לדבריהם, בישראל שוררת דריכות לנוכח החשש שהממשל האמריקני ירכך את עמדותיו במשא ומתן עם איראן, בניסיון להימנע מהתלקחות אזורית במזרח התיכון. במסגרת ביקורו, צפוי נתניהו לנסות ולשכנע את טראמפ לעמוד על הקווים האדומים של ישראל – פירוק תוכנית הגרעין, בלימת איום הטילים הבליסטיים והפסקת התמיכה האיראנית בשלוחותיה באזור.
