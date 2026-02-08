פגישת נתניהו-טראמפ – מה על הפרק?

לשכת ראש הממשלה הודיעה אמש כי ראש הממשלה, בנימין נתניהו, צפוי להיפגש ביום רביעי הקרוב בוושינגטון עם נשיא ארה"ב, דונלד טראמפ. במוקד הפגישה יעמוד המשא ומתן שמנהלת ארה"ב עם איראן. על פי ההודעה, נתניהו סבור כי כל הסכם עתידי חייב לכלול גם מגבלות על מערך הטילים הבליסטיים של איראן והפסקת תמיכתה בציר האיראני ובשלוחותיו באזור.

השיחות בין ארה"ב לאיראן החלו ביום שישי בעומאן. טראמפ ציין לאחר פתיחתן כי הן היו "טובות מאוד", אך הבהיר כי אם לא יושג הסכם – ההשלכות יהיו חמורות מאוד. מועד הסבב השני של השיחות טרם נקבע. במקביל, הנשיא האמריקני ממשיך לשמור על האופציה הצבאית מול איראן, ותגבור הכוחות האמריקניים באזור המפרץ נמשך.