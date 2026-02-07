כניסה
ראש הממשלה ייפגש עם נשיא ארה"ב ביום רביעי וצפוי לדון עמו על המשא ומתן מול איראן

אורן שלום | 7 בפברואר 2026 | חדשות

נתניהו וטראמפ צפויים להיפגש השבוע בוושינגטון

לשכת ראש הממשלה הודיעה כי ראש הממשלה, בנימין נתניהו, צפוי להיפגש עם נשיא ארה"ב, דונלד טראמפ, ביום רביעי הקרוב בוושינגטון.

לפי ההודעה, השניים צפויים לדון על המשא ומתן שמקיימת ארה"ב עם איראן. עוד נמסר כי ראש הממשלה סבור שחייבים לכלול בכל משא ומתן את הגבלת הטילים הבליסטיים והפסקת התמיכה בציר האיראני.

הלילה התייחס טראמפ לשיחות שהחלו ביום שישי בעומאן וטען כי "היו טובות מאוד". עם זאת, הוא הוסיף כי אם לא יושג הסכם, "ההשלכות יהיו חמורות מאוד".

נשיא ארה"ב, דונלד טראמפ, וראש הממשלה, בנימין נתניהו, 7 באפריל 2025

נשיא ארה"ב, דונלד טראמפ, וראש הממשלה, בנימין נתניהו, 7 באפריל 2025 | צילום: Kevin Dietsch/Getty Images

נשיא ארה״ב דונלד טראמפ
טראמפ: אם לא יושג הסכם עם איראן, "ההשלכות יהיו חמורות מאוד"

דורון פסקין

נשיא ארה"ב הגדיר הלילה את השיחות שהתנהלו אתמול בעומאן כ"טובות מאוד", וטען כי הן יימשכו. עוד קודם לכן, הוא חתם על צו נשיאותי המאפשר לארה"ב להטיל מכסים של 25% על מדינות שממשיכות לסחור עם איראן

הסנאטור האמריקני, לינדזי גרהאם, 7 באוקטובר 2025
הסנאטור גרהאם עצר פגישה עם הרמטכ"ל הלבנוני בעקבות סירובו להכיר בחיזבאללה כארגון טרור

אורן שלום

גרהאם, הנחשב מקורב לנשיא ארה"ב, סיפר כי "כל עוד גישה כזו קיימת מצד הכוחות המזוינים של לבנון, אינני חושב שיש לנו שותף אמין בהם"

מזכ"ל חיזבאללה, נעים קאסם, 22 בספטמבר 2024
דיווח: חיזבאללה פתח במסע חיסולים וחקירות חשאיות במטרה לאתר את החדירה המודיעינית לארגון

דורון פסקין

לפי עיתון "נדאא אל-וטן", המזוהה עם הקו הביקורתי בלבנון כלפי חיזבאללה, ארגון הטרור הופתע מהיקף החדירה במלחמה האחרונה מול ישראל, ונעזר באיראן לאיתורה

נשיא ארה״ב דונלד טראמפ, ונשיא רוסיה, ולדימיר פוטין, במהלך פגישתם באלסקה, 15 באוגוסט 2025
ההסכם שמגביל את ארסנל הגרעין של ארה"ב ורוסיה פקע, מה צפוי כעת? | פרשנות

דורון פסקין

הלילה פקע הסכם New Start שהיווה בלם משפטי אחרון שהציב הגבלות מספריות מחייבות על הנשק האסטרטגי של שתי המעצמות. כעת, ישנם מספר תרחישים אפשריים

בצלאל זיני
כתב אישום הוגש נגד אחיו של ראש השב"כ; הפרקליטות: קיבל מאות אלפי שקלים תמורת הברחת סיגריות לרצועה

אורן שלום

לפי כתבי האישום שהוגשו נגד בצלאל זיני ו-14 נוספים, הנאשמים ניצלו את שירותם במילואים לביצוע הברחות לרצועת עזה, בידיעה שהסחורה עלולה להגיע לידי גורמי טרור בהם חמאס

סגן נשיא ארה"ב, ג'יי די ואנס, 17 ביולי 2024
סגן נשיא ארה"ב: טראמפ ינסה מול איראן אמצעים לא צבאיים, אך אם יגיע למסקנה אחרת הוא יפעל בהתאם

דורון פסקין

ג'יי די ואנס הדגיש בריאיון כי אסור שלאיראן יהיה נשק גרעיני, והסביר על הקושי במשא ומתן מולה: "זו מדינה מאוד מוזרה לנהל מולה דיפלומטיה, כשאתה אפילו לא יכול לדבר עם מי שמקבל את ההחלטות בפועל"

