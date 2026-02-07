נתניהו וטראמפ צפויים להיפגש השבוע בוושינגטון

נשיא ארה"ב הגדיר הלילה את השיחות שהתנהלו אתמול בעומאן כ"טובות מאוד", וטען כי הן יימשכו. עוד קודם לכן, הוא חתם על צו נשיאותי המאפשר לארה"ב להטיל מכסים של 25% על מדינות שממשיכות לסחור עם איראן