ראש הממשלה ייפגש עם נשיא ארה"ב ביום רביעי וצפוי לדון עמו על המשא ומתן מול איראן
נתניהו וטראמפ צפויים להיפגש השבוע בוושינגטון
לשכת ראש הממשלה הודיעה כי ראש הממשלה, בנימין נתניהו, צפוי להיפגש עם נשיא ארה"ב, דונלד טראמפ, ביום רביעי הקרוב בוושינגטון.
לפי ההודעה, השניים צפויים לדון על המשא ומתן שמקיימת ארה"ב עם איראן. עוד נמסר כי ראש הממשלה סבור שחייבים לכלול בכל משא ומתן את הגבלת הטילים הבליסטיים והפסקת התמיכה בציר האיראני.
הלילה התייחס טראמפ לשיחות שהחלו ביום שישי בעומאן וטען כי "היו טובות מאוד". עם זאת, הוא הוסיף כי אם לא יושג הסכם, "ההשלכות יהיו חמורות מאוד".
רוצה לקרוא עוד?
להמשך קריאה הירשמו או התחברו