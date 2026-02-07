נשיא ארה"ב הגדיר הלילה את השיחות שהתנהלו אתמול בעומאן כ"טובות מאוד", וטען כי הן יימשכו. עוד קודם לכן, הוא חתם על צו נשיאותי המאפשר לארה"ב להטיל מכסים של 25% על מדינות שממשיכות לסחור עם איראן
דורון פסקין | 7 בפברואר 2026 | חדשות | 2 דק׳
טראמפ: אם לא יושג הסכם עם איראן, "ההשלכות יהיו חמורות מאוד"
נשיא ארה"ב, דונלד טראמפ, התייחס הלילה לשיחות המשא ומתן שהתקיימו אתמול בעומאן ואמר כי התקיימו "שיחות טובות מאוד" עם איראן. את הדברים אמר לכתבים על סיפון מטוס אייר פורס 1 בדרכו לאתר הנופש שלו במאר-א-לאגו שבפלורידה, והוסיף: "ניפגש שוב בתחילת השבוע הבא". עם זאת, טראמפ הדגיש כי אם לא יושג הסכם, "ההשלכות יהיו חמורות מאוד".
זמן קצר לפני הצהרתו, הוא חתם על צו נשיאותי המאפשר לארה"ב להטיל מכסים בגובה 25% על מדינות שממשיכות לקיים קשרי מסחר עם איראן.
לפי לשון הצו, ההיטלים עשויים לחול על סחורות המיובאות לארה"ב מכל מדינה הרוכשת, מייבאת או סוחרת – במישרין או בעקיפין – במוצרים או בשירותים מאיראן.
רוצה לקרוא עוד?
להמשך קריאה הירשמו או התחברו