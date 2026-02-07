טראמפ: אם לא יושג הסכם עם איראן, "ההשלכות יהיו חמורות מאוד"

נשיא ארה"ב, דונלד טראמפ, התייחס הלילה לשיחות המשא ומתן שהתקיימו אתמול בעומאן ואמר כי התקיימו "שיחות טובות מאוד" עם איראן. את הדברים אמר לכתבים על סיפון מטוס אייר פורס 1 בדרכו לאתר הנופש שלו במאר-א-לאגו שבפלורידה, והוסיף: "ניפגש שוב בתחילת השבוע הבא". עם זאת, טראמפ הדגיש כי אם לא יושג הסכם, "ההשלכות יהיו חמורות מאוד".

זמן קצר לפני הצהרתו, הוא חתם על צו נשיאותי המאפשר לארה"ב להטיל מכסים בגובה 25% על מדינות שממשיכות לקיים קשרי מסחר עם איראן.