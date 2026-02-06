כניסה
רכישת מינוי
הרשמה לניוזלטר
נגישות

גרהאם, הנחשב מקורב לנשיא ארה"ב, סיפר כי "כל עוד גישה כזו קיימת מצד הכוחות המזוינים של לבנון, אינני חושב שיש לנו שותף אמין בהם"

אורן שלום | 6 בפברואר 2026 | חדשות | 1 דק׳

הסנאטור גרהאם עצר פגישה עם הרמטכ"ל הלבנוני בעקבות סירובו להכיר בחיזבאללה כארגון טרור

הסנאטור האמריקני לינדזי גרהאם, הנחשב למקורבו של נשיא ארה"ב, דונלד טראמפ, סיפר הלילה בפוסט ב-X כי פגישה שקיים עם רמטכ"ל צבא לבנון, רודולף הייכל, הופסקה לאחר שהאחרון סירב להתייחס לחיזבאללה כארגון טרור.

גרהאם כתב: "זה עתה קיימתי פגישה קצרה מאוד עם ראש המטה הכללי של צבא לבנון, הגנרל רודולף הייכל. שאלתי אותו באופן ישיר אם הוא סבור שחיזבאללה הוא ארגון טרור. הוא אמר: 'לא, לא בהקשר של לבנון'. בעקבות זאת סיימתי את הפגישה".

גרהאם ציין כי "מדובר בבירור בארגון טרור. לחיזבאללה יש דם אמריקני על הידיים. פשוט תשאלו את נחתי חיל הנחתים של ארה"ב. הם הוגדרו כארגון טרור זר הן על ידי ממשלים רפובליקניים והן על-ידי ממשלים דמוקרטיים מאז 1997 – מסיבה טובה".

הסנאטור האמריקני, לינדזי גרהאם, 7 באוקטובר 2025

הסנאטור האמריקני, לינדזי גרהאם, 7 באוקטובר 2025 | צילום: Alex Wong/Getty Images

כתבות נוספות שעשויות לעניין אותך
מזכ"ל חיזבאללה, נעים קאסם, 22 בספטמבר 2024
דיווח: חיזבאללה פתח במסע חיסולים וחקירות חשאיות במטרה לאתר את החדירה המודיעינית לארגון

דורון פסקין

לפי עיתון "נדאא אל-וטן", המזוהה עם הקו הביקורתי בלבנון כלפי חיזבאללה, ארגון הטרור הופתע מהיקף החדירה במלחמה האחרונה מול ישראל, ונעזר באיראן לאיתורה

נשיא ארה״ב דונלד טראמפ, ונשיא רוסיה, ולדימיר פוטין, במהלך פגישתם באלסקה, 15 באוגוסט 2025
ההסכם שמגביל את ארסנל הגרעין של ארה"ב ורוסיה פקע, מה צפוי כעת? | פרשנות

דורון פסקין

הלילה פקע הסכם New Start שהיווה בלם משפטי אחרון שהציב הגבלות מספריות מחייבות על הנשק האסטרטגי של שתי המעצמות. כעת, ישנם מספר תרחישים אפשריים

בצלאל זיני
כתב אישום הוגש נגד אחיו של ראש השב"כ; הפרקליטות: קיבל מאות אלפי שקלים תמורת הברחת סיגריות לרצועה

אורן שלום

לפי כתבי האישום שהוגשו נגד בצלאל זיני ו-14 נוספים, הנאשמים ניצלו את שירותם במילואים לביצוע הברחות לרצועת עזה, בידיעה שהסחורה עלולה להגיע לידי גורמי טרור בהם חמאס

סגן נשיא ארה"ב, ג'יי די ואנס, 17 ביולי 2024
סגן נשיא ארה"ב: טראמפ ינסה מול איראן אמצעים לא צבאיים, אך אם יגיע למסקנה אחרת הוא יפעל בהתאם

דורון פסקין

ג'יי די ואנס הדגיש בריאיון כי אסור שלאיראן יהיה נשק גרעיני, והסביר על הקושי במשא ומתן מולה: "זו מדינה מאוד מוזרה לנהל מולה דיפלומטיה, כשאתה אפילו לא יכול לדבר עם מי שמקבל את ההחלטות בפועל"

המנהיג העליון של איראן, עלי ח׳מינאי, לצד נשיא איראן, מסעוד פזשכיאן ובכירים נוספים
האם תקיפה אווירית מסיבית של ארה"ב תביא למיטוט השלטון באיראן?

יוני בן מנחם

על רקע שיחות הגרעין הצפויות להתחיל מחר בעומאן, גורמי ביטחון בכירים מנתחים את הקשיים והמורכבות שבהפלת המשטר. הקבינט המדיני-ביטחוני צפוי להתכנס הערב לדיון בהתפתחויות בזירה האיראנית

נשיא ארה"ב, דונלד טראמפ, 30 בינואר 2026
טראמפ: "ח'מינאי צריך להיות מאוד מודאג"

דורון פסקין

נשיא ארה"ב אמר בריאיון כי ארה"ב העבירה איום ברור לאיראנים לאחר שגילתה כי הם ניסו להתקרב לאתר גרעין שהופצץ ואף "החלו לחפור במטרה להקים אתר חדש במקום אחר". שר החוץ האיראני עראקצ'י: "שיחות הגרעין עם ארה"ב מתוכננות להתקיים במוסקט ביום שישי"

שתפו: