הסנאטור גרהאם עצר פגישה עם הרמטכ"ל הלבנוני בעקבות סירובו להכיר בחיזבאללה כארגון טרור

הסנאטור האמריקני לינדזי גרהאם, הנחשב למקורבו של נשיא ארה"ב, דונלד טראמפ, סיפר הלילה בפוסט ב-X כי פגישה שקיים עם רמטכ"ל צבא לבנון, רודולף הייכל, הופסקה לאחר שהאחרון סירב להתייחס לחיזבאללה כארגון טרור.

גרהאם כתב: "זה עתה קיימתי פגישה קצרה מאוד עם ראש המטה הכללי של צבא לבנון, הגנרל רודולף הייכל. שאלתי אותו באופן ישיר אם הוא סבור שחיזבאללה הוא ארגון טרור. הוא אמר: 'לא, לא בהקשר של לבנון'. בעקבות זאת סיימתי את הפגישה".