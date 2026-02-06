גרהאם, הנחשב מקורב לנשיא ארה"ב, סיפר כי "כל עוד גישה כזו קיימת מצד הכוחות המזוינים של לבנון, אינני חושב שיש לנו שותף אמין בהם"
הסנאטור גרהאם עצר פגישה עם הרמטכ"ל הלבנוני בעקבות סירובו להכיר בחיזבאללה כארגון טרור
הסנאטור האמריקני לינדזי גרהאם, הנחשב למקורבו של נשיא ארה"ב, דונלד טראמפ, סיפר הלילה בפוסט ב-X כי פגישה שקיים עם רמטכ"ל צבא לבנון, רודולף הייכל, הופסקה לאחר שהאחרון סירב להתייחס לחיזבאללה כארגון טרור.
גרהאם כתב: "זה עתה קיימתי פגישה קצרה מאוד עם ראש המטה הכללי של צבא לבנון, הגנרל רודולף הייכל. שאלתי אותו באופן ישיר אם הוא סבור שחיזבאללה הוא ארגון טרור. הוא אמר: 'לא, לא בהקשר של לבנון'. בעקבות זאת סיימתי את הפגישה".
גרהאם ציין כי "מדובר בבירור בארגון טרור. לחיזבאללה יש דם אמריקני על הידיים. פשוט תשאלו את נחתי חיל הנחתים של ארה"ב. הם הוגדרו כארגון טרור זר הן על ידי ממשלים רפובליקניים והן על-ידי ממשלים דמוקרטיים מאז 1997 – מסיבה טובה".
