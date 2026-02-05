לפי עיתון "נדאא אל-וטן", המזוהה עם הקו הביקורתי בלבנון כלפי חיזבאללה, ארגון הטרור הופתע מהיקף החדירה במלחמה האחרונה מול ישראל, ונעזר באיראן לאיתורה
דורון פסקין | 5 בפברואר 2026 | חדשות | 2 דק׳
דיווח: חיזבאללה פתח במסע חיסולים וחקירות חשאיות במטרה לאתר את החדירה המודיעינית לארגון
דיווח שפורסם היום בעיתון הלבנוני "נדאא אל-וטן" מתאר מצוקה פנימית גוברת במערכי הביטחון של חיזבאללה, בעקבות סיום המערכה האחרונה מול ישראל. העיתון, המזוהה עם הקו הביקורתי בלבנון כלפי ארגון הטרור, טוען כי חיזבאללה מנהל בימים אלה חקירות חשאיות, מפעיל "בתי דין" פנימיים ואף מחסל פעילים בדרום לבנון החשודים בשיתוף פעולה עם ישראל.
לפי הדיווח, בצמרת חיזבאללה מעריכים כי החדירה המודיעינית הישראלית עמוקה במיוחד והגיעה אף לדרגים הבכירים של הארגון – כולל דרך איראן. "מקור צבאי" עלום שם שצוטט בכתבה ציין כי ההבדל המרכזי בין התקופה שלאחר מלחמת לבנון השנייה ב-2006 לבין המצב כיום אינו עצם קיומם של חשודים, אלא היקף החדירה הביטחונית, שהפתיע את חיזבאללה.
עוד נטען כי בניגוד ל-2006, חיזבאללה נמנע כיום משיתוף מוסדות המדינה הלבנונית במאמץ לאיתור משתפי פעולה. העיתון מדווח כי הארגון מנהל חקירות פנימיות בסודיות מוחלטת, מקיים משפטים חשאיים ואף מבצע הוצאות להורג באזורים הדרומיים, הרחק מעין הציבור.
