הלילה פקע הסכם New Start שהיווה בלם משפטי אחרון שהציב הגבלות מספריות מחייבות על הנשק האסטרטגי של שתי המעצמות. כעת, ישנם מספר תרחישים אפשריים

דורון פסקין | 5 בפברואר 2026 | חדשות | 3 דק׳

ההסכם שמגביל את ארסנל הגרעין של ארה"ב ורוסיה פקע, מה צפוי כעת? | פרשנות

הלילה פקע תוקפו של הסכם New START – ההסכם האחרון שהציב מגבלות מחייבות על הנשק הגרעיני האסטרטגי של ארה"ב ורוסיה.

מזכ"ל האו"ם, אנטוניו גוטרש, הזהיר בהצהרה רשמית שפורסמה אתמול כי מדובר ב"רגע חמור" לביטחון העולמי, וציין: "לראשונה זה למעלה מחצי מאה, אין עוד תקרות משפטיות מחייבות שמגבילות את שני הארסנלים הגרעיניים הגדולים בעולם".

הסכם New START נחתם ב-2010 ונכנס לתוקף ב-2011. הוא קבע מגבלות כמותיות ברורות לשתי המדינות, ובהן:

נשיא ארה״ב דונלד טראמפ, ונשיא רוסיה, ולדימיר פוטין, במהלך פגישתם באלסקה, 15 באוגוסט 2025

נשיא ארה״ב, דונלד טראמפ, ונשיא רוסיה, ולדימיר פוטין, במהלך פגישתם באלסקה, 15 באוגוסט 2025 | צילום: ANDREW CABALLERO-REYNOLDS/AFP via Getty Images

