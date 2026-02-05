ההסכם שמגביל את ארסנל הגרעין של ארה"ב ורוסיה פקע, מה צפוי כעת? | פרשנות

הלילה פקע תוקפו של הסכם New START – ההסכם האחרון שהציב מגבלות מחייבות על הנשק הגרעיני האסטרטגי של ארה"ב ורוסיה.

מזכ"ל האו"ם, אנטוניו גוטרש, הזהיר בהצהרה רשמית שפורסמה אתמול כי מדובר ב"רגע חמור" לביטחון העולמי, וציין: "לראשונה זה למעלה מחצי מאה, אין עוד תקרות משפטיות מחייבות שמגבילות את שני הארסנלים הגרעיניים הגדולים בעולם".