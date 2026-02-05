הלילה פקע הסכם New Start שהיווה בלם משפטי אחרון שהציב הגבלות מספריות מחייבות על הנשק האסטרטגי של שתי המעצמות. כעת, ישנם מספר תרחישים אפשריים
דורון פסקין | 5 בפברואר 2026 | חדשות | 3 דק׳
ההסכם שמגביל את ארסנל הגרעין של ארה"ב ורוסיה פקע, מה צפוי כעת? | פרשנות
הלילה פקע תוקפו של הסכם New START – ההסכם האחרון שהציב מגבלות מחייבות על הנשק הגרעיני האסטרטגי של ארה"ב ורוסיה.
מזכ"ל האו"ם, אנטוניו גוטרש, הזהיר בהצהרה רשמית שפורסמה אתמול כי מדובר ב"רגע חמור" לביטחון העולמי, וציין: "לראשונה זה למעלה מחצי מאה, אין עוד תקרות משפטיות מחייבות שמגבילות את שני הארסנלים הגרעיניים הגדולים בעולם".
הסכם New START נחתם ב-2010 ונכנס לתוקף ב-2011. הוא קבע מגבלות כמותיות ברורות לשתי המדינות, ובהן:
