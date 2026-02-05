כתב אישום הוגש נגד אחיו של ראש השב"כ; הפרקליטות: קיבל מאות אלפי שקלים תמורת הברחת סיגריות לרצועה

ג'יי די ואנס הדגיש בריאיון כי אסור שלאיראן יהיה נשק גרעיני, והסביר על הקושי במשא ומתן מולה: "זו מדינה מאוד מוזרה לנהל מולה דיפלומטיה, כשאתה אפילו לא יכול לדבר עם מי שמקבל את ההחלטות בפועל"