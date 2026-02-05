כניסה
לפי כתבי האישום שהוגשו נגד בצלאל זיני ו-14 נוספים, הנאשמים ניצלו את שירותם במילואים לביצוע הברחות לרצועת עזה, בידיעה שהסחורה עלולה להגיע לידי גורמי טרור בהם חמאס

אורן שלום | 5 בפברואר 2026 | חדשות | 2 דק׳

כתב אישום הוגש נגד אחיו של ראש השב"כ; הפרקליטות: קיבל מאות אלפי שקלים תמורת הברחת סיגריות לרצועה

פרקליטות המדינה הגישה היום לבית המשפט המחוזי בבאר שבע שני כתבי אישום נוספים בפרשת הברחות הסחורות לרצועת עזה, לאחר שאתמול כבר הוגשו כתבי אישום נגד 12 אנשים נוספים בפרשה.

לטענת הפרקליטות, הנאשמים, חלקם אנשי מילואים, קשרו קשר עם אחרים והיו מעורבים בהברחת סחורות אסורות לרצועה – ניצלו פרצות במרחב המעברים ובפעילות הצבאית באזור, והציגו מצג כוזב של פעילות ביטחונית לגיטימית כדי להצדיק את כניסתם לרצועה.

אחד מכתבי האישום הוגש נגד בצלאל זיני, אחיו של ראש השב"כ, דוד זיני. על פי כתב האישום, בצלאל זיני שירת כחייל מילואים בתקופה הרלוונטית, היה אחראי על המעטפת הלוגיסטית של "כוח אוריה" והחזיק בהיתרי כניסה לשיירות כלים לרצועת עזה.

בצלאל זיני

בצלאל זיני | שימוש לפי סעיף 27א׳

