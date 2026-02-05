כניסה
על רקע שיחות הגרעין הצפויות להתחיל מחר בעומאן, גורמי ביטחון בכירים מנתחים את הקשיים והמורכבות שבהפלת המשטר. הקבינט המדיני-ביטחוני צפוי להתכנס הערב לדיון בהתפתחויות בזירה האיראנית

יוני בן מנחם | 5 בפברואר 2026 | חדשות | 3 דק׳

האם תקיפה אווירית מסיבית של ארה"ב תביא למיטוט השלטון באיראן?

השיחות בין ארה"ב לאיראן צפויות להתקיים מחר במוסקט, בירת עומאן, לאחר לחץ כבד שהפעילו מדינות ערביות ומוסלמיות על ממשל טראמפ שלא לבטלן – זאת למרות ספקנות אמריקנית באשר לסיכויי הצלחתן.

נשיא ארה"ב, דונלד טראמפ, ממשיך לאיים על איראן ולהזהיר את המנהיג העליון, עלי ח'מינאי, בעוד טהראן טוענת כי היא נתונה ל"מלחמה פסיכולוגית" אמריקנית-ישראלית, ומדגישה שהשיחות בעומאן יוגבלו לנושא הגרעין בלבד. על רקע זה צפוי הקבינט המדיני-ביטחוני להתכנס הערב לדיון בהתפתחויות בזירה האיראנית.

המנהיג העליון של איראן, עלי ח׳מינאי, לצד נשיא איראן, מסעוד פזשכיאן ובכירים נוספים

המנהיג העליון של איראן, עלי ח׳מינאי, לצד נשיא איראן, מסעוד פזשכיאן ובכירים נוספים | צילום: khamenei.ir

