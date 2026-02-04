טראמפ: "ח'מינאי צריך להיות מאוד מודאג"

נשיא ארה"ב, דונלד טראמפ, אמר היום בראיון לרשת NBC כי מנהיג איראן, עלי ח'מינאי, "צריך להיות מאוד מודאג".

לדבריו, "איראן נמצאת במצב גרוע משום שהשמדנו את תוכנית הגרעין שלה. אילולא עשינו זאת – לא היה שלום במזרח התיכון, משום שמדינות ערב פחדו מאיראן. היום הן כבר לא פוחדות".