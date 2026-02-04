כניסה
נשיא ארה"ב אמר בריאיון כי ארה"ב העבירה איום ברור לאיראנים לאחר שגילתה כי הם ניסו להתקרב לאתר גרעין שהופצץ ואף "החלו לחפור במטרה להקים אתר חדש במקום אחר". שר החוץ האיראני עראקצ'י: "שיחות הגרעין עם ארה"ב מתוכננות להתקיים במוסקט ביום שישי"

דורון פסקין | 4 בפברואר 2026 | חדשות | 1 דק׳

טראמפ: "ח'מינאי צריך להיות מאוד מודאג"

נשיא ארה"ב, דונלד טראמפ, אמר היום בראיון לרשת NBC כי מנהיג איראן, עלי ח'מינאי, "צריך להיות מאוד מודאג".

לדבריו, "איראן נמצאת במצב גרוע משום שהשמדנו את תוכנית הגרעין שלה. אילולא עשינו זאת – לא היה שלום במזרח התיכון, משום שמדינות ערב פחדו מאיראן. היום הן כבר לא פוחדות".

בתשובה לשאלה האם איראן מנסה לשקם את תוכנית הגרעין שלה, אמר טראמפ: "שמעתי שהם מנסים לעשות זאת. אם זה אכן המצב – נשלח [את המפציצים] שוב כדי לבצע את העבודה".

נשיא ארה"ב, דונלד טראמפ, 30 בינואר 2026

נשיא ארה"ב, דונלד טראמפ, 30 בינואר 2026 | צילום: Annabelle GORDON / AFP via Getty Images

