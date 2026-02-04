שגריר ארה"ב לשעבר לענייני חופש דת: קצירת האיברים שמבצעת המפלגה הקומוניסטית בסין "מערערת את הלגיטימיות של המשטר"

שגריר ארה"ב לשעבר לענייני חופש דת בין-לאומי, סם בראונבק, אמר ב-2 בפברואר כי יחסה של המפלגה הקומוניסטית הסינית (מק"ס) כלפי קבוצות רוחניות במדינה "מערער את הלגיטימיות של המשטר".

את הדברים אמר ביום הפתיחה של ועידת חופש הדת הבין-לאומית שנערכה בוושינגטון. "איך אתם מצפים שנאפשר לכם לנהל את העולם – אם כך אתם מתייחסים לבני עמכם?" שאל בראונבק. לדבריו, "זה נכון במיוחד למה שמתרחש בסין הקומוניסטית – האופן שבו היא מתייחסת למתרגלי פאלון גונג הוא יותר מברברי: קצירת איברים בכפייה".