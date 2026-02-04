בכירים אמריקנים ופעילי זכויות אדם הזהירו בוועידת חופש הדת בוושינגטון מפני היחס של המשטר הסיני לקבוצות רוחניות בסין, וביקרו את קצירת האיברים בכפייה ממתרגלי פאלון גונג: "פרקטיקות ברבריות ומרושעות שחושפות את אופיו העמוק של המשטר"
שגריר ארה"ב לשעבר לענייני חופש דת: קצירת האיברים שמבצעת המפלגה הקומוניסטית בסין "מערערת את הלגיטימיות של המשטר"
שגריר ארה"ב לשעבר לענייני חופש דת בין-לאומי, סם בראונבק, אמר ב-2 בפברואר כי יחסה של המפלגה הקומוניסטית הסינית (מק"ס) כלפי קבוצות רוחניות במדינה "מערער את הלגיטימיות של המשטר".
את הדברים אמר ביום הפתיחה של ועידת חופש הדת הבין-לאומית שנערכה בוושינגטון. "איך אתם מצפים שנאפשר לכם לנהל את העולם – אם כך אתם מתייחסים לבני עמכם?" שאל בראונבק. לדבריו, "זה נכון במיוחד למה שמתרחש בסין הקומוניסטית – האופן שבו היא מתייחסת למתרגלי פאלון גונג הוא יותר מברברי: קצירת איברים בכפייה".
קתרינה לנטוס סווט, שכיהנה כיו"ר משותפת של הוועידה, תיארה את ההתעללות כ"משהו מצמרר ומזעזע עד כדי כך שאנשים רבים כלל אינם רוצים לחשוב עליו". היא טענה כי "פרקטיקות ברבריות ומרושעות מסוג זה חושפות את אופיו העמוק של המשטר". היא ציינה כי לא מדובר במקרה בודד, "אלא בחשיפת הרוע האפל השוכן בלב המשטר הקומוניסטי הסיני. הדיכוי ההמוני של כל קהילות האמונה הוא אינדיקציה נוספת לכך".
