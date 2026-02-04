סיף אל-אסלאם קדאפי חוסל ביריות – אירוע שנחשב למשמעותי על רקע האפשרות לקאמבק של מחנה קדאפי. לוב נחשבת לנקודת היציאה העיקרית של מהגרים בלתי חוקיים לאירופה
דורון פסקין | 4 בפברואר 2026 | חדשות | 3 דק׳
בנו של קדאפי חוסל בלוב; מדוע זה מעניין את אירופה?
הכותרות בעולם הערבי עוסקות היום בדיווחים מלוב שלפיהם סיף אל-אסלאם קדאפי, בנו של שליט לוב לשעבר, מועמר קדאפי, חוסל אתמול ביריות סמוך למקום מגוריו בעיר זנתאן שבמערב המדינה.
בהודעה שפרסם משרד התובע הכללי של לוב בעמוד הפייסבוק הרשמי שלו נמסר כי צוותי חקירה ורפואה משפטית בדקו את הגופה וקבעו כי המוות נגרם מפגיעות ירי. במקביל נפתחה חקירה פלילית במטרה לזהות חשודים ולאתר את מבצעי ההתנקשות.
לצד האישור הרשמי בנוגע לרצח ועל פתיחת החקירה, נסיבות האירוע עדיין אינן ברורות לחלוטין. גורמים המזוהים עם סביבתו הפוליטית של אל-אסלאם טענו כי ארבעה חמושים רעולי פנים פרצו למתחם מגוריו, השביתו את מצלמות האבטחה וירו בו לפני שנמלטו מהמקום.
