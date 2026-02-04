כניסה
גורמים בכירים בישראל אישרו את פגישתם המתוכננת של שר החוץ האיראני והשליח האמריקני, ומסרו כי ישראל העבירה לאמריקנים מספר עקרונות לקראת הפגישה. לדבריהם, השאיפה האיראנית היא לקבע לעצמה מעמד של מדינה סף גרעינית כעובדה שאינה ניתנת לשינוי

יוני בן מנחם | 4 בפברואר 2026 | חדשות | 3 דק׳

ויטקוף ועראקצ'י צפויים להיפגש; בישראל עוקבים בדריכות

לשכת ראש הממשלה הודיעה אמש כי ראש הממשלה, בנימין נתניהו, הבהיר אתמול בפני השליח האמריקני, סטיב ויטקוף, כי איראן הוכיחה שוב ושוב שאין לסמוך על הבטחותיה. זאת לאחר פגישה בין נתניהו ובכירי מערכת הביטחון לבין ויטקוף, לקראת פגישתו הצפויה עם "נציג איראן".

גורמים מדיניים בכירים מסרו כי ויטקוף צפוי להיפגש עם שר החוץ האיראני, עבאס עראקצ'י, ביום שישי הקרוב. לדבריהם, ישראל העלתה בפני האמריקנים ארבעה עקרונות:

א. הוצאת האורניום המועשר ברמה גבוהה מאיראן והעברתו למדינה אחרת.

השליח האמריקני, סטיב ויטקוף; שר החוץ האיראני, עבאס עראקצ'י

השליח האמריקני, סטיב ויטקוף; שר החוץ האיראני, עבאס עראקצ'י | צילום: EVELYN HOCKSTEINAMER HILABI/POOL/AFP/AFP via Getty Images

