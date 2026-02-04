כניסה
רכישת מינוי
הרשמה לניוזלטר
נגישות

המחבלים פתחו באש לעבר כוח צה"ל הפועל בצפון הרצועה במרחב הקו הצהוב

צוות מגזין אפוק | 4 בפברואר 2026 | חדשות | 1 דק׳

קצין במילואים נפצע קשה מירי מחבלים ברצועת עזה

דובר צה"ל הודיע כי הלילה, במהלך פעילות מבצעית של כוחות חטיבת אלכסנדרוני במרחב הקו הצהוב בצפון רצועת עזה, מחבלים פתחו באש לעבר כוח צה"ל.

כתוצאה מהירי, קצין במילואים נפצע באורח קשה ופונה לבית החולים. משפחתו עודכנה. מיד לאחר הירי, טנקים ירו על המחבלים ובמקביל החלו תקיפות אוויריות במרחב. מצה"ל נמסר כי מדובר בהפרה בוטה של הסכם הפסקת האש.

זוהי לא התקרית הראשונה השבוע בה מחבלים מהווים איום כלפי הכוחות הפועלים ברצועה. ביום ראשון זיהו כוחות צוות הקרב החטיבתי 7 הפועלים בדרום הרצועה מספר מחבלים במרחב הקו הצהוב שהתקרבו לעבר הכוחות באופן שהיווה איום מיידי.

חיילי צה"ל פועלים ברצועת עזה, 30 באוקטובר 2025

חיילי צה"ל פועלים ברצועת עזה, 30 באוקטובר 2025 | צילום: JACK GUEZ/AFP via Getty Images

כתבות נוספות שעשויות לעניין אותך
השליח האמריקני, סטיב ויטקוף; שר החוץ האיראני, עבאס עראקצ'י
ויטקוף ועראקצ'י צפויים להיפגש; בישראל עוקבים בדריכות

יוני בן מנחם

גורמים בכירים בישראל אישרו את פגישתם המתוכננת של שר החוץ האיראני והשליח האמריקני, ומסרו כי ישראל העבירה לאמריקנים מספר עקרונות לקראת הפגישה. לדבריהם, השאיפה האיראנית היא לקבע לעצמה מעמד של מדינה סף גרעינית כעובדה שאינה ניתנת לשינוי

ראש ממשלת ספרד, פדרון סנצ'ס, 18 בספטמבר 2025
ממשלת ספרד מקדמת תוכנית שתעניק מעמד חוקי לכחצי מיליון מהגרים

דורון פסקין

צו ממשלתי במסלול מואץ יאפשר למהגרים השוהים במדינה ללא מעמד לקבל אישור שהייה ועבודה

ראש ממשלת לבנון, נוואף סלאם, 3 בדצמבר 2025
ראש ממשלת לבנון: "לראשונה מאז 1969 המדינה כופה שליטה מבצעית מלאה בדרום המדינה"

דורון פסקין

נוואף סלאם אמר כי חיזוק הריבונות יאפשר למדינה "לפרוס את שליטתה על כלל שטחה", וטען: הממשלה פועלת "להשיב לידיה את הסמכות הבלעדית להחלטות שלום ומלחמה"

יועצו הבכיר של המנהיג העליון של איראן, עלי שמח'אני
יועצו הבכיר של ח'מינאי: אם נותקף, נפעל בוודאות נגד ישראל

דורון פסקין

עלי שמח'אני התייחס הלילה למתיחות באזור, לאפשרות של משא ומתן על הגרעין והבהיר למדינות המפרץ כי "הסבלנות לא תחזור על עצמה". במקביל, נשיא איראן אישר כי הנחה את שר החוץ להתחיל בשיחות עם ארה"ב

נשיא ארה"ב, דונלד טראמפ, ויורש העצר הסעודי, מוחמד בן סלמאן, 18 בנובמבר 2025
המדיניות הכפולה של סעודיה בנוגע לאיראן

יוני בן מנחם

סעודיה מתנגדת פומבית למלחמה בין ארה"ב לאיראן, ואף הצהירה כי לא תאפשר לארה"ב לעשות שימוש בשטחה לצורך תקיפה. מנגד, גורמים בכירים בישראל מציינים כי מאחורי הקלעים היא מאותתת לממשל טראמפ מסרים אחרים

כוחות המשטר הסורי סמוך לעיר אל־חסכה, 21 בינואר 2026
כוחות הביטחון הסורים החלו להיפרס בחלק מהאזורים הכורדיים בצפון מזרח המדינה

דורון פסקין

בעקבות הסכם הפסקת האש בין הכורדים למשטר, החלו הכוחות להיכנס היום לעיר אל-חסכה, וצפויים להמשיך מחר לעיר קמישלי, כחלק מהעברת האחריות הביטחונית באזור

שתפו: