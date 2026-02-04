קצין במילואים נפצע קשה מירי מחבלים ברצועת עזה

עלי שמח'אני התייחס הלילה למתיחות באזור, לאפשרות של משא ומתן על הגרעין והבהיר למדינות המפרץ כי "הסבלנות לא תחזור על עצמה". במקביל, נשיא איראן אישר כי הנחה את שר החוץ להתחיל בשיחות עם ארה"ב