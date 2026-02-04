המחבלים פתחו באש לעבר כוח צה"ל הפועל בצפון הרצועה במרחב הקו הצהוב
צוות מגזין אפוק | 4 בפברואר 2026 | חדשות | 1 דק׳
קצין במילואים נפצע קשה מירי מחבלים ברצועת עזה
דובר צה"ל הודיע כי הלילה, במהלך פעילות מבצעית של כוחות חטיבת אלכסנדרוני במרחב הקו הצהוב בצפון רצועת עזה, מחבלים פתחו באש לעבר כוח צה"ל.
כתוצאה מהירי, קצין במילואים נפצע באורח קשה ופונה לבית החולים. משפחתו עודכנה. מיד לאחר הירי, טנקים ירו על המחבלים ובמקביל החלו תקיפות אוויריות במרחב. מצה"ל נמסר כי מדובר בהפרה בוטה של הסכם הפסקת האש.
זוהי לא התקרית הראשונה השבוע בה מחבלים מהווים איום כלפי הכוחות הפועלים ברצועה. ביום ראשון זיהו כוחות צוות הקרב החטיבתי 7 הפועלים בדרום הרצועה מספר מחבלים במרחב הקו הצהוב שהתקרבו לעבר הכוחות באופן שהיווה איום מיידי.
רוצה לקרוא עוד?
להמשך קריאה הירשמו או התחברו