צו ממשלתי במסלול מואץ יאפשר למהגרים השוהים במדינה ללא מעמד לקבל אישור שהייה ועבודה

דורון פסקין | 3 בפברואר 2026 | חדשות | 3 דק׳

ממשלת ספרד מקדמת תוכנית שתעניק מעמד חוקי לכחצי מיליון מהגרים

ממשלת ספרד מקדמת מהלך הסדרה רחב היקף, שבמסגרתו יוענק מעמד שהייה ועבודה לכ-500 אלף מהגרים החיים במדינה ללא מעמד חוקי מוסדר. המהלך נקבע במסגרת צו ממשלתי במסלול מואץ.

לדברי הממשלה, מטרתו היא להוציא "מציאות קיימת" מן הצללים – להסדיר את מעמדם של עובדים ומשפחות שכבר משולבים בחיי היומיום בספרד, אך נותרו מחוץ למסגרות החוקיות.

לפי מסמך "שאלות ותשובות" רשמי שפורסם באתר לשכת ראש הממשלה, הזכאות להסדרה תתבסס על שלושה תנאים מרכזיים: שהייה בספרד לפני 31 בדצמבר 2025; הוכחת "שהייה רציפה" של לפחות חמישה חודשים במועד הגשת הבקשה; והיעדר רישום פלילי.

ראש ממשלת ספרד, פדרון סנצ'ס, 18 בספטמבר 2025

ראש ממשלת ספרד, פדרון סנצ'ס, 18 בספטמבר 2025 | צילום: Pablo Blazquez Dominguez/Getty Images

