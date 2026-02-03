כניסה
רכישת מינוי
הרשמה לניוזלטר
נגישות

נוואף סלאם אמר כי חיזוק הריבונות יאפשר למדינה "לפרוס את שליטתה על כלל שטחה", וטען: הממשלה פועלת "להשיב לידיה את הסמכות הבלעדית להחלטות שלום ומלחמה"

דורון פסקין | 3 בפברואר 2026 | חדשות | 1 דק׳

ראש ממשלת לבנון: "לראשונה מאז 1969 המדינה כופה שליטה מבצעית מלאה בדרום המדינה"

ראש ממשלת לבנון, נוואף סלאם, הצהיר היום כי "לראשונה מאז 1969 המדינה, באמצעות צבא לבנון, כופה שליטה מבצעית מלאה בדרום המדינה".

הדברים נאמרו בשיחה שקיים במסגרת "פסגת הממשלות העולמית" בדובאי, ופורסמו על ידי סוכנות הידיעות הלאומית הלבנונית – גוף הפועל תחת משרד ההסברה בביירות.

סלאם קישר בין חיזוק הריבונות לבין קידום רפורמות פנימיות ושיקום האמון הבין-לאומי בלבנון. לדבריו, "הריבונות והרפורמה הם שני יסודות מרכזיים להצלת לבנון, ואנו מבקשים להשיב את תחושת הביטחון לאזרחים". הוא הוסיף כי חיזוק הריבונות יאפשר למדינה "לפרוס את שליטתה על כלל שטחה", בעוד רפורמות מנהליות-כלכליות עשויות "להחזיר את האמון הבין-לאומי בלבנון ובכלכלתה".

ראש ממשלת לבנון, נוואף סלאם, 3 בדצמבר 2025

ראש ממשלת לבנון, נוואף סלאם, 3 בדצמבר 2025 | צילום: JOSEPH EID / AFP via Getty Images

כתבות נוספות שעשויות לעניין אותך
יועצו הבכיר של המנהיג העליון של איראן, עלי שמח'אני
יועצו הבכיר של ח'מינאי: אם נותקף, נפעל בוודאות נגד ישראל

דורון פסקין

עלי שמח'אני התייחס הלילה למתיחות באזור, לאפשרות של משא ומתן על הגרעין והבהיר למדינות המפרץ כי "הסבלנות לא תחזור על עצמה". במקביל, נשיא איראן אישר כי הנחה את שר החוץ להתחיל בשיחות עם ארה"ב

נשיא ארה"ב, דונלד טראמפ, ויורש העצר הסעודי, מוחמד בן סלמאן, 18 בנובמבר 2025
המדיניות הכפולה של סעודיה בנוגע לאיראן

יוני בן מנחם

סעודיה מתנגדת פומבית למלחמה בין ארה"ב לאיראן, ואף הצהירה כי לא תאפשר לארה"ב לעשות שימוש בשטחה לצורך תקיפה. מנגד, גורמים בכירים בישראל מציינים כי מאחורי הקלעים היא מאותתת לממשל טראמפ מסרים אחרים

כוחות המשטר הסורי סמוך לעיר אל־חסכה, 21 בינואר 2026
כוחות הביטחון הסורים החלו להיפרס בחלק מהאזורים הכורדיים בצפון מזרח המדינה

דורון פסקין

בעקבות הסכם הפסקת האש בין הכורדים למשטר, החלו הכוחות להיכנס היום לעיר אל-חסכה, וצפויים להמשיך מחר לעיר קמישלי, כחלק מהעברת האחריות הביטחונית באזור

כטב"מים רוסיים
האם המהלך של SPACE X יפגע בפעילות הכטב"מים הרוסית במלחמה מול אוקראינה?

דורון פסקין

משרד ההגנה של אוקראינה החל בשיתוף פעולה עם החברה של אילון מאסק במטרה לצמצם שימוש רוסי בלוויינים של סטארלינק, המשמשים את רוסיה לתפעול חלק ממערך הכטב"מים

שר החוץ של איראן, עבאס עראקצ'י, השליח האמריקני, סטיב ויטקוף
דיווחים באיראן: קיימת סבירות גבוהה לפתיחה במשא ומתן מול ארה"ב על הסכם גרעין חדש

דורון פסקין

לפי חלק מהדיווחים, הנשיא פזשכיאן הורה על חידוש השיחות. דובר משרד החוץ האיראני העלה את האפשרות כי אם אכן יתקיימו שיחות – הן ייערכו בטורקיה

השליח האמריקני למזרח התיכון, סטיב ויטקוף, 26 באוגוסט 2025
ויטקוף צפוי להגיע מחר לישראל; על הפרק: איראן והשלב השני ברצועת עזה

יוני בן מנחם

בכירים בירושלים אישרו כי השליח האמריקני יגיע מחר וייפגש עם ראש הממשלה נתניהו ובכירים נוספים

שתפו: