ראש ממשלת לבנון: "לראשונה מאז 1969 המדינה כופה שליטה מבצעית מלאה בדרום המדינה"

ראש ממשלת לבנון, נוואף סלאם, הצהיר היום כי "לראשונה מאז 1969 המדינה, באמצעות צבא לבנון, כופה שליטה מבצעית מלאה בדרום המדינה".

הדברים נאמרו בשיחה שקיים במסגרת "פסגת הממשלות העולמית" בדובאי, ופורסמו על ידי סוכנות הידיעות הלאומית הלבנונית – גוף הפועל תחת משרד ההסברה בביירות.

סלאם קישר בין חיזוק הריבונות לבין קידום רפורמות פנימיות ושיקום האמון הבין-לאומי בלבנון. לדבריו, "הריבונות והרפורמה הם שני יסודות מרכזיים להצלת לבנון, ואנו מבקשים להשיב את תחושת הביטחון לאזרחים". הוא הוסיף כי חיזוק הריבונות יאפשר למדינה "לפרוס את שליטתה על כלל שטחה", בעוד רפורמות מנהליות-כלכליות עשויות "להחזיר את האמון הבין-לאומי בלבנון ובכלכלתה".