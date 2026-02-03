כניסה
סעודיה מתנגדת פומבית למלחמה בין ארה"ב לאיראן, ואף הצהירה כי לא תאפשר לארה"ב לעשות שימוש בשטחה לצורך תקיפה. מנגד, גורמים בכירים בישראל מציינים כי מאחורי הקלעים היא מאותתת לממשל טראמפ מסרים אחרים

יוני בן מנחם | 3 בפברואר 2026 | חדשות | 3 דק׳

המדיניות הכפולה של סעודיה בנוגע לאיראן

גורמים ביטחוניים בכירים מעריכים כי סעודיה מנהלת מעין משחק כפול בעימות הנוכחי בין ארה"ב לאיראן. כלפי חוץ היא מצהירה כי לא תאפשר לארה"ב להשתמש בשטחה או במרחב האווירי שלה לצורך תקיפה באיראן, ואף פועלת כביכול לשכנע את ארה"ב לפתור את המשבר בדרך דיפלומטית, אך מנגד, מציינים אותם גורמים, שר ההגנה שלה, ח'אלד בן סלמאן, העביר בביקורו האחרון בוושינגטון מסרים הפוכים לממשל.

על פי דיווח באתר האמריקני Axios, במהלך ביקורו האחרון בוושינגטון נפגש שר ההגנה הסעודי, חאלד בן סלמאן, עם מומחים ממכוני מחקר לענייני המזרח התיכון ועם נציגים מחמישה ארגונים יהודיים. בפגישות אלה אמר כי אם נשיא ארה"ב, דונלד טראמפ, לא יעמוד באיומיו כלפי איראן – המשטר בטהרן רק יתחזק.

בעקבות הפרסום מיהרה סעודיה לפרסם הכחשה רשמית וטענה כי לא חל כל שינוי בעמדתה. עם זאת, פרשנים בעולם הערבי טוענים כי מאחורי הקלעים הושג סיכום אחר: בתמורה לריכוך מסוים בעמדתה קיבלה סעודיה עסקת נשק אמריקנית רחבת היקף, הכוללת מערכות מתקדמות להגנה אווירית. על פי דיווחים בתקשורת האמריקנית, העסקה שאושרה השבוע נאמדת בכ-9 מיליארד דולר וכוללת כ-730 טילי יירוט מדגם "פטריוט". עסקה זו צפויה לחזק משמעותית את יכולות ההגנה של סעודיה ולשפר את תרומתה למערך ההגנה האזורי המשותף של פיקוד המרכז האמריקני במפרץ.

נשיא ארה"ב, דונלד טראמפ, ויורש העצר הסעודי, מוחמד בן סלמאן, 18 בנובמבר 2025

נשיא ארה"ב, דונלד טראמפ, ויורש העצר הסעודי, מוחמד בן סלמאן, 18 בנובמבר 2025 | צילום: SAUL LOEB/AFP via Getty Images

