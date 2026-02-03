המדיניות הכפולה של סעודיה בנוגע לאיראן

גורמים ביטחוניים בכירים מעריכים כי סעודיה מנהלת מעין משחק כפול בעימות הנוכחי בין ארה"ב לאיראן. כלפי חוץ היא מצהירה כי לא תאפשר לארה"ב להשתמש בשטחה או במרחב האווירי שלה לצורך תקיפה באיראן, ואף פועלת כביכול לשכנע את ארה"ב לפתור את המשבר בדרך דיפלומטית, אך מנגד, מציינים אותם גורמים, שר ההגנה שלה, ח'אלד בן סלמאן, העביר בביקורו האחרון בוושינגטון מסרים הפוכים לממשל.

על פי דיווח באתר האמריקני Axios, במהלך ביקורו האחרון בוושינגטון נפגש שר ההגנה הסעודי, חאלד בן סלמאן, עם מומחים ממכוני מחקר לענייני המזרח התיכון ועם נציגים מחמישה ארגונים יהודיים. בפגישות אלה אמר כי אם נשיא ארה"ב, דונלד טראמפ, לא יעמוד באיומיו כלפי איראן – המשטר בטהרן רק יתחזק.