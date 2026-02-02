כוחות הביטחון הסורים החלו להיפרס בחלק מהאזורים הכורדיים בצפון מזרח המדינה

כוחות ביטחון הפנים של המשטר הסורי החלו היום להיכנס לעיר אל-חסכה שבצפון מזרח סוריה, במסגרת יישום ההבנות שהושגו בין דמשק לבין הכוחות הדמוקרטיים הסוריים (SDF).

בהודעת משרד הפנים הסורי, שפורסמה באמצעות סוכנות הידיעות הרשמית SANA, נמסר כי מדובר בשלב הראשון במימוש ההסכם בין הצדדים, הכולל העברה הדרגתית של האחריות הביטחונית לידי מוסדות המדינה.