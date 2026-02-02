כניסה
בעקבות הסכם הפסקת האש בין הכורדים למשטר, החלו הכוחות להיכנס היום לעיר אל-חסכה, וצפויים להמשיך מחר לעיר קמישלי, כחלק מהעברת האחריות הביטחונית באזור

דורון פסקין | 2 בפברואר 2026 | חדשות | 1 דק׳

כוחות הביטחון הסורים החלו להיפרס בחלק מהאזורים הכורדיים בצפון מזרח המדינה

כוחות ביטחון הפנים של המשטר הסורי החלו היום להיכנס לעיר אל-חסכה שבצפון מזרח סוריה, במסגרת יישום ההבנות שהושגו בין דמשק לבין הכוחות הדמוקרטיים הסוריים (SDF).

בהודעת משרד הפנים הסורי, שפורסמה באמצעות סוכנות הידיעות הרשמית SANA, נמסר כי מדובר בשלב הראשון במימוש ההסכם בין הצדדים, הכולל העברה הדרגתית של האחריות הביטחונית לידי מוסדות המדינה.

לפי ההודעה, מפקד כוחות ביטחון הפנים במחוז אל-חסכה, עמיד (מקביל לדרגת תת-אלוף), מרואן אל-עלי, הורה ליחידות הפועלות בעיר ליישם את התוכניות שאושרו, לפעול בהתאם לחוק ולמשמעת, לשמור על הסדר הציבורי ולהגן על אזרחים ועל רכוש ציבורי ופרטי. במשרד הפנים הדגישו כי הפריסה נועדה "להבטיח מעבר חלק" של ניהול הביטחון ולחזק את היציבות באזור.

כוחות המשטר הסורי סמוך לעיר אל־חסכה, 21 בינואר 2026

כוחות המשטר הסורי סמוך לעיר אל־חסכה, 21 בינואר 2026 | צילום: Abdulmonam Eassa/Getty Images

