האם המהלך של SPACE X יפגע בפעילות הכטב"מים הרוסית במלחמה מול אוקראינה?

אבדיה הפך לישראלי הראשון אי פעם שנכלל בין 24 שחקני האולסטאר, לאחר שנבחר לרשימת המחליפים של המערב על ידי מאמני הליגה. "אני נזכר בכל המסע שעברתי; זה בהחלט רגע אמוציונלי עבורי"