כניסה
רכישת מינוי
הרשמה לניוזלטר
נגישות

משרד ההגנה של אוקראינה החל בשיתוף פעולה עם החברה של אילון מאסק במטרה לצמצם שימוש רוסי בלוויינים של סטארלינק, המשמשים את רוסיה לתפעול חלק ממערך הכטב"מים

דורון פסקין | 2 בפברואר 2026 | חדשות | 3 דק׳

האם המהלך של SPACE X יפגע בפעילות הכטב"מים הרוסית במלחמה מול אוקראינה?

ב-29 בינואר הודיע משרד ההגנה של אוקראינה כי החל בשיתוף פעולה עם חברת SpaceX, שבבעלות אילון מאסק, במטרה להתמודד עם השימוש שעושים כטב"מים רוסיים במערכת התקשורת הלוויינית סטארלינק.

אתמול כתב מאסק כי הצעדים שננקטו כדי למנוע שימוש רוסי לא מורשה במערכת כבר מתחילים להניב תוצאות.

בהמשך לכך מסר שר ההגנה האוקראיני, מיכאילו פדורוב, כי אוקראינה אכן מזהה השפעה ממשית בשטח. לדבריו, השלב הבא יהיה הקמת מנגנון שיאפשר שימוש בסטארלינק אך ורק למסופים שאושרו ואומתו לפעול בתחומי אוקראינה, תוך ניתוק מסופים שלא עברו אימות.

כטב"מים רוסיים

כטב"מים רוסיים | צילום: ivkovmark via Shutterstock

כתבות נוספות שעשויות לעניין אותך
כוחות המשטר הסורי סמוך לעיר אל־חסכה, 21 בינואר 2026
כוחות הביטחון הסורים החלו להיפרס בחלק מהאזורים הכורדיים בצפון מזרח המדינה

דורון פסקין

בעקבות הסכם הפסקת האש בין הכורדים למשטר, החלו הכוחות להיכנס היום לעיר אל-חסכה, וצפויים להמשיך מחר לעיר קמישלי, כחלק מהעברת האחריות הביטחונית באזור

שר החוץ של איראן, עבאס עראקצ'י, השליח האמריקני, סטיב ויטקוף
דיווחים באיראן: קיימת סבירות גבוהה לפתיחה במשא ומתן מול ארה"ב על הסכם גרעין חדש

דורון פסקין

לפי חלק מהדיווחים, הנשיא פזשכיאן הורה על חידוש השיחות. דובר משרד החוץ האיראני העלה את האפשרות כי אם אכן יתקיימו שיחות – הן ייערכו בטורקיה

השליח האמריקני למזרח התיכון, סטיב ויטקוף, 26 באוגוסט 2025
ויטקוף צפוי להגיע מחר לישראל; על הפרק: איראן והשלב השני ברצועת עזה

יוני בן מנחם

בכירים בירושלים אישרו כי השליח האמריקני יגיע מחר וייפגש עם ראש הממשלה נתניהו ובכירים נוספים

השליח האמריקני תום ברק, 26 באוגוסט 2025
על רקע המשבר הפוליטי בבגדד – השליח האמריקני תום ברק מונה גם לעיראק

דורון פסקין

מינויו של ברק מגיע בזמן שהפרלמנט בעיראק נכשל בהקמת ממשלה חדשה, כשבמרכז המחלוקת עומדת מועמדותו של נורי אל-מאלכי, הנחשב לפרו איראני וארה"ב מתנגדת למינויו

ראש הממשלה, בנימין נתניהו, ונשיא ארה"ב, דונלד טראמפ, 7 באפריל 2025
על רקע האפשרות למשא ומתן בין איראן לארה"ב – המסר הישראלי לבית הלבן

יוני בן מנחם

בכירים בירושלים מציינים כי ישראל הזהירה את ממשל טראמפ מפני ניסיון איראני להוביל להסכם חלקי שיכלול ויתורים מוגבלים בתחום הגרעין – אך ישמר את האיום האסטרטגי ולא יפחית את המתיחות האזורית

הכדורסלן הישראלי דני אבדיה, 2 בינואר 2026
היסטוריה ישראלית: הכדורסלן דני אבדיה נבחר לאולסטאר ה-NBA

דורון פסקין

אבדיה הפך לישראלי הראשון אי פעם שנכלל בין 24 שחקני האולסטאר, לאחר שנבחר לרשימת המחליפים של המערב על ידי מאמני הליגה. "אני נזכר בכל המסע שעברתי; זה בהחלט רגע אמוציונלי עבורי"

שתפו: