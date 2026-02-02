משרד ההגנה של אוקראינה החל בשיתוף פעולה עם החברה של אילון מאסק במטרה לצמצם שימוש רוסי בלוויינים של סטארלינק, המשמשים את רוסיה לתפעול חלק ממערך הכטב"מים
דורון פסקין | 2 בפברואר 2026 | חדשות | 3 דק׳
האם המהלך של SPACE X יפגע בפעילות הכטב"מים הרוסית במלחמה מול אוקראינה?
ב-29 בינואר הודיע משרד ההגנה של אוקראינה כי החל בשיתוף פעולה עם חברת SpaceX, שבבעלות אילון מאסק, במטרה להתמודד עם השימוש שעושים כטב"מים רוסיים במערכת התקשורת הלוויינית סטארלינק.
אתמול כתב מאסק כי הצעדים שננקטו כדי למנוע שימוש רוסי לא מורשה במערכת כבר מתחילים להניב תוצאות.
בהמשך לכך מסר שר ההגנה האוקראיני, מיכאילו פדורוב, כי אוקראינה אכן מזהה השפעה ממשית בשטח. לדבריו, השלב הבא יהיה הקמת מנגנון שיאפשר שימוש בסטארלינק אך ורק למסופים שאושרו ואומתו לפעול בתחומי אוקראינה, תוך ניתוק מסופים שלא עברו אימות.
