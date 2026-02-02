על רקע המשבר הפוליטי בבגדד – השליח האמריקני תום ברק מונה גם לעיראק

שר החוץ העיראקי, פואד חוסיין, אישר אתמול בריאיון לרשת החדשות "כורדיסטן 24" כי תום ברק, שליחו של נשיא ארה"ב, דונלד טראמפ, לסוריה וללבנון, קיבל לידיו באופן רשמי גם את האחריות על התיק העיראקי.

ברק מחליף בתפקיד את מארק סאבאיה, שכיהן עד כה כשליח המיוחד לעיראק. ביום שבת האחרון דיווחה סוכנות הידיעות רויטרס כי הממשל האמריקני החליט לסיים את תפקידו של סאבאיה.