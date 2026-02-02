מינויו של ברק מגיע בזמן שהפרלמנט בעיראק נכשל בהקמת ממשלה חדשה, כשבמרכז המחלוקת עומדת מועמדותו של נורי אל-מאלכי, הנחשב לפרו איראני וארה"ב מתנגדת למינויו
דורון פסקין | 2 בפברואר 2026 | חדשות | 2 דק׳
על רקע המשבר הפוליטי בבגדד – השליח האמריקני תום ברק מונה גם לעיראק
שר החוץ העיראקי, פואד חוסיין, אישר אתמול בריאיון לרשת החדשות "כורדיסטן 24" כי תום ברק, שליחו של נשיא ארה"ב, דונלד טראמפ, לסוריה וללבנון, קיבל לידיו באופן רשמי גם את האחריות על התיק העיראקי.
ברק מחליף בתפקיד את מארק סאבאיה, שכיהן עד כה כשליח המיוחד לעיראק. ביום שבת האחרון דיווחה סוכנות הידיעות רויטרס כי הממשל האמריקני החליט לסיים את תפקידו של סאבאיה.
על פי דיווח שפורסם היום בעיתון הפרו-קטארי "אל-ערבי אלג'דיד", המבוסס על שלושה מקורות ממשלתיים בבגדד, ברק כבר החל בימים האחרונים לנהל סבב שיחות אינטנסיבי עם בכירים עיראקיים. בין היתר הוא נפגש עם ראש הממשלה מוחמד שיאע א-סודאני ועם יו"ר המפלגה הדמוקרטית הכורדית, מסעוד ברזאני, במטרה להעביר מסרים מטעם הממשל בוושינגטון.
